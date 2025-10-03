交易所DEX+
沃爾瑪旗下金融科技公司 OnePay 將提供加密貨幣交易和託管功能

作者：CoinPedia
2025/10/03 23:24
這篇文章「沃爾瑪旗下金融科技公司 OnePay 將提供加密貨幣交易和託管功能」首次發表於 Coinpedia 金融科技新聞

加密貨幣在美國正穩步發展，越來越多的人和企業正在探索數位資產用於支付、儲蓄和日常交易。一些金融科技平台正悄悄準備將加密貨幣整合到他們的應用程式中，暗示著未來數位資產將成為主流金融的一部分。

沃爾瑪支持的應用程式增加加密貨幣交易

據 CNBC 報導，沃爾瑪擁有多數股權的金融科技公司 OnePay 正準備讓用戶通過其移動應用程式交易和持有加密貨幣。今年晚些時候，OnePay 用戶將能夠在加密貨幣初創公司 Zerohash 的支持下，購買、出售和持有 Bitcoin 和 Ethereum。

OnePay 正將加密貨幣作為其數位金融「全能應用程式」的核心部分進行整合。該公司已穩步擴展其服務，致力於成為美國版的超級應用程式，類似於 WeChat。 

值得注意的是，它已經提供高收益儲蓄帳戶、信用卡和借記卡、先買後付貸款，甚至無線通訊計劃。

簡化支付

通過在 OnePay 移動應用程式中直接持有 Bitcoin 和 Ethereum 的能力，用戶可以將他們的數位資產轉換為現金，然後使用這些資金在商店購物或償還卡片餘額。

在川普政府領導下，加密貨幣採用在美國正獲得增加的動力。即使在加入加密貨幣之前，OnePay 已經在應用程式世界掀起波瀾。這家沃爾瑪支持的金融科技公司現在在 Apple 的 App Store 免費金融應用程式中排名第 5，領先於 JPMorgan Chase、Robinhood 等大牌。

SEC 表示支持

這一切發生之際，SEC 也正在推進更靈活的數位資產規則。

最近，SEC 主席 Paul Atkins 表示支持那些在單一監管框架下結合多種金融功能的平台。這突顯了 SEC 為更好地支持整合加密貨幣平台所採取的方法。

Coinbase 也分享了成為超級應用程式並提供各種金融服務的計劃。 

執行長 Brian Armstrong 表示，公司的最終目標是通過提供從支付和信用卡到獎勵的一切服務來取代傳統銀行。「我們希望成為人們的主要金融帳戶，我認為加密貨幣有權利做到這一點，」他說。

