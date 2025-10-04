交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩今日在義大利都靈舉行的義大利科技週上發表演講，她呼籲歐洲大力推動自動駕駛汽車的開發和部署，並指出在這項技術上趕上美國和中國的重要性。中國電動車[...]歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩今日在義大利都靈舉行的義大利科技週上發表演講，她呼籲歐洲大力推動自動駕駛汽車的開發和部署，並指出在這項技術上趕上美國和中國的重要性。中國電動車[...]

烏蘇拉·馮德萊恩提倡歐洲採取「AI 優先」策略

作者：Cryptopolitan
2025/10/04 10:40
Visa
VON$335.37-0.78%
Sleepless AI
AI$0.06121-4.95%
Major
MAJOR$0.10256-1.33%
EPNS
PUSH$0.01477-3.71%
CATCH
CATCH$0.003634+2.27%

歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩今天在義大利都靈的義大利科技週上發表演講，呼籲歐洲大力推動自動駕駛汽車的開發和部署，並指出在這項技術上趕上美國和中國的重要性。

中國電動車製造商在歐洲已經面臨監管壓力，包括反補貼稅和《外國補貼條例》(FSR)，這些措施已對超過70%的中國電動車製造商產生負面影響。

烏蘇拉·馮德萊恩希望歐盟成為AI優先

烏蘇拉·馮德萊恩認為人工智能可以幫助振興該地區struggling的汽車行業，並提高道路安全。

在她的演講中，她敦促歐盟在戰略產業中採用「AI優先」策略，重點關注移動出行領域。

她提到自動駕駛汽車已經在美國和中國的街道上成為現實，並且不明白為什麼歐洲落後了。對她來說，「AI優先」也意味著「安全優先」。

她的言論出現在布魯塞爾試圖促進產業競爭力之際，即使當地汽車製造商難以跟上外國技術發展，特別是來自中國和美國的技術。

馮德萊恩建議聯合起來形成歐洲城市網絡來試點自動駕駛車輛，並聲稱已有多達60位義大利市長表示了興趣。

歐盟首長還承諾該集團將支持開發「歐洲製造，為歐洲街道而製造」的車輛。

歐洲汽車工業目前正在經歷快速轉型，面臨去碳化和數字化的壓力，馮德萊恩認為AI可以在減少交通擁堵、連接偏遠地區與公共交通以及保護就業方面發揮重要作用。

「汽車的未來——以及未來的汽車——必須在歐洲製造，」她說。

中國電動車品牌瞄準歐洲

中國電動車製造商在歐洲面臨重大監管風險，包括17.4%的歐盟反補貼稅和《外國補貼條例》(FSR)，這些措施已對超過70%的這些企業產生負面影響。

然而，他們拒絕被敵對關稅嚇倒，並一直利用插電式混合動力電動車(PHEVs)和本地化生產等策略。

這種策略之所以有效，是因為截至2025年6月，中國電動車品牌已佔據歐洲電動車市場10%的份額，比亞迪的銷量到2025年7月增加到了13,503輛，首次超過特斯拉，突顯了中國電動車品牌的快速增長和競爭優勢。

向PHEVs的轉變對他們如此有效，是因為它符合歐洲消費者對靈活充電選項和長途旅行的偏好，在關稅挑戰中維持了穩定的市場份額。

還有地緣政治緊張的問題，這導致了歐盟成員國政策的分散。目前情況下，中國在歐洲投資的未來不確定，這已經影響了電動車行業。

2024年，綠地項目佔據了49億英鎊。然而，新宣布的電動車項目價值已顯著降低了，三個主要電池項目被擱置。

分析師警告，進一步的關稅——可能超過20%——也可能影響出口量。

不要只閱讀加密貨幣新聞。理解它。訂閱我們的通訊。它是免費的。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,426.17
$104,426.17$104,426.17

-0.59%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,552.87
$3,552.87$3,552.87

+0.94%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.17
$163.17$163.17

-1.87%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4513
$2.4513$2.4513

-3.07%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17748
$0.17748$0.17748

-0.97%