Walmart 的 OnePay 應用程式將新增 Bitcoin 和 Ethereum 交易功能

沃爾瑪的 OnePay App 是最新加入加密貨幣浪潮的公司，計劃為其客戶提供 Bitcoin 和 Ethereum 交易服務。據報導，該公司還將加密貨幣視為核心產品，同時計劃打造一個多合一應用程式。

OnePay App 即將提供 Bitcoin 和 Ethereum 交易服務

根據 CNBC 的報導，這家主要由沃爾瑪擁有的金融科技公司將很快在其移動應用程式上提供加密貨幣交易和託管服務。該公司計劃與 Zerohash 合作，於今年晚些時候開始提供 Bitcoin 和 Ethereum 的交易服務。

這一舉措出現在更多公司尋求為客戶提供加密貨幣服務之際。正如 CoinGape 報導的那樣，銀行巨頭摩根士丹利也計劃與 Zerohash 合作，為其 E-trade 客戶推出加密貨幣交易服務。

同時，CNBC 指出，OnePay 的舉動表明其將加密貨幣視為核心產品的願景，同時計劃打造數位金融的「萬能應用程式」。該公司已經整合了新產品，尋求打造類似於其海外產品（如 WeChat）的美國超級應用程式。

關於加密貨幣和其他服務的超級應用程式

值得注意的是，這與 SEC 主席 Paul Atkins 在「加密貨幣計劃」下的願景一致。Atkins 早前表示，委員會計劃讓市場參與者能夠創新超級應用程式，在這些應用程式中，他們將能夠在單一平台上使用單一許可證提供多種服務和產品。

這樣，經紀交易商將能夠在提供加密資產證券的同時，提供非證券資產的交易。OnePay 只是眾多正在建設超級應用程式的公司之一。Coinbase 也透露了成為「萬能交易所」的計劃，尋求提供多樣化的金融服務。

這家頂級加密貨幣交易所計劃在某個時候開始提供代幣化股權，與其現有的加密貨幣產品一起。Coinbase 也在尋求提供其預測市場。同時，Robinhood 也有類似的計劃，該交易所已經提供加密貨幣和股票交易服務，以及其預測市場。

OnePay 預計將因其分銷渠道而比這些平台具有優勢，因為它目前已整合到沃爾瑪的線上和實體結帳流程中。這家美國零售商目前服務於 1.5 億在其美國門店購物的客戶。