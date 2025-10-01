Visa Direct 正在試驗 USDC 和 EURC 穩定幣，以減少預先資金需求並提升跨境支付的流動性。

Visa 已推出一項使用穩定幣進行近乎即時跨境支付的試點計劃。該計劃在最近於法蘭克福舉行的 SIBOS 會議上宣布，允許銀行/支付提供商使用 Circle 的 USDC 和 EURC 預先資助交易。

為何穩定幣在 Visa Direct 的方法中至關重要

這項試點計劃專注於改善銀行、匯款公司和其他機構的流動性。

這意味著參與者可以使用穩定幣為其 Visa Direct 帳戶注資，而不必在多個支付通道中鎖定法定資金。

這種模式釋放了營運資金，降低了匯率波動的風險，並使資金流更加可預測。它還支持在週末和假日期間進行實時轉帳，而這些時段傳統銀行網絡通常會暫停運作。

據 Visa 表示，它已經處理了超過 2.25 億美元的穩定幣交易。

雖然與其每年 16 萬億美元的支付量相比這個數字很小，但它表明穩定幣可以大規模整合。該公司計劃明年將試點擴展到初始合作夥伴之外。

隨著 Visa 測試穩定幣支付，Circle 受益

USDC 和 EURC 的發行商 Circle Internet Group 在彭博社報導 Visa 的試點計劃後，其股價上漲了約 3%。該公司的穩定幣將為 Visa Direct 上的新系統提供動力。

Visa 商業和資金移動解決方案產品主管 Mark Nelsen 指出了該試點如何解決一個長期存在的挑戰。

目前，許多機構必須在其經營的每個市場中保持預先資金的帳戶。資金短缺可能會延遲支付，尤其是在週末，當傳統結算系統離線時。

他指出，釋放資金有助於機構更有效地部署資源，並避免對終端客戶的服務中斷。

實時全球結算競爭加劇

Visa 的公告發布僅在 Swift 宣布計劃與 Consensys 和 30 多家國際金融機構合作的一天後。Swift 正在開發一個基於區塊鏈的結算平台，旨在實現全天候跨境交易。

最近，初創企業對穩定幣支付解決方案的興趣也在上升。近期，RedotPay（一家穩定幣支付公司）在 Coinbase Ventures 領投的一輪融資中籌集了 4700 萬美元，這幫助它達到了獨角獸地位。

同時，基礎設施初創公司 Bastion 最近從包括 Sony、Samsung Next、Andreessen Horowitz 和 Hashed 在內的投資者那裡獲得了 1460 萬美元的資金。

這些發展表明，在建立下一代跨境金融基礎設施方面的競爭正在持續。

Visa Direct 穩定幣整合的前景

Visa 的穩定幣試點顯示了傳統金融機構如何採用數字資產來改善當前的運作方式，而不是取代它們。

通過將 USDC 和 EURC 視為現金等價物，Visa 正在嘗試減少跨境資金移動中的摩擦和成本。

如果試點證明成功，明年的採用可能會影響銀行和匯款提供商管理流動性的方式。

目前，只有符合 Visa 內部標準的特定合作夥伴可以參與。該公司尚未分享有關下一階段推出的詳細信息。

隨著更多機構測試基於區塊鏈的結算解決方案，傳統和數字資產支付之間的界限繼續模糊。

這篇文章《Visa 正在直接測試穩定幣作為現金替代品》首次發表於 Live Bitcoin News。