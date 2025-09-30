交易所DEX+
Visa 正在嘗試使用穩定幣在 Visa Direct 上進行預先資金儲備，以使跨境支付更快速且更可預測。

Visa 測試使用穩定幣進行跨境支付的預先資金

作者：The Cryptonomist
2025/09/30 22:01
Visa正在試驗穩定幣預先資金在Visa Direct上，以使跨境支付更快速且更可預測。該試點允許在掛鉤代幣中存入資金，Visa將其視為"銀行中的資金"：本質上，資金立即可用於全球支付。

於2025年9月30日在SIBOS上宣布，並由專業媒體描述，該計劃涉及選定的合作夥伴，旨在利用Visa的全球基礎設施，該基礎設施連接超過110億張合格卡片、帳戶和錢包。

Bloomberg已詳細介紹了該計劃，而Visa的官方文檔解釋了與現有Visa網絡的整合邏輯。

在零售匯款的平均成本超過發送金額6.2%的背景下（世界銀行），該計劃旨在釋放流動性並簡化操作步驟。更新於2025年9月30日。

什麼是穩定幣預先資金以及為何它很重要

在傳統模式中，公司在多個帳戶和司法管轄區維持法定貨幣餘額以確保支付。

然而，通過試點，預先資金以穩定幣形式進行，Visa將其視為立即可用的資金，減少了在多貨幣帳戶中鎖定資本的需求。

這導致了餘額的更大可見性，以及對於財務團隊來說，對現金流更強健的控制

Visa Direct如何運作：從錢包到受益人

操作流程整合到現有流程中，並結構化為幾個關鍵階段：

  • 預先資金：公司將穩定幣轉移到與Visa Direct關聯的操作帳戶。
  • 可用性：資金立即可用於支付。
  • 轉換：在發行時，穩定幣通過授權合作夥伴轉換為當地貨幣。
  • 清算：受益人以法定貨幣形式接收到符合當地法規的帳戶、卡片或錢包。
  • 對賬：報告提供與企業系統一致的完整可追溯性。

對公司的變化

  • 減少鎖定在多貨幣帳戶中的資本，具有更彈性的流動性。
  • 減少銀行間步驟和手動對賬。
  • 更好地預測資金可用時間。

對流動性和運營成本的影響

Visa旨在加速獲取流動性並為機構提供更大的靈活性來管理全球支付。代幣預先資金減少了持有大量法定貨幣儲備的需求，促進了：

  • 時間：資金的可用性，傳統上可能需要從數小時數天，變得幾乎即時，除了外匯轉換和AML/CFT檢查所需的時間外。
  • 營運資金：在nostro/vostro帳戶上較低的資金凍結確保對交易量波動有更大的彈性
  • 運營：簡化的流程有助於減少後台錯誤和成本。

數據比較：今天vs.穩定幣模式

  • 當前零售匯款：全球平均成本為發送金額的6.2%（世界銀行）。
  • 跨境B2B支付：目前時間範圍在1至3個工作日之間（行業數據根據通道、截止時間和檢查而有所不同）。
  • 使用穩定幣預先資金：資金的可用性幾乎即時，同時仍然保持外匯轉換、上/下匝道以及KYC和AML/CFT檢查的時間。

有效指標將取決於司法管轄區、支持的穩定幣、轉換合作夥伴和當地監管限制。

優勢和風險：需要注意什麼

主要優勢

  • 速度：與傳統流程相比減少延遲。
  • 財務管理：更高效地使用營運資金。
  • 可擴展性：能夠在多個市場標準化流程。

風險和開放問題

  • 合規：遵守AML/CFT要求、旅行規則和制裁控制。
  • 穩定性：穩定幣脫鉤風險或上/下匝道的流動性問題。
  • 運營：潛在的網絡安全事件、網絡擁塞和合作夥伴漏洞。
  • 會計：管理代幣儲備的會計和審計。

監管框架：哪裡可以運行以及哪裡需要謹慎

監管範圍正在迅速發展。一些有用的參考表明：

  • 歐盟 – MiCA：電子貨幣代幣資產參考代幣的規則已經討論並大致定義（EUR-Lex），儘管預計在轉換和實施階段後才會全面執行。Mica Crypto Alliance："歐洲，需要明確的法規"。
  • 新加坡 – MAS：單一貨幣穩定幣的監管框架已經宣布（MAS）。
  • 美國：仍然沒有專門的聯邦法律；然而，紐約NYDFS對受監管穩定幣的指導方針已經運作（NYDFS）。

實際採用將取決於合作夥伴的當地許可證、代幣類型和儲備的透明度。

常見問題

試點的可用性

該計劃處於實驗階段；其大規模擴展將取決於測試結果和不同司法管轄區的監管結果。

支持的穩定幣

代幣的選擇根據市場和轉換合作夥伴而有所不同，通常偏好具有經過驗證儲備和廣泛銀行支持的穩定幣。

對現有系統的影響

整合旨在重用已知的流程（KYC、篩選、對賬），並添加錢包和本地轉換的連接器。

結論

在Visa Direct上的穩定幣預先資金代表了一個重要的範式轉變：資金立即可用、減少運營摩擦以及更高效地使用資本。

保持對合規性、上/下匝道流動性和代幣穩定性的謹慎監督仍然至關重要，而未來的軌跡將由試點結果和關鍵通道中監管框架的成熟度來定義。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

