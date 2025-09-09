VivoPower 的 Tembo 採用 RLUSD 進行全球支付

VivoPower International 宣布其電動車子公司 Tembo 現在將接受 Ripple USD (RLUSD) 穩定幣作為支付方式。這一決定使 Tembo 成為首批整合這種快速成長穩定幣的全球車輛公司之一。

Tembo 採用 RLUSD 加速支付並降低成本

該公司在新聞稿中表示，此舉將減少與傳統國際轉帳相關的延遲和成本。Tembo 的大量客戶和合作夥伴位於發展中地區，在這些地區通過銀行轉帳可能既繁瑣又昂貴。使用 RLUSD，Tembo 將能夠以傳統方法的一小部分成本進行近乎即時的跨境支付。

該公司概述了採用 RLUSD 的幾個原因。支付現在可以更快速進行，特別是對國際客戶而言。與電匯相關的成本已降低了。這種穩定幣還提供了非錨定數位資產無法保證的穩定性。

自一月以來市值增加了十倍後，RLUSD 的採用現在在各個地區都在增加。最近，Ripple 通過與 Chipper Cash、Yellow Card 和 VARL 等金融企業的合作關係，將 RLUSD 穩定幣擴展到了非洲。

VivoPower 觀察到，這種增長是對 Ripple 作為區塊鏈支付領導者的信心的標誌。Tembo 製造完全電動的實用車輛，用於採礦、農業、軍事、建築和人道主義目的。這些車輛的設計適合道路和崎嶇的越野使用。

Tembo 還提供充電、融資、電池和微電網等相關服務。通過採用 RLUSD，該子公司為其全球客戶增加了另一種數位解決方案。

VivoPower 將 XRP 策略與 RLUSD 採用聯繫起來，此舉獲得社區支持

接受 RLUSD 也符合 VivoPower 的長期數位財庫策略。VivoPower 正在轉型為其所稱的全球首個以 XRP 為中心的數位資產企業。作為該策略的一部分，該公司正在建立 XRP 數位資產和 Ripple Labs 股權的投資組合。該公司旨在通過財庫持有、去中心化金融基礎設施和現實世界的區塊鏈用例來支持 XRP Ledger 的增長。

該公司表示，接受 RLUSD 突顯了其將可持續能源、電動出行和區塊鏈驅動的支付結合成統一增長策略的使命。

評論者指出了與機構贊助商（如 Doppler Finance）的聯繫，並表示穩定幣的角色可能擴展到流動性和財庫計劃。最近，Ripple 在 Aave 擁有的 Horizon RWA 市場上推出了 RLUSD，進一步加強了其在去中心化金融中的實用性。

有人表示，採用 RLUSD 可能有助於促進 Ripple 在東南亞、非洲和中東地區的活動，Temblor 已經在這些地區運營。其他人補充說，Tembo 對 RLUSD 的認可是 XRP Ledger 在現實世界中採用不斷增長的另一個證據。

Paul Paul Adedoyin 是一位擁有 4 年以上經驗的加密貨幣記者，他提供及時的新聞、深入的研究和有見地的內容，以告知和賦能他的受眾。他的作品曾在 CryptoMode、CryptoNewsFlash 等網站上發表。

他擁有尼日利亞 OAU 的地球物理學學位。當他不寫作時，他喜歡觀看足球和閱讀教育性期刊。

可通過 [email protected] 聯繫他