美國參議院僵局下政府停擺機率急劇增加的文章發表於BitcoinEthereumNews.com。要點：美國參議院未解決支出爭議，停擺風險增加。預測顯示今年有66%的停擺可能性。市場波動性增加影響Bitcoin和Ethereum流動性。預測市場Kalshi指出，由於參議院未能通過臨時支出法案，美國政府在年底前有66%的停擺機會。對政府停擺的預期影響Bitcoin和Ethereum，波動性增加，在經濟不確定性中可能轉移投資者關注至防禦性資產。 參議院僵局加劇停擺擔憂 美國參議院未能批准關鍵支出法案，加劇了對政府停擺的擔憂。包括參議院多數黨領袖Chuck Schumer和眾議院議長Mike Johnson在內的主要談判者，在醫療保健條款上陷入僵局。這種政治僵局可能導致重大經濟中斷。金融市場正準備應對聯邦支出風險帶來的潛在不穩定。隨著投資者對這些發展做出反應，加密貨幣流動性收縮和Bitcoin與Ethereum市場波動性增加已被觀察到。同時，尚未有來自CZ或Vitalik Buterin等主要加密貨幣人物的官方聲明。 Chuck Schumer，參議院多數黨領袖，民主黨，"如果共和黨提案忽略關鍵醫療保健項目，我們準備讓政府資金耗盡。" 加密市場對潛在經濟動盪的反應 您知道嗎？Kalshi對美國政府停擺的預測呼應了過去的危機，在這些危機中，黃金和公用事業等防禦性投資組合始終表現優異，展示了投資者在波動時期對穩定性的偏好。 根據CoinMarketCap，Bitcoin (BTC)目前價值為$115,570.08，市值為$2.30萬億。過去24小時交易量降低了35.91%。過去七天，Bitcoin價值降低了20.48%，但在90天內增加了14.05%。 Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於2025年9月21日13:06 (UTC +8)。來源：CoinMarketCap Coincu的研究強調了加密貨幣內部的波動性...

美國政府停擺可能性在參議院僵局中急劇增加

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 13:12
重點：
  • 美國參議院支出爭議未解決，政府關閉風險增加。
  • 預測顯示今年有66%的政府關閉可能性。
  • 市場波動性增加影響Bitcoin和Ethereum流動性。

預測市場Kalshi表明，由於參議院未能通過臨時支出法案，美國政府在年底前關閉的可能性為66%。

對政府關閉的預期影響Bitcoin和Ethereum，波動性增加，在經濟不確定性中可能轉移投資者對防禦性資產的關注。

參議院僵局加劇關閉恐慌

美國參議院未能批准關鍵支出法案，加劇了對政府關閉的擔憂。包括參議院多數黨領袖Chuck Schumer和眾議院議長Mike Johnson在內的主要談判者，在醫療保健條款上陷入僵局。這種政治僵局可能導致重大經濟中斷。

金融市場正在為聯邦支出風險帶來的潛在不穩定做準備。隨著投資者對這些發展做出反應，加密貨幣流動性收縮和波動性增加已在Bitcoin和Ethereum市場中被觀察到。同時，尚未有來自CZ或Vitalik Buterin等主要加密貨幣人物的官方聲明。

加密市場對潛在經濟動盪的反應

你知道嗎？ Kalshi對美國政府關閉的預測呼應了過去的危機，在這些危機中，黃金和公用事業等防禦性投資組合始終表現優異，展示了投資者在波動時期對穩定性的偏好。

Bitcoin (BTC)根據CoinMarketCap報告，目前價值為115,570.08美元，市值為2.30萬億美元。過去24小時內，交易量降低了35.91%。過去七天，Bitcoin價值降低了20.48%，儘管在90天內增加了14.05%。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於2025年9月21日13:06（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu的研究強調了即將到來的政府關閉導致的加密市場波動性。專家分析指出，如果關閉發生，防禦性資產配置和監管審查可能會增加，潛在導致加密生態系統中長期流動性的轉變。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/markets/us-government-shutdown-senate-standoff/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

