TLDR OnePay 將推出 Bitcoin 和 Ether 交易，推進美國超級應用野心 Walmart 的 OnePay 加入加密貨幣，競逐領先美國金融超級應用賽事 Bitcoin 和 Ether 即將登陸 OnePay—Walmart 在數位金融上的重大賭注 OnePay 整合加密貨幣，引入 Bitcoin、Ether，美國超級應用大戰升溫 OnePay 將支援 Bitcoin 和 [...] 這篇文章「Walmart 支持的 OnePay 將在超級應用推動中加入 Bitcoin 和 Ether」首次發表於 CoinCentral。

Walmart 支持的 OnePay 將在超級應用程式推動中添加 Bitcoin 和 Ether

作者：Coincentral
2025/10/03 23:11
TLDR

  • OnePay 將推出 Bitcoin 和 Ether 交易，推進美國超級應用程式的野心
  • 沃爾瑪的 OnePay 加入加密貨幣，競逐美國金融超級應用程式領導地位
  • Bitcoin 和 Ether 即將登陸 OnePay—沃爾瑪在數位金融上的重大賭注
  • OnePay 整合 Bitcoin、Ether 加密貨幣，美國超級應用程式競爭升溫
  • OnePay 將在 2025 年支援 Bitcoin 和 Ether，重新定義美國行動銀行業務

OnePay 是一個由沃爾瑪控股的數位金融平台，正準備推出加密貨幣交易和託管功能。該公司計劃通過與加密基礎設施初創公司 Zerohash 合作，在今年晚些時候整合對 Bitcoin 和 Ether 的支援。這一舉措使 OnePay 更接近成為美國領先金融超級應用程式的目標。

OnePay 擴展到數位資產領域標誌著其服務路線圖的重要里程碑。該應用程式已經為用戶提供高收益儲蓄帳戶、信用卡和借記卡、點對點支付、貸款和行動通訊計劃。加入加密貨幣將進一步擴大其金融工具組，因為美國超級應用程式領域的競爭日益激烈。

這一時機與消費者金融平台對加密貨幣整合的主流支持增長相符。隨著傳統銀行進入這一領域，OnePay 旨在通過在功能和用戶體驗方面保持領先來維持其競爭優勢。

Bitcoin 整合提升 OnePay 的實用性

OnePay 將很快使用戶能夠直接在其行動應用程式中買賣和持有 Bitcoin。這一功能可能包括將 Bitcoin 轉換為美元用於購物或支付卡餘額的選項。通過利用 Zerohash 的後端服務，OnePay 避免了直接的監管障礙，同時獲得了即時的加密貨幣基礎設施。

Bitcoin 交易已經成為 PayPal、Venmo 和 Cash App 等競爭應用程式的標準功能。將其納入 OnePay 平台將彌補關鍵功能差距並支持用戶留存。隨著 OnePay 規模擴大，Bitcoin 功能也可能與其店內和線上結帳系統整合。

考慮到沃爾瑪每週接觸超過 1.5 億美國購物者，這一推出可能會推動大量加密貨幣參與。OnePay 深厚的零售生態系統使其能夠在沃爾瑪商店內提供無縫的加密貨幣到現金轉換。這種直接的零售實用性可能使其與純金融科技競爭對手區分開來。

Ether 支援強化數位金融產品

Ether 也將在 OnePay 應用程式中提供。納入 Ether 反映了對 Bitcoin 之外更廣泛數位資產訪問的需求增長。該平台最終可能允許用戶與基於 Ethereum 的功能互動，如質押或智能合約。

納入 Ether 符合 OnePay 提供多元化和面向未來金融產品的更廣泛策略。這可能吸引尋求基本加密貨幣訪問之外更多功能的年輕、精通技術的用戶。隨著同類應用程式已經支援 Ether，OnePay 確保其符合當前金融科技標準。

Zerohash 的基礎設施將處理託管和交易處理，確保監管合規和安全。這種合作使 OnePay 能夠快速擴展，而無需承擔建立內部加密貨幣能力的成本。它還為潛在的未來擴展到其他加密貨幣或基於區塊鏈的服務打開了大門。

OnePay 加速超級應用程式野心

OnePay 由沃爾瑪和 Ribbit Capital 於 2021 年創立，其金融產品供應迅速增長。它現在在 Apple 的 App Store 免費金融應用程式中排名第五，領先於摩根大通和 Robinhood 等知名公司。這一增長突顯了即使在加密貨幣推出之前，用戶採用率也很強勁。

該應用程式與沃爾瑪的實體和線上基礎設施整合，為其提供了獨特的分銷優勢。與獨立的金融科技公司不同，OnePay 通過零售結帳和數位商務接觸數百萬用戶。然而，其作為獨立實體的結構使其能夠瞄準沃爾瑪客戶群之外的用戶。

 

沃爾瑪支持的 OnePay 將在超級應用程式推動中加入 Bitcoin 和 Ether 的文章首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

