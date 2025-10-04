Walmart 的 OnePay 將推出加密貨幣交易和託管服務

沃爾瑪的 OnePay 將推出加密貨幣交易和託管服務，通過零售整合促進美國數位金融採用。

沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 正準備在數位金融領域邁出重大一步。該公司將於今年晚些時候在其移動應用程式中添加加密貨幣交易和託管服務，表明其正在定位成為美國金融服務的「超級應用程式」。

OnePay 通過 Bitcoin 和 Ether 擴展加密貨幣訪問

根據 CNBC 報導，第一個版本將支持 Bitcoin (BTC) 以及 Ether (ETH)。數位資產交易機制背後的公司 Zerohash 將提供基礎設施。作為 Ribbit Capital 和沃爾瑪的合資企業，OnePay於 2021 年成立，並逐漸發展成為一項包括銀行業務、信用卡、無線和先買後付貸款的金融服務。加密貨幣的加入增強了其與海外服務如 WeChat 競爭的野心，將多種金融功能集中在單一生態系統中。

這種方法密切追蹤美國證券交易委員會的監管方向。SEC 主席 Paul Atkins 作為 Project Crypto 的一部分，推動了非證券交易和證券整合的「超級應用程式」的形成。OnePay 的加密貨幣擴展故事適合這個系統，並將作為一個具有大眾消費者吸引力的持牌實體發揮積極作用。

其他大型金融科技平台也朝著同一方向發展。Coinbase 將把自己轉變為「萬物交易所」，包括代幣化股票和預測市場。Robinhood 已經結合了股票和加密貨幣交易，並計劃將其金融創新擴展到股票交易之外。儘管如此，沃爾瑪因為通過 OnePay 的線上和店內結帳生態系統而擁有巨大的分銷優勢。通過允許客戶將數位資產轉換為現金並直接在沃爾瑪商店消費，OnePay 有潛力加速主流採用。

業界表示，投資者對這種整合模式感到興奮。像 Coinbase 和 Robinhood 這樣的新解決方案已經幫助推動了強烈的市場需求。OnePay 的加入預計將一方面延伸客戶忠誠度，另一方面促進零售支付中的數位資產流通。

沃爾瑪支持的應用程式超越投機

分析師表示，OnePay 的結構化方法表明整體企業樂觀認為更多公司將採用區塊鏈。通過整合託管和交易機制，該公司展示了數位資產如何以超越投機的方式被利用。

儘管如此，合規仍然占主導地位。監管審查正在增加，無法遵守標準的公司可能會發現自己陷入困境。像 OnePay 這樣的大型參與者將繼續成長。然而，分析師警告，如果不能適應，較小的公司可能會掙扎或關閉。這種雙重現實對不斷變化的美國數位金融格局既是機遇也是威脅。

OnePay 的加密貨幣舉措可以改變美國金融科技競爭的動態。通過在沃爾瑪商業組織品牌下將現有數位資產與傳統金融並用，該公司正在將商業與基於區塊鏈的金融結合起來。除了鞏固沃爾瑪的數位足跡外，這個案例還為未來的企業實施提供了模型。

如果成功，OnePay 可能會增加流動性並使加密貨幣在日常零售中成為主流。然而，其成長反映了強大參與者與弱勢企業之間日益加深的分歧，前者實現監管融合，後者將因成本和合規壓力而面臨清算。

