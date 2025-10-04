交易所DEX+
Walmart 的 OnePay 應用程式將新增 Bitcoin 和 Ethereum 交易功能

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 01:26
RWAX
APP$0.0009088-19.19%
COM
COM$0.005946-7.36%
Core DAO
CORE$0.2066-6.09%
SOON
SOON$2.0915+0.40%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003179-5.94%

沃爾瑪的 OnePay App 是最新加入加密貨幣浪潮的公司，計劃為其客戶提供 Bitcoin 和 Ethereum 交易服務。據報導，該公司還將加密貨幣視為核心產品，同時計劃打造一個多合一應用程式。

OnePay App 即將提供 Bitcoin 和 Ethereum 交易服務

根據 CNBC 的報導，這家主要由沃爾瑪擁有的金融科技公司將很快在其移動應用程式上提供加密貨幣交易和託管服務。該公司計劃與 Zerohash 合作，於今年晚些時候開始提供 Bitcoin 和 Ethereum 的交易服務。

這一舉措出現在更多公司尋求為客戶提供加密貨幣服務之際。正如 CoinGape 報導的那樣，銀行巨頭摩根士丹利也計劃與 Zerohash 合作，為其 E-trade 客戶推出加密貨幣交易服務。

同時，CNBC 指出，OnePay 的舉動表明其將加密貨幣視為核心產品的願景，同時計劃打造數位金融的「萬能應用程式」。該公司已經整合了新產品，尋求打造類似於其海外產品（如 WeChat）的美國超級應用程式。

關於加密貨幣和其他服務的超級應用程式

值得注意的是，這與 SEC 主席 Paul Atkins 在「加密貨幣計劃」下的願景一致。Atkins 早前表示，委員會計劃讓市場參與者能夠創新超級應用程式，在這些應用程式中，他們將能夠在單一平台上使用單一許可證提供多種服務和產品。

這樣，經紀交易商將能夠在提供加密資產證券的同時，提供非證券資產的交易。OnePay 只是眾多正在建設超級應用程式的公司之一。Coinbase 也透露了成為「萬能交易所」的計劃，尋求提供多樣化的金融服務。

這家頂級加密貨幣交易所計劃在某個時候開始提供代幣化股權，與其現有的加密貨幣產品一起。Coinbase 也在尋求提供其預測市場。同時，Robinhood 也有類似的計劃，該交易所已經提供加密貨幣和股票交易服務，以及其預測市場。

OnePay 預計將因其分銷渠道而比這些平台具有優勢，因為它目前已整合到沃爾瑪的線上和實體結帳流程中。這家美國零售商目前服務於 1.5 億在其美國門店購物的客戶。

來源：https://coingape.com/walmarts-onepay-app-to-add-bitcoin-and-ethereum-trading/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

