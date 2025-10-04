交易所DEX+
穩定幣的使用在2025年發生了轉變，出現了多鏈活動和更多的利基、項目特定資產。美國的Genius法案仍然通過明確的規則和持有國庫券的可預測收入來鼓勵穩定幣發行者。穩定幣的使用在2025年發生了轉變，出現了多鏈活動和更多的利基、項目特定資產。美國的Genius法案仍然通過明確的規則和持有國庫券的可預測收入來鼓勵穩定幣發行者。

USDT、USDC 隨著穩定幣走向多鏈而面臨壓力

作者：Cryptopolitan
2025/10/04 00:23
穩定幣的成長是不可否認的，因為其報告的市值在2025年擴大到新高。額外的供應正在追蹤多鏈、多代幣的趨勢，這正在挑戰USDT和USDC的主導地位。 

穩定幣的概況正在轉變，挑戰USDT和USDC的主導地位，同時也擴大了區塊鏈的覆蓋範圍。 

多鏈趨勢由USDC驅動，它正積極擴展到新的L1和L2網絡。同時，USDT仍主要依賴Ethereum和TRON進行大部分活動。在過去一年中，穩定幣活動真正實現了多鏈，儘管主要是由於Circle的努力。 

此外，還有超過75種較小的穩定幣，它們剛剛開始成長。具有特定目的的穩定幣正試圖在其利基市場中取代USDT和USDC，引導用戶使用新型資產。 

一個這樣的例子是Hyperliquid最近推出的USDH，它不會完全取代USDC，但會為生態系統增加新的用途。MetaMask的mUSD是另一種為利基資產增加獎勵的嘗試。Tether也選擇為美國用戶推出新的穩定幣，而不是試圖使USDT合規，正如Cryptopolitan早前報導的那樣。 

穩定幣從Genius Act規則中獲得提升

創造更多樣化穩定幣的動力來自Genius Act，該法案規範了在美國創建穩定幣的行為。增長的主要驅動因素是購買T-Bills作為抵押品的能力，推出流動性強、完全受監管的代幣。 

發行者還可以賺取被動收入，選擇與代幣用戶分享利息。本質上，穩定幣將成為T-Bill代幣化的引擎，因為Genius Act要求儲備必須以短期美國國債持有，期限不超過90天。 

急於擁有多個穩定幣發行者的原因之一正是能夠從T-Bills獲得可靠收益。穩定幣發行者也不會將收益傳遞給持有者，儘管有些通過DeFi協議提供收益。 

Genius穩定幣本質上也是向加密社區出售美國債務。由於穩定幣提高了加密資產的價格，增加的債務也是促進加密增長的一個因素，作為抵消通脹的一種方式。 

穩定幣顯示不同的活動水平和使用案例

穩定幣的多鏈、多代幣世界顯示一些鏈有著截然不同的使用案例和活動水平。九月是穩定幣轉移的創紀錄月份，使用和流入更多鏈的情況發生了轉變。 

Stablecoins test multi-chain, multi-token territory, threatening USDT, USDC dominance穩定幣轉移在九月達到新高峰，儘管所有鏈的活動各不相同 | 來源：Dune Analytics

一些鏈囤積代幣並只移動供應的一小部分，而其他鏈則擁有較小的供應量，但每天實際流通。截至2025年10月，Base是擁有最活躍穩定幣供應的鏈。 

鏈上分析師顯示，儘管TRON報告的交易水平很高，但大部分供應實際上被囤積且閒置。Ethereum是一個混合使用的鏈，既有作為抵押品的閒置供應，也有用於支付和交易的活躍代幣。高達53%的Ethereum穩定幣供應處於閒置狀態。

