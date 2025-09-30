交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Visa 已推出一項試點計劃，允許金融機構使用數字美元和歐元作為結算餘額，此舉旨在 [...] 這篇文章《Visa 推出穩定幣試點計劃用於全球支付 - 您需要了解的內容》首次發布於 Coindoo。Visa 已推出一項試點計劃，允許金融機構使用數字美元和歐元作為結算餘額，此舉旨在 [...] 這篇文章《Visa 推出穩定幣試點計劃用於全球支付 - 您需要了解的內容》首次發布於 Coindoo。

Visa 推出穩定幣試點計劃用於全球支付 - 您需要了解的事項 AI: Visa 推出穩定幣試點計劃用於全球支付 - 您需要了解的事項

作者：Coindoo
2025/09/30 18:17
Movement
MOVE$0.06154-3.60%

Visa 推出了一項試點計劃，允許金融機構使用數位美元和歐元作為結算餘額，此舉旨在縮短國際轉賬的時間並降低成本。

銀行和匯款公司現在可以使用穩定幣（如 USDC 和 EURC）預先加載 Visa Direct，而不必將法定資金凍結數天。這些餘額與傳統現金享有同等待遇，使付款能在幾分鐘內到達最終用戶，同時仍以當地貨幣到賬。Visa 表示，這種模式為企業提供了更快的流動性獲取途徑，並在管理全球業務方面提供更大的靈活性。

為主流採用奠定基礎

目前，這項試點計劃僅限於特定合作夥伴，預計到 2026 年 4 月將進行更廣泛的推廣。Visa 尚未披露參與的機構，但確認 Circle 的穩定幣是首批測試對象。隨著需求增長，未來可能會增加更多數位資產。

當被問及 Visa 是否可能發行自己的代幣時，公司代表保持開放態度，但他們強調當前的首要目標是通過卡支付、結算流程和銀行整合來擴大現有穩定幣的使用案例。

多年醞釀的戰略

此次推出建立在 Visa 全球實驗的多項倡議基礎上。該公司此前與 Stripe 旗下的 Bridge 合作，創建了直接連接穩定幣餘額的 Visa 卡，讓全球商家能夠使用數位貨幣消費。在非洲，該公司與 Yellow Card 合作探索基於穩定幣的財資工具。Visa 還試點使用穩定幣為卡發行商進行結算，並開發了代幣化資產平台，幫助銀行測試發行自己的數位貨幣。

閱讀更多：

SEC 為山寨幣 ETF 清除障礙，申請文件被撤回

監管利好與市場潛力

Visa 的舉措是在美國 GENIUS 法案通過後推出的，該法案是首個為穩定幣建立明確基本規則的聯邦法律。隨著預測顯示這是一個萬億美元的市場機會，全球支付提供商將數位資產視為現代化跨境交易的方式，同時為貨幣波動較大的國家提供穩定性。

Visa 商業和資金移動解決方案總裁 Chris Newkirk 表示，該行業早該變革。「跨境支付長期以來一直停留在過時的系統中。整合到 Visa Direct 的穩定幣可以改變全球資金流動的方式。」

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

文章「Visa 推出穩定幣全球支付試點計劃 – 您需要了解的事項」首發於 Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,385.85
$104,385.85$104,385.85

-0.63%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,542.66
$3,542.66$3,542.66

+0.65%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.98
$162.98$162.98

-1.99%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4494
$2.4494$2.4494

-3.15%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17727
$0.17727$0.17727

-1.09%