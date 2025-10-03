沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 將通過銀行應用程式提供 Bitcoin 和加密貨幣交易

沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 計劃於今年晚些時候在其移動應用程式上推出比特幣和其他數位資產的交易和託管服務。根據 CNBC 引用的匿名消息來源，該平台將在初期提供 BTC 和 ETH 的訪問權限，並得到初創公司 Zerohash 的支持。

沃爾瑪的 OnePay 將在其「萬能應用」中引入加密貨幣交易

OnePay 由沃爾瑪和風險投資公司 Ribbit Capital 於 2021 年創立，旨在成為美國數位金融的超級應用程式。加密貨幣交易似乎是其產品列表中的最新添加項目。這是一項重大發展，因為美國零售巨頭沃爾瑪今年早些時候也在計劃穩定幣的舉措。

該應用程式目前支持高收益儲蓄賬戶、信用卡和借記卡、先買後付貸款，甚至無線計劃。通過使用者能夠在應用程式中直接持有 BTC $121 760 24小時波動性: 1.8% 市值: $2.43 T 24小時交易量: $70.19 B 和 ETH $4 504 24小時波動性: 2.1% 市值: $543.55 B 24小時交易量: $39.83 B ，OnePay 客戶可能能夠將加密貨幣轉換為現金。因此，這將使他們能夠進行店內購物或償還信用卡餘額。

隨著加密貨幣在美國獲得更廣泛的接受，主要金融機構現在正進入市場，此舉應運而生。上個月，摩根士丹利宣布將很快允許零售客戶通過其 E-Trade 子公司訪問加密貨幣。

Zerohash 將為 OnePay 的加密貨幣產品提供支持，並最近從頂級金融機構籌集了超過 1.04 億美元。這筆資金與 Zerohash 與銀行和經紀商合作建立加密貨幣產品的策略相一致。

加密貨幣可以促進 OnePay 應用程式的採用

該應用程式可能從沃爾瑪龐大的分銷網絡中獲益匪淺。它將在零售商的線上和店內結帳系統中可用，每週可接觸約 1.5 億美國人。

然而，OnePay 作為與沃爾瑪分開的實體運營。這使其能夠服務於更廣泛的受眾，超越沃爾瑪客戶，包括那些傳統銀行服務不足的美國人。

這篇文章「沃爾瑪支持的金融科技公司 OnePay 將通過銀行應用程式提供比特幣和加密貨幣交易」首次發表於 Coinspeaker。