交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 將於今年晚些時候在其移動應用程式上推出 Bitcoin 和 Ethereum 交易及託管服務。這篇文章《沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 將通過銀行應用程式提供 Bitcoin 和加密貨幣交易》首次發表於 Coinspeaker。沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 將於今年晚些時候在其移動應用程式上推出 Bitcoin 和 Ethereum 交易及託管服務。這篇文章《沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 將通過銀行應用程式提供 Bitcoin 和加密貨幣交易》首次發表於 Coinspeaker。

沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 將通過銀行應用程式提供 Bitcoin 和加密貨幣交易

作者：Coinspeaker
2025/10/03 23:13
Octavia
VIA$0.0139+7.75%
RWAX
APP$0.0009088-19.19%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003179-5.94%

沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 計劃於今年晚些時候在其移動應用程式上推出比特幣和其他數位資產的交易和託管服務。根據 CNBC 引用的匿名消息來源，該平台將在初期提供 BTC 和 ETH 的訪問權限，並得到初創公司 Zerohash 的支持。

沃爾瑪的 OnePay 將在其「萬能應用」中引入加密貨幣交易

OnePay 由沃爾瑪和風險投資公司 Ribbit Capital 於 2021 年創立，旨在成為美國數位金融的超級應用程式。加密貨幣交易似乎是其產品列表中的最新添加項目。這是一項重大發展，因為美國零售巨頭沃爾瑪今年早些時候也在計劃穩定幣的舉措。

該應用程式目前支持高收益儲蓄賬戶、信用卡和借記卡、先買後付貸款，甚至無線計劃。通過使用者能夠在應用程式中直接持有 BTC $121 760 24小時波動性: 1.8% 市值: $2.43 T 24小時交易量: $70.19 B ETH $4 504 24小時波動性: 2.1% 市值: $543.55 B 24小時交易量: $39.83 B ，OnePay 客戶可能能夠將加密貨幣轉換為現金。因此，這將使他們能夠進行店內購物或償還信用卡餘額。

隨著加密貨幣在美國獲得更廣泛的接受，主要金融機構現在正進入市場，此舉應運而生。上個月，摩根士丹利宣布將很快允許零售客戶通過其 E-Trade 子公司訪問加密貨幣。

Zerohash 將為 OnePay 的加密貨幣產品提供支持，並最近從頂級金融機構籌集了超過 1.04 億美元。這筆資金與 Zerohash 與銀行和經紀商合作建立加密貨幣產品的策略相一致。

加密貨幣可以促進 OnePay 應用程式的採用

該應用程式可能從沃爾瑪龐大的分銷網絡中獲益匪淺。它將在零售商的線上和店內結帳系統中可用，每週可接觸約 1.5 億美國人。

然而，OnePay 作為與沃爾瑪分開的實體運營。這使其能夠服務於更廣泛的受眾，超越沃爾瑪客戶，包括那些傳統銀行服務不足的美國人。

next

這篇文章「沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 將通過銀行應用程式提供比特幣和加密貨幣交易」首次發表於 Coinspeaker。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,329.49
$104,329.49$104,329.49

-0.69%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,539.02
$3,539.02$3,539.02

+0.55%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.90
$162.90$162.90

-2.03%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4446
$2.4446$2.4446

-3.34%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17713
$0.17713$0.17713

-1.17%