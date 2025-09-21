交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Vitalik Buterin 展望以太坊的未來將擁有穩定、低風險的去中心化金融（DeFi）。以太坊將重點轉向安全、可靠的去中心化金融，而非炒作。低風險 DeFi 可能是以太坊長期成功的關鍵。以太坊的未來正在遠離 NFT 和迷因幣等高風險趨勢。根據以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 的說法，真正的潛力在於低風險去中心化金融（DeFi）。Buterin 將這種轉變比作 Google 如何通過其搜索服務成為強大企業，為其所有其他產品提供基礎。他認為，以太坊的成功不需要炒作或轟動，它需要的是穩定性。近年來，以太坊 DeFi 已顯著發展。曾經在 2019 年鎖定總價值損失超過 5% 的以太坊 DeFi 協議已經大幅改善。到 2025 年，隨著協議變得更加安全和可靠，這些數字預計將降低到接近零，風險明顯減少。重點已從投機性企業轉向可信賴、可持續的核心金融系統。另請閱讀：斐濟打擊加密貨幣：這是天堂中數字資產的終結嗎？為什麼低風險 DeFi 是以太坊長期成功的關鍵 Vitlalik Buterin 的願景圍繞支付系統、儲蓄賬戶、抵押貸款和合成資產等實用應用。這些元素不僅滿足日常需求，還確保 ETH 保持鎖定在系統中，促進網絡活動並提供流動性。對於許多用戶來說，與傳統金融相關的風險現在比 DeFi 系統中的風險更大。低風險 DeFi 的興起為以太坊開闢了新機會。Buterin 指出潛在創新，如基於聲譽的貸款，減少對抵押品的依賴，用於對沖的預測市場，以及與通脹掛鉤的平幣等新形式的穩定資產。這些都是以太坊努力使金融更加可及、安全和可靠的一部分。Buterin 的信息很簡單：以太坊的優勢在於使去中心化金融運作，而不需要不斷的炒作循環。如果以太坊繼續走低風險、可靠的 DeFi 道路，它可能會鞏固其作為全球金融長期關鍵參與者的地位。另請閱讀：參議院民主黨人要求兩黨加密貨幣法案，挑戰共和黨的方法 這篇文章《Vitalik Buterin 揭示以太坊的未來：低風險 DeFi，而非 NFT 或迷因！》首次發表於 36Crypto。Vitalik Buterin 展望以太坊的未來將擁有穩定、低風險的去中心化金融（DeFi）。以太坊將重點轉向安全、可靠的去中心化金融，而非炒作。低風險 DeFi 可能是以太坊長期成功的關鍵。以太坊的未來正在遠離 NFT 和迷因幣等高風險趨勢。根據以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 的說法，真正的潛力在於低風險去中心化金融（DeFi）。Buterin 將這種轉變比作 Google 如何通過其搜索服務成為強大企業，為其所有其他產品提供基礎。他認為，以太坊的成功不需要炒作或轟動，它需要的是穩定性。近年來，以太坊 DeFi 已顯著發展。曾經在 2019 年鎖定總價值損失超過 5% 的以太坊 DeFi 協議已經大幅改善。到 2025 年，隨著協議變得更加安全和可靠，這些數字預計將降低到接近零，風險明顯減少。重點已從投機性企業轉向可信賴、可持續的核心金融系統。另請閱讀：斐濟打擊加密貨幣：這是天堂中數字資產的終結嗎？為什麼低風險 DeFi 是以太坊長期成功的關鍵 Vitlalik Buterin 的願景圍繞支付系統、儲蓄賬戶、抵押貸款和合成資產等實用應用。這些元素不僅滿足日常需求，還確保 ETH 保持鎖定在系統中，促進網絡活動並提供流動性。對於許多用戶來說，與傳統金融相關的風險現在比 DeFi 系統中的風險更大。低風險 DeFi 的興起為以太坊開闢了新機會。Buterin 指出潛在創新，如基於聲譽的貸款，減少對抵押品的依賴，用於對沖的預測市場，以及與通脹掛鉤的平幣等新形式的穩定資產。這些都是以太坊努力使金融更加可及、安全和可靠的一部分。Buterin 的信息很簡單：以太坊的優勢在於使去中心化金融運作，而不需要不斷的炒作循環。如果以太坊繼續走低風險、可靠的 DeFi 道路，它可能會鞏固其作為全球金融長期關鍵參與者的地位。另請閱讀：參議院民主黨人要求兩黨加密貨幣法案，挑戰共和黨的方法 這篇文章《Vitalik Buterin 揭示以太坊的未來：低風險 DeFi，而非 NFT 或迷因！》首次發表於 36Crypto。

