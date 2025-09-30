交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
在跨境支付未來的重大發展中，Visa 已啟動一項試點計劃，允許銀行和金融機構使用穩定幣預先資助國際交易。這項倡議是 Visa 持續努力現代化全球支付基礎設施的一部分，提供更快速、更高效的解決方案，利用加密貨幣資產的日益普及。Visa 的 [...]在跨境支付未來的重大發展中，Visa 已啟動一項試點計劃，允許銀行和金融機構使用穩定幣預先資助國際交易。這項倡議是 Visa 持續努力現代化全球支付基礎設施的一部分，提供更快速、更高效的解決方案，利用加密貨幣資產的日益普及。Visa 的 [...]

Visa 試點計劃賦能銀行使用穩定幣進行無縫全球支付

作者：Crypto Breaking News
2025/09/30 16:59
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.62%
CROSS
CROSS$0.12759-1.64%
FUND
FUND$0.01374--%
Particl
PART$0.3079-0.99%
Moonveil
MORE$0.00416-13.26%
Visa 試點計劃賦能銀行使用穩定幣實現無縫全球支付

在跨境支付未來的重大發展中，Visa 已推出一項試點計劃，允許銀行和金融機構使用穩定幣預先資助國際交易。這一舉措是 Visa 持續努力現代化全球支付基礎設施的一部分，提供更快速、更高效的解決方案，利用日益增長的加密貨幣資產採用。

  • Visa 的新試點計劃實現了使用穩定幣進行預先資助的跨境支付，減少對傳統法定貨幣機制的依賴。
  • 參與者可以利用 Circle 的 USDC 和 EURC 作為資產，促進近乎即時的全球支付。
  • 該試點計劃旨在優化流動性，降低成本，並增強金融機構資金管理的可預測性。
  • 截至目前，Visa 已處理了超過 2.25 億美元的穩定幣交易，這只是其 16 萬億美元年度支付量的一小部分。
  • 這一舉措與其他行業努力同步進行，包括 Swift 在基於區塊鏈的結算系統上的合作。

Visa 試點計劃讓銀行使用穩定幣進行全球支付

在 SIBOS 2025 上宣布的 Visa 新穩定幣試點計劃允許選定的銀行和金融機構使用穩定幣（如 Circle 的 USDC 和 EURC）預先資助跨境交易。這些數字資產被視為現金等價物，實現近乎即時的支付，顯著提高了國際轉賬的速度和效率。

穩定幣預先資助的主要好處是能夠優化流動性。參與者無需在多個渠道中綁定大量傳統法定貨幣，而是可以用穩定幣為 Visa Direct 提供資金，這減少了對貨幣波動的風險並釋放了營運資金。這種方法還旨在簡化資金運營，特別是在非工作時間或週末等傳統系統活動較少的時段。

穩定幣市值超過 3070 億美元。來源：CoinMarketCap

迄今為止，Visa 已處理了價值超過 2.25 億美元的穩定幣交易。雖然這個數字相對於其約 16 萬億美元的年度支付總量來說是一個相對較小的部分，但它標誌著將數字資產整合到主流金融工作流程中的一步。

該試點計劃目前僅限於符合 Visa 內部標準的合作夥伴，預計將在 2026 年進行更廣泛的部署。Visa 尚未公開評論試點計劃的進展，但明確表示正在朝著採用基於區塊鏈的跨境支付解決方案邁進。

同時，行業範圍內的發展繼續支持這一轉變。例如，Swift 宣布與以太坊開發商 Consensys 和眾多金融機構合作，開發一個基於區塊鏈的結算平台，能夠實現實時、全天候的跨境交易。

區塊鏈和加密貨幣計劃加速全球支付創新

Visa 的這一戰略舉措緊隨支持區塊鏈在支付基礎設施中角色的行業公告之後。最近，穩定幣初創公司 RedotPay 在由 Coinbase Ventures 領投的融資輪中籌集了 4700 萬美元，達到了獨角獸地位。其他公司如 Bastion 也獲得了重大投資，凸顯了投資者對加密貨幣驅動的金融服務的信心不斷增加。

隨著支付行業的不斷發展，很明顯加密貨幣、穩定幣和區塊鏈技術在塑造更快速、更高效的全球金融網絡方面發揮著越來越關鍵的作用。Visa 的試點計劃強調了數字資產在促進國際商業和匯款方面的主流採用潛力，為基於區塊鏈的解決方案在加密市場及更廣泛領域成為標準實踐的未來鋪平了道路。

本文最初發表為《Visa 試點計劃賦能銀行使用穩定幣實現無縫全球支付》，發布於 Crypto Breaking News – 您值得信賴的加密新聞、比特幣新聞和區塊鏈更新來源。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,385.84
$104,385.84$104,385.84

-0.63%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,541.51
$3,541.51$3,541.51

+0.62%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.98
$162.98$162.98

-1.99%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4491
$2.4491$2.4491

-3.16%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17724
$0.17724$0.17724

-1.11%