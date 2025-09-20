Valour 在 LSE 推出 Bitcoin 質押 ETP，為投資者提供年度收益

DeFi Technologies (DEFT) 的子公司 Valour Digital Securities 在倫敦證券交易所推出了其比特幣 BTC$115,538.78 質押交易所交易產品 (ETP)，擴大了這款近一年前在德國開始交易的產品的覆蓋範圍。

1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) 產品為專業和機構投資者提供比特幣投資機會，並附加 1.4% 的年度質押收益率，自 2024 年 11 月 5 日起已在德意志交易所的 Xetra 平台上提供。目前該產品在多個歐洲交易所進行交易。

每股都由 Copper 以冷儲存方式持有的比特幣 1:1 支持。收益會添加到淨資產值 (NAV) 中，該值與權益和參考價格一起每日發布。

DeFi Technologies 的股價在納斯達克早盤交易中降低了 3.12% 至 $2.63。

根據目前的英國規定，新上市的倫敦 ETP 僅限專業投資者使用。根據金融行為監管局 (FCA) 規則，零售投資者將能夠從 10 月 8 日起在倫敦證券交易所等認可投資交易所獲取加密貨幣交易所交易票據 (ETN)。