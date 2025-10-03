Walmart 支持的 OnePay 將在超級應用程式推動中添加 Bitcoin 和 Ether

TLDR

OnePay 是一個由沃爾瑪控股的數位金融平台，正準備推出加密貨幣交易和託管功能。該公司計劃通過與加密基礎設施初創公司 Zerohash 合作，在今年晚些時候整合對 Bitcoin 和 Ether 的支援。這一舉措使 OnePay 更接近成為美國領先金融超級應用程式的目標。

OnePay 擴展到數位資產領域標誌著其服務路線圖的重要里程碑。該應用程式已經為用戶提供高收益儲蓄帳戶、信用卡和借記卡、點對點支付、貸款和行動通訊計劃。加入加密貨幣將進一步擴大其金融工具組，因為美國超級應用程式領域的競爭日益激烈。

這一時機與消費者金融平台對加密貨幣整合的主流支持增長相符。隨著傳統銀行進入這一領域，OnePay 旨在通過在功能和用戶體驗方面保持領先來維持其競爭優勢。

Bitcoin 整合提升 OnePay 的實用性

OnePay 將很快使用戶能夠直接在其行動應用程式中買賣和持有 Bitcoin。這一功能可能包括將 Bitcoin 轉換為美元用於購物或支付卡餘額的選項。通過利用 Zerohash 的後端服務，OnePay 避免了直接的監管障礙，同時獲得了即時的加密貨幣基礎設施。

Bitcoin 交易已經成為 PayPal、Venmo 和 Cash App 等競爭應用程式的標準功能。將其納入 OnePay 平台將彌補關鍵功能差距並支持用戶留存。隨著 OnePay 規模擴大，Bitcoin 功能也可能與其店內和線上結帳系統整合。

考慮到沃爾瑪每週接觸超過 1.5 億美國購物者，這一推出可能會推動大量加密貨幣參與。OnePay 深厚的零售生態系統使其能夠在沃爾瑪商店內提供無縫的加密貨幣到現金轉換。這種直接的零售實用性可能使其與純金融科技競爭對手區分開來。

Ether 支援強化數位金融產品

Ether 也將在 OnePay 應用程式中提供。納入 Ether 反映了對 Bitcoin 之外更廣泛數位資產訪問的需求增長。該平台最終可能允許用戶與基於 Ethereum 的功能互動，如質押或智能合約。

納入 Ether 符合 OnePay 提供多元化和面向未來金融產品的更廣泛策略。這可能吸引尋求基本加密貨幣訪問之外更多功能的年輕、精通技術的用戶。隨著同類應用程式已經支援 Ether，OnePay 確保其符合當前金融科技標準。

Zerohash 的基礎設施將處理託管和交易處理，確保監管合規和安全。這種合作使 OnePay 能夠快速擴展，而無需承擔建立內部加密貨幣能力的成本。它還為潛在的未來擴展到其他加密貨幣或基於區塊鏈的服務打開了大門。

OnePay 加速超級應用程式野心

OnePay 由沃爾瑪和 Ribbit Capital 於 2021 年創立，其金融產品供應迅速增長。它現在在 Apple 的 App Store 免費金融應用程式中排名第五，領先於摩根大通和 Robinhood 等知名公司。這一增長突顯了即使在加密貨幣推出之前，用戶採用率也很強勁。

該應用程式與沃爾瑪的實體和線上基礎設施整合，為其提供了獨特的分銷優勢。與獨立的金融科技公司不同，OnePay 通過零售結帳和數位商務接觸數百萬用戶。然而，其作為獨立實體的結構使其能夠瞄準沃爾瑪客戶群之外的用戶。

