每週 NFT 市場交易量降低了 22.65% 儘管活動增加

重點： NFT 市場週交易量降低了 22.65%。

儘管交易量下降，買家和賣家數量都顯著增加。

像 Ethereum 這樣的主要網絡交易量大幅減少。

據 CryptoSlam 報導，上週 NFT 市場交易量降低了 22.65% 至 1.045 億美元，而 NFT 買家和賣家數量則顯著增加。

這一下滑突顯了市場波動性，儘管買家興趣上升，反映了在 Ethereum 和 BNB Chain 等主要區塊鏈網絡中維持交易動能的潛在挑戰。

NFT 交易量降低了 22.65%，儘管買家和賣家數量增加

過去一週，NFT 市場交易量急劇減少，從近期水平降低到 1.045 億美元。根據 Crypto.news 通過 CryptoSlam 數據報導，這標誌著一個顯著轉變。交易量減少在 Ethereum 網絡上最為明顯，降低了 29.88%，同時包括 BNB Chain 和 Bitcoin 在內的其他幾個區塊鏈也經歷了類似下降。

儘管交易量減少，NFT 市場買家和賣家數量都有所增加。買家數量增加了 14.89% 達到 622,535 人，而賣家增加了 16.25% 至 447,821 人。然而，交易數量降低了 3.07%。

Ethereum 領跑 NFT 交易量下降，交易數量下滑

你知道嗎？ 過去，NFT 市場曾經歷類似的快速下降，通常與更廣泛的市場情緒和監管影響相關，如 2022 年中期的急劇下滑所示。

CoinMarketCap 數據顯示，Ethereum 目前價格為 4,301.16 美元，市值超過 5,190 億美元，佔市場份額 13.54%。最近 24 小時交易量達到 174 億美元，微幅降低了 0.81%。Ethereum 價格調整包括 7 天降低了 3.50% 和 60 天增加了 55.34%。

Ethereum(ETH)，日線圖，2025 年 9 月 7 日 22:38（UTC +8）在 CoinMarketCap 上的截圖。來源：CoinMarketCap

Coincu 的研究表明，監管或技術領域的潛在變化可能進一步影響 NFT 趨勢。歷史趨勢表明，高波動性時期通常預示著市場調整或技術創新，強調了持續觀察的必要性。