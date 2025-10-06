交易所DEX+
華倫·巴菲特以97億美元現金從西方石油公司收購OxyChem

作者：Cryptopolitan
2025/10/06 01:35

華倫·巴菲特正在進行伯克希爾·哈撒韋自2022年以來最大的交易。正如Cryptopolitan先前報導的，伯克希爾已達成協議，以確切97億美元現金收購西方石油公司的化工部門OxyChem。

這將是這位傳奇投資者在接近其CEO任期結束時的最新高風險交易。西方石油背負著數十億美元的債務，並選擇在化工市場處於週期低谷時出售。

摩根大通的分析師寫道："關鍵的權衡之一是時機，因為OXY正在以低於化工行業中期週期條件的價格出售OxyChem。"這筆交易顯示華倫選擇了賣方處於弱勢但資產仍然具有生產力的時機。

這次收購也解決了最大的問題之一。西方石油保留了OxyChem的環境責任，而不是將其轉移給伯克希爾。該公司在最新申報文件中披露，這些責任總計19億美元。瑞穗分析師寫道："OXY保留了約19億美元的環境修復責任（截至2024年底），如果實際修復成本超過目前評估的價值，這對未來現金流構成風險。"

這意味著華倫的收購方案在不承擔昂貴清理風險的情況下購買了資產。同時，西方石油也放棄了與OxyChem的Battleground工廠擴建相關的未來現金流收益，該擴建計劃定於2026年完成。摩根大通估計，從那一年起，該項目每年可能為西方石油增加了4.6億美元的現金流。該銀行表示，在考慮約17億美元的稅收損失後，出售的稅後價值接近80億美元。

華倫在與西方石油的長期且昂貴的歷史上再添一筆

根據CNBC的數據，市場對這筆交易的反應是立即的，西方石油的股票在收購宣布當天下跌了超過7%。

但這100億美元的投資實際上是華倫與西方石油之間長期財務關係的延續。讓我們來解釋一下。

2019年，這位"奧馬哈先知"承諾投入100億美元，幫助西方石油收購阿納達科石油公司，作為交換，他獲得了優先股和購買更多普通股的認股權證。

到2022年初，華倫還直接在公開市場上購買西方石油的普通股，使伯克希爾·哈撒韋成為西方石油最大的股東，持有這家能源巨頭28.2%的股份。

這些股份繼續帶來收益。西方石油目前對伯克希爾的優先股支付8%的股息，以當前價格計算，其普通股的股息收益率為2.1%。這使華倫在OxyChem交易完成之前就能獲得固定收入。

西方石油CEO維基·霍拉布表示，隨著公司建立現金儲備，該公司計劃在2029年贖回伯克希爾的優先股。這一計劃將再次改變雙方關係，使伯克希爾從優先股持有者轉變為在美國最大能源公司之一中擁有關鍵地位的巨型普通股股東。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

