美國 SEC 延遲 Canary HBAR 和 Grayscale Polkadot ETF，原因在此

根據官方文件，美國證券交易委員會已延遲批准另外兩種山寨幣交易所交易基金（ETF）。這次，監管機構延長了對 Canary HBAR 和 Grayscale Polkadot（DOT）的決定，引發了更廣泛加密貨幣社區的猜測。

美國 SEC 延長批准 Canary HBAR ETF 的時間表

根據最新文件，SEC 為 Canary 現貨 HBAR ETF 和 Grayscale Polkadot ETF 指定了更長的等待期。Bloomberg 分析師維持政府機構批准 ETF 的機率為 90%。

Nasdaq 於 2 月 21 日提交申請，列出並交易追蹤現貨 HBAR 價格的 Hedera ETF，並於 3 月 4 日提交了取代原始申請的修正案。幾週後，現貨 HBAR ETF 於 3 月 13 日發布，開始了 SEC 拒絕或批准 ETF 的 180 天期限。

SEC 已經在 4 月和 6 月延遲了 Canary 現貨 HBAR ETF 的批准，尋求進一步意見，是否根據 Nasdaq 的商品信託股份規則列出和交易股份。

委員會正將批准或否決提議規則變更的時間延長了額外 60 天。這使得 11 月 8 日成為 SEC 批准或拒絕 ETF 的最後日期。

HBAR 價格在過去 24 小時內上漲了 1%，目前交易價格為 $0.2206。24 小時低點和高點分別為 $0.2174 和 $0.2222。

SEC 對 Grayscale Polkadot ETF 的決定

SEC 也將批准 Grayscale Polkadot ETF 的時間表延長到 11 月 8 日。委員會已在 4 月和 6 月兩次延遲 ETF，類似於 HBAR ETF。

該機構認為根據 Nasdaq 提議的規則變更，指定更長的時間來批准或拒絕是適當的。它需要足夠的時間來考慮根據提議的規則變更批准與山寨幣相關的 ETF。

值得注意的是，SEC 正在與交易所靜默合作制定現貨加密 ETF 的通用上市標準。正如 CoinGape 首次報導的那樣，Nasdaq、NYSE 和 CBOE BZX 進行了修訂，從上市標準中的「商品」定義中移除「排除商品」。

在撰寫本文時，DOT 價格上漲了近 4%，達到了 $4.03。日內低點和高點分別為 $3.85 和 $4.08。此外，交易量在過去 24 小時內大幅增加了 225%。

Varinder Singh Varinder 是金融科技和加密媒體領域的資深領導者，擁有超過 12 年的經驗，其中包括超過 6 年專注於區塊鏈、加密貨幣和 Web3 發展。他以為 CoinGape、The Coin Republic 和 The Crypto Times 等出版商報導高影響力和高質量新聞故事而聞名，同時在任職期間完善和培訓多名記者。作為技術碩士學位持有者、分析思考者和科技愛好者，他已在超過 5000 篇新聞文章和論文中分享了他對顛覆性技術的知識。