風險投資家：世界正走向網路優先——這是你需要知道的 AI: 風險投資家：世界正走向網路優先——這是你需要知道的

作者：Crypto Breaking News
2025/09/22 04:39
風險投資家：世界正走向網際網路優先—這是你需要知道的

根據前 Coinbase 高管和《網路國家》作者 Balaji Srinivasan 的說法，先進國家的現代經濟正迅速轉向由科技巨頭和去中心化平台主導的數位、網際網路驅動的景觀。

「傳統經濟正在被網際網路經濟取代，」Srinivasan 在最近一篇 X 平台的貼文中斷言。他分享了一張引人注目的圖表，突顯了股票表現的明顯差異：所謂的「輝煌七雄」科技股—包括 Apple、Microsoft、Amazon、Google 母公司 Alphabet、Meta Platforms、Nvidia 和 Tesla—正經歷指數級增長，而其餘的標普 500 指數自 2005 年以來表現相對停滯。

加密貨幣、科技、經濟、股票、無邊界科技、標普 500輝煌七雄科技股表現與標普 500 指數中其餘 493 家公司的對比。來源：Balaji Srinivasan

標普 500 指數是衡量美國經濟健康的關鍵指標，追蹤市值排名前 500 家公司的表現。Srinivasan 強調，自 2008 年金融危機以來，我們的金融交易—交易和通訊—已遷移到線上，預示著未來整個社區、城市，甚至政府都將在網際網路平台上運作。「世界正變得網際網路優先，」他說。

輝煌七雄中的傳奇科技股包括行業領導者：Apple 和 Microsoft、Amazon、Google、Meta Platforms、Nvidia 和 Tesla。這些巨頭展示了科技和網際網路公司如何重塑美國股市格局，反映了科技驅動財富集中的更廣泛趨勢。

加密貨幣、科技、經濟、股票、無邊界科技、標普 500科技和網際網路股票主導美國股市。來源：TradingView

Srinivasan 一直是「網路國家」討論中的重要聲音—他預測這些分散式線上社區最終將取代傳統民族國家。這些數位構建的實體將依賴網際網路原生加密貨幣，標誌著一場革命性轉變，堪比工業革命期間從農業社會向工業經濟的過渡。

隨著加密生態系統的成熟，區塊鏈技術、去中心化金融 (DeFi) 和非同質化代幣 (NFT) 在這一轉變中越來越不可或缺，體現了數位主權和經濟獨立的新形式。

區塊鏈和 AI 對傳統系統的顛覆

傳統金融系統和政府機構歷來在採用創新技術方面進展緩慢。儘管如此，美國監管機構現在正積極探索區塊鏈和人工智能 (AI) 的整合，以實現市場現代化。

美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 在九月發表了聯合聲明，提議過渡到 24/7 資本市場—促進與全球加密市場一致的全天候交易。此外，政府已與 Pyth Network 和 Chainlink 等預言機提供商合作，在鏈上發布經濟數據，旨在提高透明度和問責制。

這種向數位基礎設施的推進標誌著更廣泛的範式轉變，區塊鏈和 AI 技術有望重塑金融和治理，培育更具動態性、透明度和互聯性的金融格局。

本文最初發表為《風險投資家：世界正走向網際網路優先—這是你需要知道的》，刊登於 Crypto Breaking News—您值得信賴的加密新聞、Bitcoin 新聞和區塊鏈更新來源。

