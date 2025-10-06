華爾街關注加密貨幣領域最快的網絡

Altcoins

在傳統金融與區塊鏈技術融合的競賽中，Solana 開始成為機構投資者談論速度、規模和穩定性時低聲細語的名字。

這個曾經專注於零售的網絡，為閃電般快速的交易而建立，現在被定位為華爾街下一代數字資產的可能骨幹。

機構關注的悄然轉變

Bitwise Asset Management 的首席投資官 Matt Hougan 最近指出，Solana 的發展已經達到傳統金融無法再忽視的程度。與 Solana Labs 的 Akshay Rajan 一同發言時，Hougan 注意到該網絡以微秒處理交易的能力已經明確進入尋求實時系統的資產管理者和結算公司的視野。

Solana 的工程師已將最終確認時間從大約 400 微秒降低到了 150 微秒 – 這是一個微小的時間片段，但當數萬億美元在數字軌道上移動時，可能會產生巨大的差異。對於習慣等待數天才能結算的機構來說，這些數字看起來像是一場即將發生的革命。

追趕 Ethereum 的帝國

即使有這些進步，Solana 仍然是挑戰者，而非冠軍。Ethereum 的生態系統繼續主導著整個領域，掌控著近 1730 億美元的穩定幣 – 當包括 Arbitrum、Base 和 Polygon 等第二層網絡時，這超過了全球總量的一半。相比之下，Solana 僅擁有不到 140 億美元，約佔市場的 4.5%。

然而，數字本身並不能說明全部故事。Ethereum 的主導地位建立在成熟度和網絡效應上，而 Solana 的吸引力在於性能和成本效率。在一個重視創新而非傳統的行業中，弱勢者的敘事可能正是給予 Solana 動力的因素。

懷疑者堅守立場

並非每個人都相信更快就等於更好。Offchain Labs 的 AJ Warner 認為，機構級穩定性仍然依賴於 Ethereum 的開發者基礎和工具。他聲稱 Solana 的技術領先優勢不會立即轉化為從已與主要金融平台整合的既有 EVM 系統的遷移。

儘管如此，這場辯論反映了加密貨幣內部更廣泛的轉變 – 從意識形態到基礎設施。投資者不再僅僅專注於去中心化或 DeFi 利潤；他們正在尋找能夠在實體經濟中支持穩定、高頻交易的區塊鏈。

Bitwise 兩邊下注

Bitwise 的投資組合顯示它正在對其樂觀態度進行對沖。該公司已經運營著一個實體 Solana ETP，管理資產約 3000 萬美元，為測試水溫的機構提供受監管的曝險。與其 Bitcoin 和 Ethereum 基金相比，這是一個小產品，但象徵性地表明，Solana 在嚴肅投資者中的聲譽正在迅速轉變。

一個處於機構採用邊緣的網絡

如果華爾街更深入地進入代幣化金融，Solana 可能成為穩定幣、實體資產和數字結算匯聚的基礎設施層。這個最初以 NFT 和遊戲聞名的網絡，現在正在發展成為銀行家可能有一天會依賴的高速結算系統。

為機構建立的區塊鏈的想法並不新穎 – 但 Solana 的賣點有其他人常常缺乏的東西：符合企業期望的性能。在高金融世界中，時間就是金錢，這可能足以改變一切。

