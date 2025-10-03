交易所DEX+
UXLINK 面臨不確定性，社區正就提前解鎖提案做出決定

作者：Coincentral
2025/10/03 22:47
摘要

  • UXLINK 價格下降了 15%，因為社區正準備在 10 月 4 日進行提前解鎖投票。

  • 提前解鎖投票可能影響流動性和交易所，但存在代幣稀釋風險。

  • UXLINK 的賠償計劃旨在解決黑客攻擊後的問題，提供更快的恢復。

  • UXLINK 在過去一個月面臨 62% 的損失，因為交易者在投票前調整持倉。

UXLINK 的價格在 10 月 3 日急劇下降了 15%，因為社區正準備進行關於提前代幣解鎖的關鍵治理投票。定於 10 月 4 日的投票將決定是否應提前解鎖部分團隊和國庫代幣，而非按照原定的 24-48 個月時間表，以賠償 2025 年 9 月黑客攻擊的受害者。根據安全公司 PeckShield 和 Hacken 的數據，此次黑客攻擊估計導致了 3000 萬至 4400 萬美元的損失。

這一決定可能會顯著影響 UXLINK 的交易和未來流動性，潛在增加流通供應量，引發市場稀釋的擔憂。目前，該代幣交易價格為 0.120 美元，過去 24 小時下降了 15%，過去一個月下降了 62%。價格下跌與交易量激增同時發生，交易量增加了 612%，表明投票前市場活動加劇。

UXLINK 提前代幣解鎖和賠償計劃

提前代幣解鎖投票的主要目標是加速對受黑客攻擊影響用戶的賠償流程。這些賠償資金將來自被黑資產的恢復以及交易所、團隊和國庫的部分代幣。UXLINK 已經部署了一個經過審計的固定供應合約，並推出了遷移門戶，以確保受影響用戶的平穩兌換流程。

然而，提前釋放代幣引發了可能稀釋的擔憂。如果投票通過，5-10% 的代幣供應可能比計劃提前進入流通，這可能穩定市場情緒並支持重新上市努力。此舉旨在增強流動性，可能促使交易所重新上市 UXLINK，潛在扭轉代幣最近的下跌趨勢。

雖然一些投資者將提前解鎖視為加速賠償的必要步驟，但其他人擔心增加流通供應的長期影響。這種不確定性反映在交易活動增加上，特別是在衍生品市場，衍生品交易量激增了 733%，未平倉合約下降了 15%，表明交易者正在減少風險敞口。

社區情緒和投票結果

隨著提前代幣解鎖投票的臨近，社區情緒仍然分歧。許多持有者渴望獲得賠償並期待 UXLINK 重返主要交易所，而其他人則擔心稀釋風險大於收益。投票結果將在決定代幣短期價格走勢和流動性方面發揮關鍵作用。

如果提案被接受，由於供應增加，可能導致代幣價值短期下跌。然而，如果解鎖加速賠償流程並促進交易所恢復交易，投票可能為潛在復甦鋪平道路。

分析師表示，UXLINK 可能會經歷類似其他代幣黑客攻擊後的反彈，這取決於兌換和賠償計劃的有效性。

UXLINK 的長期展望

儘管提前解鎖投票周圍存在即時波動，UXLINK 的長期展望可能取決於團隊如何處理黑客攻擊的後果以及生態系統的持續發展。

如果提前解鎖投票通過，且 UXLINK 能夠恢復流動性並重獲持有者信任，未來幾個月可能有穩定的潛力。

然而，投票結果的不確定性，加上進一步稀釋的風險，使市場保持謹慎。為了重獲其原有價值，UXLINK 需要證明它能夠從這場危機中恢復，公平賠償用戶，並長期定位為可靠的項目。

這篇文章《UXLINK 面臨不確定性，社區決定提前解鎖提案》首次發表於 CoinCentral。

