UXLINK 價格下降了 15%，因團隊計劃對提前代幣解鎖進行投票

UXLINK 價格下降到 $0.120，交易量在社區投票決定提前解鎖代幣以補償 9 月駭客攻擊事件前急劇增加。

摘要 UXLINK 下滑了 15% 至 $0.120，30 天損失擴大到 62%，同時交易量增加了 612%。

持有者將於 10 月 4 日投票決定是否提前解鎖團隊和國庫代幣以補償駭客攻擊受害者。

結果可能影響交易所重新上架和短期價格前景，若通過則存在稀釋風險。

截至發稿時間，UXLINK 交易價格為 $0.120，過去 24 小時下降了 15%。該代幣在過去一週下降了 5%，過去一個月下降了 62%，目前交易價格比 2025 年 12 月創下的 $3.68 歷史高點低了 96%。其 7 天波動範圍在 $0.1066 至 $0.1907 之間。

拋售導致交易活動激增。每日現貨交易量增加了 612% 至 $119.9 百萬。衍生品活動也急劇上升，CoinGlass 數據顯示交易量增加了 733%。未平倉合約減少了 15% 表明交易者正在平倉而非增加風險敞口。

短期活動增加但持倉減少的組合顯示出治理投票前的不確定性。

提前解鎖投票跟隨 9 月駭客攻擊事件

最新動向是 UXLINK (UXLINK) 持有者正準備在 10 月 4 日在 Ethereum (ETH) 主網上進行治理投票。

UXLINK 於 10 月 3 日分享了這一公告，提出一項提案讓 Ethereum 主網持有者決定是否應提前解鎖部分社區、團隊和國庫分配，而非按照原定的 24-48 個月時間表。

提前釋放將為與 9 月 22 日駭客攻擊相關的交換和補償計劃提供流動性，據安全公司 PeckShield 和 Hacken 稱，該攻擊耗盡了估計 $30-44 百萬。

UXLINK 已經部署了一個經過審計的新合約，具有固定供應量，並於 10 月 1 日推出了遷移門戶。攻擊前的持有者有資格進行 1:1 交換，而攻擊期間和公告後的買家則面臨調整後的等級。提前解鎖投票旨在加速補償並支持在主要交易所恢復交易。

社區情緒和 UXLINK 價格展望

社區情緒分歧。據分析師稱，如果提前解鎖成功，5-10% 的供應可能比預期更早進入流通。這引發了稀釋的擔憂，但也允許更快的補償和可能在交易所重新上架。這種組合可能穩定情緒並引發類似其他駭客攻擊後反彈的復甦。

鑑於交易者已經在減少對衍生品的風險敞口，如果提案被拒絕或重新上架被推遲，進一步下跌的可能性很高。近期表現取決於治理是否提供恢復流動性和交易所訪問的可信途徑。