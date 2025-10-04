USDT、USDC 隨著穩定幣走向多鏈而面臨壓力

穩定幣的成長是不可否認的，因為其報告的市值在2025年擴大到新高。額外的供應正在追蹤多鏈、多代幣的趨勢，這正在挑戰USDT和USDC的主導地位。

穩定幣的概況正在轉變，挑戰USDT和USDC的主導地位，同時也擴大了區塊鏈的覆蓋範圍。

多鏈趨勢由USDC驅動，它正積極擴展到新的L1和L2網絡。同時，USDT仍主要依賴Ethereum和TRON進行大部分活動。在過去一年中，穩定幣活動真正實現了多鏈，儘管主要是由於Circle的努力。

此外，還有超過75種較小的穩定幣，它們剛剛開始成長。具有特定目的的穩定幣正試圖在其利基市場中取代USDT和USDC，引導用戶使用新型資產。

一個這樣的例子是Hyperliquid最近推出的USDH，它不會完全取代USDC，但會為生態系統增加新的用途。MetaMask的mUSD是另一種為利基資產增加獎勵的嘗試。Tether也選擇為美國用戶推出新的穩定幣，而不是試圖使USDT合規，正如Cryptopolitan早前報導的那樣。

穩定幣從Genius Act規則中獲得提升

創造更多樣化穩定幣的動力來自Genius Act，該法案規範了在美國創建穩定幣的行為。增長的主要驅動因素是購買T-Bills作為抵押品的能力，推出流動性強、完全受監管的代幣。

發行者還可以賺取被動收入，選擇與代幣用戶分享利息。本質上，穩定幣將成為T-Bill代幣化的引擎，因為Genius Act要求儲備必須以短期美國國債持有，期限不超過90天。

急於擁有多個穩定幣發行者的原因之一正是能夠從T-Bills獲得可靠收益。穩定幣發行者也不會將收益傳遞給持有者，儘管有些通過DeFi協議提供收益。

Genius穩定幣本質上也是向加密社區出售美國債務。由於穩定幣提高了加密資產的價格，增加的債務也是促進加密增長的一個因素，作為抵消通脹的一種方式。

穩定幣顯示不同的活動水平和使用案例

穩定幣的多鏈、多代幣世界顯示一些鏈有著截然不同的使用案例和活動水平。九月是穩定幣轉移的創紀錄月份，使用和流入更多鏈的情況發生了轉變。

穩定幣轉移在九月達到新高峰，儘管所有鏈的活動各不相同 | 來源：Dune Analytics

一些鏈囤積代幣並只移動供應的一小部分，而其他鏈則擁有較小的供應量，但每天實際流通。截至2025年10月，Base是擁有最活躍穩定幣供應的鏈。

鏈上分析師顯示，儘管TRON報告的交易水平很高，但大部分供應實際上被囤積且閒置。Ethereum是一個混合使用的鏈，既有作為抵押品的閒置供應，也有用於支付和交易的活躍代幣。高達53%的Ethereum穩定幣供應處於閒置狀態。

