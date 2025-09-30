Visa 推出穩定幣試點計劃用於全球支付 - 您需要了解的事項 AI: Visa 推出穩定幣試點計劃用於全球支付 - 您需要了解的事項

Visa 推出了一項試點計劃，允許金融機構使用數位美元和歐元作為結算餘額，此舉旨在縮短國際轉賬的時間並降低成本。

銀行和匯款公司現在可以使用穩定幣（如 USDC 和 EURC）預先加載 Visa Direct，而不必將法定資金凍結數天。這些餘額與傳統現金享有同等待遇，使付款能在幾分鐘內到達最終用戶，同時仍以當地貨幣到賬。Visa 表示，這種模式為企業提供了更快的流動性獲取途徑，並在管理全球業務方面提供更大的靈活性。

為主流採用奠定基礎

目前，這項試點計劃僅限於特定合作夥伴，預計到 2026 年 4 月將進行更廣泛的推廣。Visa 尚未披露參與的機構，但確認 Circle 的穩定幣是首批測試對象。隨著需求增長，未來可能會增加更多數位資產。

當被問及 Visa 是否可能發行自己的代幣時，公司代表保持開放態度，但他們強調當前的首要目標是通過卡支付、結算流程和銀行整合來擴大現有穩定幣的使用案例。

多年醞釀的戰略

此次推出建立在 Visa 全球實驗的多項倡議基礎上。該公司此前與 Stripe 旗下的 Bridge 合作，創建了直接連接穩定幣餘額的 Visa 卡，讓全球商家能夠使用數位貨幣消費。在非洲，該公司與 Yellow Card 合作探索基於穩定幣的財資工具。Visa 還試點使用穩定幣為卡發行商進行結算，並開發了代幣化資產平台，幫助銀行測試發行自己的數位貨幣。

監管利好與市場潛力

Visa 的舉措是在美國 GENIUS 法案通過後推出的，該法案是首個為穩定幣建立明確基本規則的聯邦法律。隨著預測顯示這是一個萬億美元的市場機會，全球支付提供商將數位資產視為現代化跨境交易的方式，同時為貨幣波動較大的國家提供穩定性。

Visa 商業和資金移動解決方案總裁 Chris Newkirk 表示，該行業早該變革。「跨境支付長期以來一直停留在過時的系統中。整合到 Visa Direct 的穩定幣可以改變全球資金流動的方式。」

