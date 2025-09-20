溫哥華消防員心理健康基金將接受 Bitcoin

溫哥華市長Ken Sim已推出一項專門支持消防員心理健康的基金。根據最新披露，由溫哥華消防員慈善機構管理的該基金，將接受現金捐款和數位資產，特別是Bitcoin。

根據市長辦公室發布的聲明，這一發展源於加拿大心理健康協會發布的數據，顯示消防員的自殺率比一般公眾高出30%，這是由於他們在工作中面臨的創傷。

「迄今為止，捐贈者已承諾向基金捐贈共計3.5個Bitcoin，價值約為550,000加元，」市長辦公室的聲明說。

溫哥華市長推出消防員心理健康基金

最初，溫哥華消防員慈善機構上週在一次籌款活動中籌集了約270萬加元。正是在這次籌款活動中，Sim宣布了該基金，向觀眾解釋它將如何幫助受害者。根據市長辦公室的說法，這些承諾將被添加到已籌集的資金中，並指出這將對幫助溫哥華消防員中的心理健康問題受害者大有裨益。

溫哥華消防員慈善機構執行董事Eric Himmelman表示，該組織將盡最大努力有意義地分配這些資金。「任何資金和意識提升，用於為正在掙扎的消防員提供更多心理健康支持，都是非常感謝的，現在比以往任何時候都更加必要，」他補充道。預計工作人員將在今年秋季提交一份報告。

這一倡議正值加密貨幣市場波動性增加之際。正如Cryptopolitan先前報導的那樣，美聯儲最近宣布了2025年的首次降息，導致分析師和專家推測這可能在短期內引發熊市。此外，降息已喚醒了鯨魚，他們現在正在轉移資產，根據分析師的說法，這可能是在資產進一步下跌前獲利的舉措。

Ken Sim繼續推動打造Bitcoin友好城市

這並非Ken Sim首次接觸數位資產，溫哥華市長去年曾提到他對加密貨幣投資感興趣。他在2024年11月的一次議會會議上提到這一點，並指出他計劃提出一項名為「通過多元化金融資源保護城市購買力，成為Bitcoin友好城市」的動議。

這一推動正值企業進軍Bitcoin，國家也在尋求建立Bitcoin戰略儲備之際。當被問及有關他的動議的更多信息時，Sim當時沒有提供太多細節。他指出，在提交最終動議之前，他沒有任何額外的細節可以分享，這一舉動自那時起在溫哥華居民中引起了分歧。

根據一些居民的說法，Sim似乎支持Bitcoin，他們因此喜歡他。他們相信他希望溫哥華成為世界上下一個Bitcoin友好城市。「這似乎是目標，所以我們會看看事情的發展，但這很令人興奮，」一位居民說。同時，這一想法似乎並未得到多倫多大學金融教授Andreas Park的認同，他敦促對這類投資保持謹慎。

「我實際上不喜歡政府官員以任何形式將公共資金投資於任何事物，」他說。「這不是他們的職責。」Park提到，政府應該專注於區塊鏈技術，而不是貿然投入數位資產，並指出這可能對整個城市有用。

同時，Sim繼續推動溫哥華成為一個Bitcoin友好城市，市長在最近的一次採訪中被引述說，推動Bitcoin是他願意為之奮鬥到底的事業。

