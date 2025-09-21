Vitalik Buterin 揭露以太坊的未來：低風險 DeFi，而非 NFT 或迷因！

Vitalik Buterin 展望以太坊的未來將擁有穩定、低風險的 DeFi。

以太坊將重點轉向安全、可靠的去中心化金融，而非炒作。

低風險 DeFi 可能是以太坊長期成功的關鍵。

以太坊的未來正在將重點從高風險趨勢（如 NFT 和迷因幣）轉移。根據以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 的說法，真正的潛力在於低風險去中心化金融（DeFi）。Buterin 將這種轉變比作 Google 如何通過其搜索服務成為強大力量，為其所有其他產品提供基礎。他認為，以太坊的成功不需要炒作或轟動，它需要的是穩定性。

近年來，以太坊 DeFi 已顯著發展。曾經在 2019 年鎖定總價值損失超過 5% 的以太坊 DeFi 協議已經大幅改善。到 2025 年，隨著協議變得更加安全可靠，這些數字預計將降低到接近零，風險明顯減少。重點已從投機性項目轉向可信賴、可持續的核心金融系統。

為什麼低風險 DeFi 是以太坊長期成功的關鍵

Vitlalik Buterin 的願景圍繞著實用應用，如支付系統、儲蓄賬戶、抵押貸款和合成資產。這些元素不僅滿足日常需求，還確保 ETH 保持鎖定在系統中，促進網絡活動並提供流動性。對許多用戶來說，與傳統金融相關的風險現在比 DeFi 系統中的風險更大。

低風險 DeFi 的崛起為以太坊開闢了新機會。Buterin 指出潛在創新，如基於信譽的貸款（較少依賴抵押品）、用於對沖的預測市場，以及與通脹掛鉤的新型穩定資產如平幣（flatcoins）。這些都是以太坊努力使金融更加可及、安全和可靠的一部分。

Buterin 的信息很簡單：以太坊的優勢在於使去中心化金融能夠運作，而不需要不斷的炒作循環。如果以太坊繼續走低風險、可靠的 DeFi 道路，它可能會鞏固其作為全球金融長期關鍵參與者的地位。

