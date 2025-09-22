華爾街堅持中期美國國債，因為聯準會路徑仍然模糊

華爾街交易員並未改變心意。在貝萊德（BlackRock）、PGIM和摩根士丹利（Morgan Stanley），債券經理們仍在購買中期國債，即使聯邦儲備局的計劃變得更難解讀。

他們押注的是全年都有效的同一交易策略——堅持購買約五年到期的債券。這些債券提供穩健回報，同時對利率突然變動的敏感度較低。

聯準會九個月來的首次降息在週三到來。主席傑羅姆·鮑威爾表示，這是「風險管理性降息」，並補充說更多變化將取決於即將舉行的會議情況。

這一訊息導致各類債券收益率全面上升，並扼殺了加速降息的希望。一些期待更大幅度降息的交易員開始平倉。但許多其他人仍然保持原位。那些持有中期債券的投資者完全沒有移動。

貝萊德和PGIM瞄準債券曲線中段以獲取收益和緩衝

貝萊德全球固定收益副首席投資官羅素·布朗巴克表示，焦點仍然在曲線的五年部分。「曲線中段是最佳位置，」他說。這是今年表現最好的部分之一。彭博追蹤5至7年期國債的指數顯示回報率為7%，優於更廣泛債券市場5.4%的收益。

PGIM固定收益聯合首席投資官格雷格·彼得斯解釋了原因。這些中期國債支付足夠的利息，即使使用借來的資金也能賺錢。這被稱為正回購。隨著債券接近到期，其價值上升。「正回購和滾動：這是債券投資者的夢想，」他說。

聯準會的決定是在經濟疲軟跡象不斷增加的情況下做出的。近幾個月就業增長放緩，企業仍在應對唐納德·川普總統持續的貿易戰。同時，他的關稅增加風險推高物價。通膨已經停滯在聯準會2%目標之上。這就是為什麼鮑威爾說未來決策將「逐次會議」制定。現在沒有什麼是有保證的，每個人都知道這一點。

中期債券站穩腳跟，空頭押注解除

桑伯格投資管理公司（Thornburg Investment Management）投資組合經理克里斯蒂安·霍夫曼表示，市場不再知道如何解讀聯準會。「從數據演變到聯準會反應之間畫出直線變得越來越困難，」他說。他預期長期利率會降低，但也為近期更多混亂做好準備。

聯準會自己的預測顯示未來兩次會議可能有四分之一個百分點的降息。但之後，2026年和2027年預期只有微小變化。

期貨市場的交易員押注更多降息。這種脫節已經影響到交易。在法國外貿銀行（Natixis），策略團隊在鮑威爾新聞發布會後立即關閉了他們持有的兩年期國債頭寸。

摩根士丹利旗下管理120億美元伊頓萬斯策略收入基金的安德魯·斯庫羅夫斯基認為，市場比聯準會的猜測更接近現實。他的基金今年回報率達到了9.5%，超過了98%的同行。

他相信聯準會將通過保持低利率來保護就業。這將幫助國債進一步上漲。「你錯過了一些漲勢，但仍有上升空間，」他告訴客戶。「這是債券挑選者的市場。」

