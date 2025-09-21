美國政府停擺可能性在參議院僵局中急劇增加

重點： 美國參議院支出爭議未解決，政府關閉風險增加。

預測顯示今年有66%的政府關閉可能性。

市場波動性增加影響Bitcoin和Ethereum流動性。

預測市場Kalshi表明，由於參議院未能通過臨時支出法案，美國政府在年底前關閉的可能性為66%。

對政府關閉的預期影響Bitcoin和Ethereum，波動性增加，在經濟不確定性中可能轉移投資者對防禦性資產的關注。

參議院僵局加劇關閉恐慌

美國參議院未能批准關鍵支出法案，加劇了對政府關閉的擔憂。包括參議院多數黨領袖Chuck Schumer和眾議院議長Mike Johnson在內的主要談判者，在醫療保健條款上陷入僵局。這種政治僵局可能導致重大經濟中斷。

金融市場正在為聯邦支出風險帶來的潛在不穩定做準備。隨著投資者對這些發展做出反應，加密貨幣流動性收縮和波動性增加已在Bitcoin和Ethereum市場中被觀察到。同時，尚未有來自CZ或Vitalik Buterin等主要加密貨幣人物的官方聲明。

加密市場對潛在經濟動盪的反應

你知道嗎？ Kalshi對美國政府關閉的預測呼應了過去的危機，在這些危機中，黃金和公用事業等防禦性投資組合始終表現優異，展示了投資者在波動時期對穩定性的偏好。

Bitcoin (BTC)根據CoinMarketCap報告，目前價值為115,570.08美元，市值為2.30萬億美元。過去24小時內，交易量降低了35.91%。過去七天，Bitcoin價值降低了20.48%，儘管在90天內增加了14.05%。

Bitcoin(BTC)，日線圖，截圖於2025年9月21日13:06（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu的研究強調了即將到來的政府關閉導致的加密市場波動性。專家分析指出，如果關閉發生，防禦性資產配置和監管審查可能會增加，潛在導致加密生態系統中長期流動性的轉變。