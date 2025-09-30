無用幣 (Useless Coin) 飆升了 13% – 這就是為什麼多頭下一步目標 $0.24 作者：Coinstats 2025/09/30 20:00 分享

USELESS 大戶大量買入，交易者做空，現在圖表暗示一場衝突正在醞釀！ USELESS 大戶大量買入，交易者做空，現在圖表暗示一場衝突正在醞釀！