Vitalik Buterin 揭露以太坊的未來：低風險 DeFi，而非 NFT 或迷因！

作者：Coinstats
2025/09/21 22:27
NEAR
NEAR$2.648-7.57%
Threshold
T$0.01277-1.16%
RealLink
REAL$0.06764-4.27%
Hyperliquid
HYPE$40.15-4.63%
RISE
RISE$0.007968-2.04%
DeFi
DEFI$0.000879+1.03%
MEMES
MEMES$0.00001817+6.88%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.56%
Notcoin
NOT$0.0007376-4.53%
  •  Vitalik Buterin 展望以太坊的未來將擁有穩定、低風險的 DeFi。
  • 以太坊將重點轉向安全、可靠的去中心化金融，而非炒作。
  • 低風險 DeFi 可能是以太坊長期成功的關鍵。

以太坊的未來正在將重點從高風險趨勢（如 NFT 和迷因幣）轉移。根據以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 的說法，真正的潛力在於低風險去中心化金融（DeFi）。Buterin 將這種轉變比作 Google 如何通過其搜索服務成為強大力量，為其所有其他產品提供基礎。他認為，以太坊的成功不需要炒作或轟動，它需要的是穩定性。


近年來，以太坊 DeFi 已顯著發展。曾經在 2019 年鎖定總價值損失超過 5% 的以太坊 DeFi 協議已經大幅改善。到 2025 年，隨著協議變得更加安全可靠，這些數字預計將降低到接近零，風險明顯減少。重點已從投機性項目轉向可信賴、可持續的核心金融系統。


另請閱讀: 斐濟嚴厲打擊加密貨幣：這是天堂中數字資產的終結嗎？


為什麼低風險 DeFi 是以太坊長期成功的關鍵

Vitlalik Buterin 的願景圍繞著實用應用，如支付系統、儲蓄賬戶、抵押貸款和合成資產。這些元素不僅滿足日常需求，還確保 ETH 保持鎖定在系統中，促進網絡活動並提供流動性。對許多用戶來說，與傳統金融相關的風險現在比 DeFi 系統中的風險更大。


低風險 DeFi 的崛起為以太坊開闢了新機會。Buterin 指出潛在創新，如基於信譽的貸款（較少依賴抵押品）、用於對沖的預測市場，以及與通脹掛鉤的新型穩定資產如平幣（flatcoins）。這些都是以太坊努力使金融更加可及、安全和可靠的一部分。


Buterin 的信息很簡單：以太坊的優勢在於使去中心化金融能夠運作，而不需要不斷的炒作循環。如果以太坊繼續走低風險、可靠的 DeFi 道路，它可能會鞏固其作為全球金融長期關鍵參與者的地位。


另請閱讀: 參議院民主黨人要求兩黨加密貨幣法案，挑戰共和黨的方法


這篇文章《Vitalik Buterin 揭示以太坊的未來：低風險 DeFi，而非 NFT 或迷因！》首次發表於 36Crypto。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,385.85
$104,385.85$104,385.85

-0.63%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,541.94
$3,541.94$3,541.94

+0.63%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.98
$162.98$162.98

-1.99%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4483
$2.4483$2.4483

-3.19%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17722
$0.17722$0.17722

-1.12%