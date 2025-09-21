美國聯準會降息 - 比特幣和山寨幣的反應

與普遍預期聯邦儲備局降息會導致加密貨幣上漲不同，自聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結束以來，市場幾乎沒有反應。

市場研究公司 Santiment 的分析師已經預測，超過 25 個基點（bps）的降息可能會引發大幅突破。另一方面，不降息的結果預計會導致混亂的回調。這兩種情況都沒有發生，但分析師認為現在下結論還為時過早。

Fed 終於降息

週三，Fed 將利率降低了 25 個基點，將基準範圍降低到 4.00%–4.25%。這一發展在長時間暫停後重啟了美國寬鬆週期。

Fed 主席 Jerome Powell 澄清，降息並非因為通脹風險已經降低，而是因為經濟增長和就業創造看起來更疲軟。

Powell 解釋說，環境不夠強勁以支持 50 個基點的降息。然而，市場預測表明今年可能會有額外的寬鬆政策。定於十月和十二月舉行的第七和第八次 FOMC 會議的結果可能包括高達 50 個基點的降息。

BTC 會在未來幾個月上漲嗎？

如果未來幾個月有額外的降息，BTC 可能會經歷顯著的價格變動。在市場等待期間，分析師表示，交易者在此時購買並將 BTC 添加到投資組合中面臨中等風險。這是因為 BTC 可能有更大的增長空間。

在過去 30 天內，平均活躍的 BTC 錢包在其投資上產生了平均 3.5% 的利潤。在過去一年中，該數字已增加到 16.1%。隨著有利的宏觀經濟環境可能在未來幾週內直接推動價格達到 120,000 美元，分析師預計這些錢包將積累更多實質性利潤。

同時，Santiment 分析師注意到，在週二和週三的 FOMC 會議期間，社交媒體主導地位出現顯著增長。這一激增超過了任何其他關於 FOMC 或 Powell 討論的社交媒體主導地位。自四月以來，當 Donald Trump 總統的關稅政策對金融市場造成壓力時，還沒有記錄過這樣的增長。

這篇文章《美國 Fed 降息 – 以下是 Bitcoin 和山寨幣的反應》首次發表於 CryptoPotato。