Visa 試點計劃賦能銀行使用穩定幣進行無縫全球支付

在跨境支付未來的重大發展中，Visa 已推出一項試點計劃，允許銀行和金融機構使用穩定幣預先資助國際交易。這一舉措是 Visa 持續努力現代化全球支付基礎設施的一部分，提供更快速、更高效的解決方案，利用日益增長的加密貨幣資產採用。

Visa 的新試點計劃實現了使用穩定幣進行預先資助的跨境支付，減少對傳統法定貨幣機制的依賴。

參與者可以利用 Circle 的 USDC 和 EURC 作為資產，促進近乎即時的全球支付。

該試點計劃旨在優化流動性，降低成本，並增強金融機構資金管理的可預測性。

截至目前，Visa 已處理了超過 2.25 億美元的穩定幣交易，這只是其 16 萬億美元年度支付量的一小部分。

這一舉措與其他行業努力同步進行，包括 Swift 在基於區塊鏈的結算系統上的合作。

Visa 試點計劃讓銀行使用穩定幣進行全球支付

在 SIBOS 2025 上宣布的 Visa 新穩定幣試點計劃允許選定的銀行和金融機構使用穩定幣（如 Circle 的 USDC 和 EURC）預先資助跨境交易。這些數字資產被視為現金等價物，實現近乎即時的支付，顯著提高了國際轉賬的速度和效率。

穩定幣預先資助的主要好處是能夠優化流動性。參與者無需在多個渠道中綁定大量傳統法定貨幣，而是可以用穩定幣為 Visa Direct 提供資金，這減少了對貨幣波動的風險並釋放了營運資金。這種方法還旨在簡化資金運營，特別是在非工作時間或週末等傳統系統活動較少的時段。

穩定幣市值超過 3070 億美元。來源：CoinMarketCap

迄今為止，Visa 已處理了價值超過 2.25 億美元的穩定幣交易。雖然這個數字相對於其約 16 萬億美元的年度支付總量來說是一個相對較小的部分，但它標誌著將數字資產整合到主流金融工作流程中的一步。

該試點計劃目前僅限於符合 Visa 內部標準的合作夥伴，預計將在 2026 年進行更廣泛的部署。Visa 尚未公開評論試點計劃的進展，但明確表示正在朝著採用基於區塊鏈的跨境支付解決方案邁進。

同時，行業範圍內的發展繼續支持這一轉變。例如，Swift 宣布與以太坊開發商 Consensys 和眾多金融機構合作，開發一個基於區塊鏈的結算平台，能夠實現實時、全天候的跨境交易。

區塊鏈和加密貨幣計劃加速全球支付創新

Visa 的這一戰略舉措緊隨支持區塊鏈在支付基礎設施中角色的行業公告之後。最近，穩定幣初創公司 RedotPay 在由 Coinbase Ventures 領投的融資輪中籌集了 4700 萬美元，達到了獨角獸地位。其他公司如 Bastion 也獲得了重大投資，凸顯了投資者對加密貨幣驅動的金融服務的信心不斷增加。

隨著支付行業的不斷發展，很明顯加密貨幣、穩定幣和區塊鏈技術在塑造更快速、更高效的全球金融網絡方面發揮著越來越關鍵的作用。Visa 的試點計劃強調了數字資產在促進國際商業和匯款方面的主流採用潛力，為基於區塊鏈的解決方案在加密市場及更廣泛領域成為標準實踐的未來鋪平了道路。

