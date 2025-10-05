交易所DEX+
越南信貸增長可能為全球加密貨幣市場注入流動性

作者：Coincentral
2025/10/05 21:07
TLDR

  • 越南預計信貸增長20%，可能為全球加密貨幣流動性提供動力。
  • 越南的數位資產合法化法律將於2026年生效，支持加密貨幣。
  • 亞太地區加密貨幣交易增長了69%，越南處於領先地位。
  • 越南的NDAChain區塊鏈項目旨在保護數據並促進加密貨幣發展。

越南的信貸增長將會大幅上升，可能為全球加密貨幣市場注入新的流動性。隨著越南國家銀行(SBV)預測到2025年底信貸增長將增加到20%，該國不斷發展的金融環境可能對加密貨幣的採用和投資產生重大影響。政府政策、技術進步和不斷增長的經濟相結合，可能為該地區的數位資產開闢新的機會。

越南的經濟戰略和信貸增長

越南國家銀行已經概述了到2025年底信貸增長將增加到20%的預期。這一預測旨在促進經濟復甦和穩定，同時應對美國徵收關稅等挑戰。

據越南國家銀行副行長Pham Thanh Ha表示，進一步降低利率對於刺激增長和減輕經濟不確定性至關重要。這些舉措旨在鼓勵借貸、投資，並增加各個行業的流動性。

預計信貸的增長將有助於增加該國金融系統內的流動性。這種流動性的激增反過來可能流入全球加密貨幣市場，特別是隨著越南繼續表現出對數位資產的興趣增加。該國不斷發展的監管環境和對新興技術的快速採用有望支持與加密貨幣相關的投資和使用。

越南向數位資產的轉變

越南已採取積極步驟將數位資產整合到其經濟系統中。在2025年6月，越南政府宣布數位資產合法化，這標誌著該國對加密貨幣方法的關鍵時刻。

根據將於2026年1月生效的《數位技術產業法》，數位資產將被分類為虛擬資產和像Bitcoin和Ethereum這樣的加密資產。政府承諾確保數位資產交易符合國際標準，特別是在網絡安全和反洗錢實踐等領域。

向監管數位資產的轉變與該國將區塊鏈技術整合到各個行業的目標一致。這是越南更廣泛戰略的一部分，旨在加強其在全球數位經濟中的地位。隨著政府最終確定加密貨幣行業的法規，預計越南將繼續在創造有利於加密貨幣投資的環境方面取得進展，重點是安全和透明度。

越南的加密貨幣採用和市場增長

越南正迅速成為東南亞加密貨幣市場的關鍵參與者。該國在加密貨幣採用方面表現出持續增長，使其在Chainalysis的2025年全球加密貨幣採用指數中位居第四。

年輕人口、廣泛的互聯網使用和對數位貨幣日益增長的興趣等因素促成了這一增長。隨著其專注於整合數位技術，越南可能會吸引更多尋找該地區機會的全球加密貨幣投資者和開發者。

整個亞太地區在加密貨幣採用方面經歷了顯著增長。印度、越南和巴基斯坦等國家正引領這一趨勢。在2025年，該地區的交易量激增了69%，達到了超過2.3萬億美元。

這種增長反映了用戶數量的增加和正在交易的加密資產價值的增長。隨著越南繼續專注於數位基礎設施，包括像NDAChain這樣的基於區塊鏈的項目，其在區域加密貨幣生態系統中的角色預計將進一步擴大。

越南的監管發展和加密貨幣市場監督

除了推動數位資產合法化外，越南還實施了一個為期5年的試點計劃，旨在監管其加密貨幣市場。這一倡議將對該行業帶來更嚴格的控制，包括禁止發行像穩定幣和證券這樣的法定貨幣支持資產。政府努力監管加密貨幣交易，確保使用國家貨幣越南盾進行操作。

這種監管方法旨在防止非法活動並確保投資者的安全。引入NDAChain區塊鏈，一個公私合作治理系統，是越南努力保護數位資產和數據的一部分。

這個區塊鏈將作為數位互動的基礎，為參與加密貨幣的企業和個人提供一個安全的環境。隨著該國鞏固其數位經濟，這些法規被視為建立信任和鼓勵該行業增長的關鍵。

總之，越南的經濟戰略，加上其對數位資產和區塊鏈技術的關注，使其成為東南亞加密貨幣採用的增長中心。隨著其信貸增長計劃，該國可能會增強全球加密貨幣市場的流動性，為投資者和加密貨幣社區創造新的機會。

越南的信貸增長可能為全球加密貨幣市場提供流動性，首次發表於CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

