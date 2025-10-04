Walmart App 將支援 Bitcoin 和 Ethereum，多虧新協議

這家零售巨頭的行動應用程式即將允許用戶購買、儲存和消費數位資產，Bitcoin和Ethereum將成為首批可用的代幣。

據報導，這項服務將在今年下半年通過與Zerohash的合作開始推出，Zerohash是一家專注於穩定幣和加密貨幣基礎設施的新創公司。

通過在OnePay應用程式中嵌入交易和託管功能，客戶將不需要外部交易所或錢包 – 他們能夠即時將BTC或ETH轉換為美元，並將餘額用於Walmart購物或信用卡還款。

這項擴展是Walmart策略的另一步，旨在將OnePay轉變為全方位的數位金融平台。該應用程式已經提供高收益儲蓄帳戶、借記卡、先買後付服務和行動錢包。

增加加密貨幣功能使其不僅成為銀行的競爭對手，也與已經涉足數位資產的金融科技公司如PayPal和Cash App形成競爭。

對Walmart來說，這一舉措與其說是投機，不如說是實用性。通過為購物者提供將加密貨幣整合到日常消費中的方式，該公司正在幫助推動數位資產更接近主流採用。分析師表示，這可能成為其他尋求通過金融科技生態系統建立忠誠度的大型零售商的模式。

