交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
每週 NFT 市場交易量在活動增加的情況下下降了 22.65% 關鍵點： - NFT 市場每週交易量下降了 22.65%。 - 儘管交易量下降，買家和賣家數量都顯著增加了。 - 像 Ethereum 這樣的主要網絡交易量大幅減少。 根據 CryptoSlam 的報告，上週 NFT 市場的交易量降低了 22.65%，降低到 1.045 億美元，而 NFT 買家和賣家數量則顯著增加了。這一下滑突顯了市場波動性，儘管買家興趣上升，反映了在 Ethereum 和 BNB Chain 等主要區塊鏈網絡中維持交易動能的潛在挑戰。 NFT 交易量下降了 22.65%，儘管買家和賣家數量增加 在過去一週，NFT 市場交易量急劇減少，從最近水平降低到 1.045 億美元。根據 Crypto.news 通過 CryptoSlam 數據報告，這標誌著一個顯著的轉變。交易量減少在 Ethereum 網絡上最為明顯，降低了 29.88%，同時包括 BNB Chain 和 Bitcoin 在內的其他幾個區塊鏈也經歷了類似的下降。 儘管交易量減少，NFT 市場記錄了買家和賣家數量的增加。買家數量增加了 14.89%，達到 622,535 人，而賣家增加了 16.25%，達到 447,821 人。然而，交易數量降低了 3.07%。 "雖然我們觀察到交易量顯著下降，但持續的買家參與表明這是一種轉變而非市場退出。" - Randy Wasinger，CryptoSlam 創始人 Ethereum 領導 NFT 交易量下降，交易數量下降 你知道嗎？過去，NFT 市場經歷了類似的快速下降，通常與更廣泛的市場情緒和監管影響相關，就像在 2022 年中期的急劇下滑中所見。 CoinMarketCap 數據顯示，Ethereum 目前價格為 4,301.16 美元，市值超過 5,190 億美元，佔市場份額的 13.54%。最近 24 小時交易量達到 174 億美元，輕微降低了 0.81%。Ethereum 的價格調整包括 7 天內降低了 3.50%，60 天內增加...每週 NFT 市場交易量在活動增加的情況下下降了 22.65% 關鍵點： - NFT 市場每週交易量下降了 22.65%。 - 儘管交易量下降，買家和賣家數量都顯著增加了。 - 像 Ethereum 這樣的主要網絡交易量大幅減少。 根據 CryptoSlam 的報告，上週 NFT 市場的交易量降低了 22.65%，降低到 1.045 億美元，而 NFT 買家和賣家數量則顯著增加了。這一下滑突顯了市場波動性，儘管買家興趣上升，反映了在 Ethereum 和 BNB Chain 等主要區塊鏈網絡中維持交易動能的潛在挑戰。 NFT 交易量下降了 22.65%，儘管買家和賣家數量增加 在過去一週，NFT 市場交易量急劇減少，從最近水平降低到 1.045 億美元。根據 Crypto.news 通過 CryptoSlam 數據報告，這標誌著一個顯著的轉變。交易量減少在 Ethereum 網絡上最為明顯，降低了 29.88%，同時包括 BNB Chain 和 Bitcoin 在內的其他幾個區塊鏈也經歷了類似的下降。 儘管交易量減少，NFT 市場記錄了買家和賣家數量的增加。買家數量增加了 14.89%，達到 622,535 人，而賣家增加了 16.25%，達到 447,821 人。然而，交易數量降低了 3.07%。 "雖然我們觀察到交易量顯著下降，但持續的買家參與表明這是一種轉變而非市場退出。" - Randy Wasinger，CryptoSlam 創始人 Ethereum 領導 NFT 交易量下降，交易數量下降 你知道嗎？過去，NFT 市場經歷了類似的快速下降，通常與更廣泛的市場情緒和監管影響相關，就像在 2022 年中期的急劇下滑中所見。 CoinMarketCap 數據顯示，Ethereum 目前價格為 4,301.16 美元，市值超過 5,190 億美元，佔市場份額的 13.54%。最近 24 小時交易量達到 174 億美元，輕微降低了 0.81%。Ethereum 的價格調整包括 7 天內降低了 3.50%，60 天內增加...

每週 NFT 市場交易量降低了 22.65% 儘管活動增加

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:45
幣安幣
BNB$978.23-2.31%
Capverse
CAP$0.11197-1.92%
COM
COM$0.00595-7.33%
Wink
LIKE$0.005464+11.69%
Oasis
ROSE$0.02138-3.12%
NFT
NFT$0.0000004023-0.02%
重點：
  • NFT 市場週交易量降低了 22.65%。
  • 儘管交易量下降，買家和賣家數量都顯著增加。
  • 像 Ethereum 這樣的主要網絡交易量大幅減少。

據 CryptoSlam 報導，上週 NFT 市場交易量降低了 22.65% 至 1.045 億美元，而 NFT 買家和賣家數量則顯著增加。

這一下滑突顯了市場波動性，儘管買家興趣上升，反映了在 Ethereum 和 BNB Chain 等主要區塊鏈網絡中維持交易動能的潛在挑戰。

NFT 交易量降低了 22.65%，儘管買家和賣家數量增加

過去一週，NFT 市場交易量急劇減少，從近期水平降低到 1.045 億美元。根據 Crypto.news 通過 CryptoSlam 數據報導，這標誌著一個顯著轉變。交易量減少在 Ethereum 網絡上最為明顯，降低了 29.88%，同時包括 BNB Chain 和 Bitcoin 在內的其他幾個區塊鏈也經歷了類似下降。

儘管交易量減少，NFT 市場買家和賣家數量都有所增加。買家數量增加了 14.89% 達到 622,535 人，而賣家增加了 16.25% 至 447,821 人。然而，交易數量降低了 3.07%。

Ethereum 領跑 NFT 交易量下降，交易數量下滑

你知道嗎？ 過去，NFT 市場曾經歷類似的快速下降，通常與更廣泛的市場情緒和監管影響相關，如 2022 年中期的急劇下滑所示。

CoinMarketCap 數據顯示，Ethereum 目前價格為 4,301.16 美元，市值超過 5,190 億美元，佔市場份額 13.54%。最近 24 小時交易量達到 174 億美元，微幅降低了 0.81%。Ethereum 價格調整包括 7 天降低了 3.50% 和 60 天增加了 55.34%。

Ethereum(ETH)，日線圖，2025 年 9 月 7 日 22:38（UTC +8）在 CoinMarketCap 上的截圖。來源：CoinMarketCap

Coincu 的研究表明，監管或技術領域的潛在變化可能進一步影響 NFT 趨勢。歷史趨勢表明，高波動性時期通常預示著市場調整或技術創新，強調了持續觀察的必要性。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/nfts-news/nft-market-volume-drop/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.644-7.64%
Union
U$0.006088-1.00%
Index Cooperative
INDEX$0.877-0.45%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06099-6.57%
Sleepless AI
AI$0.0611-5.06%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,392.03
$104,392.03$104,392.03

-0.63%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,532.51
$3,532.51$3,532.51

+0.36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.86
$162.86$162.86

-2.06%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4468
$2.4468$2.4468

-3.25%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17718
$0.17718$0.17718

-1.14%