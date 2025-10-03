交易所DEX+
UXLINK 價格降低到 $0.120，交易量在社區投票前急劇增加，該投票關於提前解鎖代幣以補償其 9 月份遭受的黑客攻擊。截至發稿時，UXLINK 交易價格為 $0.120，在過去 24 小時內降低了 15%...

UXLINK 價格下降了 15%，因團隊計劃對提前代幣解鎖進行投票

作者：Crypto.news
2025/10/03 14:01
UXLINK 價格下降到 $0.120，交易量在社區投票決定提前解鎖代幣以補償 9 月駭客攻擊事件前急劇增加。

摘要
  • UXLINK 下滑了 15% 至 $0.120，30 天損失擴大到 62%，同時交易量增加了 612%。
  • 持有者將於 10 月 4 日投票決定是否提前解鎖團隊和國庫代幣以補償駭客攻擊受害者。
  • 結果可能影響交易所重新上架和短期價格前景，若通過則存在稀釋風險。

截至發稿時間，UXLINK 交易價格為 $0.120，過去 24 小時下降了 15%。該代幣在過去一週下降了 5%，過去一個月下降了 62%，目前交易價格比 2025 年 12 月創下的 $3.68 歷史高點低了 96%。其 7 天波動範圍在 $0.1066 至 $0.1907 之間。

拋售導致交易活動激增。每日現貨交易量增加了 612% 至 $119.9 百萬。衍生品活動也急劇上升，CoinGlass 數據顯示交易量增加了 733%。未平倉合約減少了 15% 表明交易者正在平倉而非增加風險敞口。

短期活動增加但持倉減少的組合顯示出治理投票前的不確定性。

提前解鎖投票跟隨 9 月駭客攻擊事件

最新動向是 UXLINK (UXLINK) 持有者正準備在 10 月 4 日在 Ethereum (ETH) 主網上進行治理投票。

UXLINK 於 10 月 3 日分享了這一公告，提出一項提案讓 Ethereum 主網持有者決定是否應提前解鎖部分社區、團隊和國庫分配，而非按照原定的 24-48 個月時間表。

提前釋放將為與 9 月 22 日駭客攻擊相關的交換和補償計劃提供流動性，據安全公司 PeckShield 和 Hacken 稱，該攻擊耗盡了估計 $30-44 百萬。

UXLINK 已經部署了一個經過審計的新合約，具有固定供應量，並於 10 月 1 日推出了遷移門戶。攻擊前的持有者有資格進行 1:1 交換，而攻擊期間和公告後的買家則面臨調整後的等級。提前解鎖投票旨在加速補償並支持在主要交易所恢復交易。

社區情緒和 UXLINK 價格展望

社區情緒分歧。據分析師稱，如果提前解鎖成功，5-10% 的供應可能比預期更早進入流通。這引發了稀釋的擔憂，但也允許更快的補償和可能在交易所重新上架。這種組合可能穩定情緒並引發類似其他駭客攻擊後反彈的復甦。

鑑於交易者已經在減少對衍生品的風險敞口，如果提案被拒絕或重新上架被推遲，進一步下跌的可能性很高。近期表現取決於治理是否提供恢復流動性和交易所訪問的可信途徑。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
