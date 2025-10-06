Web3 平台讓用戶決定代幣解鎖事宜，此前遭受 1100 萬美元駭客攻擊

Altcoins

在9月遭受1100萬美元漏洞攻擊後，Web3社交中心UXLINK正嘗試一種重建信任的新方法 – 讓其用戶自行決定恢復計劃如何展開。

在過去一週，該項目開放了社區投票以確定其所謂的「第二階段交換與賠償計劃」。該提案旨在釋放部分鎖定的代幣以資助賠償並穩定流動性，有效地將代幣治理轉變為救援機制。

草根主導的重置

UXLINK的開發者沒有發布自上而下的指令，而是將決定權交到代幣持有者手中。該提案在Snapshot上線直到10月9日，給社區一個選擇：提前解鎖有限數量的UXLINK代幣，估計佔供應量的8%至12%，或堅持原始的歸屬計劃。

如果獲得批准，解鎖的代幣不會立即進入流通。它們將被轉移到由多個簽署者管理的多重簽名保險庫中，創建一個專門用於賠償受害者和處理贖回的資金池。投資者分配將保持不變，確保早期支持者遵循原始發布時間表。

平衡責任與恢復

恢復策略的一部分涉及使用從交易所收回的資產和團隊自身儲備的一部分來賠償受影響的人。該計劃還包括代幣回購計劃 – 分析師表示，這一舉措可以緩解市場壓力，同時恢復對項目經濟的信心。

截至發稿時，該提案獲得了近乎一致的支持，超過99%的投票支持該措施。早期解鎖的最終百分比將在與合作交易所和區塊鏈審計師協調後確定。

去中心化治理的測試

對於將自己定位為建立在區塊鏈參與基礎上的社交網絡UXLINK來說，這一治理時刻也是現實世界的壓力測試。如果成功，它可以表明去中心化社區能夠在重大漏洞後自我管理恢復 – 這是大多數傳統項目會在閉門中處理的事情。

這次投票標誌著網絡聲譽的轉折點，將一個有害事件轉變為展示透明度和韌性的機會。無論早期解鎖是否通過，UXLINK的回應已經在重塑Web3平台如何處理危機管理 – 通過群眾而非公司。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alexander Zdravkov是一個總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語，在加密貨幣領域擁有超過3年的經驗，他在數字貨幣世界中巧妙地識別新趨勢。無論是提供深入分析還是所有主題的日常報告，他對所做事情的深刻理解和熱情使他成為團隊中的寶貴成員。

相關故事







下一篇文章