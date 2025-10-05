交易所DEX+
TLDR 現貨加密貨幣 ETF 需要 SEC 批准，不像其他 ETF 可以自動發行。Teucrium XRP ETF 通過持有國債而非加密貨幣繞過了 SEC 批准。Bill Morgan 認為十月底批准加密貨幣 ETF 的可能性仍然存在。政府關閉可能會使 SEC 對現貨加密貨幣 ETF 申請的審查陷入停滯。隨著美國政府面臨 [...] 這篇文章《專家稱美國政府關閉可能延遲現貨加密貨幣 ETF 批准》首次發表於 CoinCentral。

專家表示美國政府關閉可能延遲現貨加密貨幣 ETF 審批

作者：Coincentral
2025/10/05 18:21
TLDR

    • 現貨加密貨幣 ETF 需要 SEC 批准，不像其他 ETF 可以自動發行。
    • Teucrium XRP ETF 通過持有國債而非加密貨幣，繞過了 SEC 批准。
    • Bill Morgan 認為十月底批准加密貨幣 ETF 仍有可能。
    • 政府關閉可能會使 SEC 對現貨加密貨幣 ETF 申請的審查陷入停滯。

    隨著美國政府面臨潛在的關閉，現貨加密貨幣 ETF 批准的未來仍不確定。法律專家 Bill Morgan 針對關閉可能如何影響批准流程的擔憂提出了見解，並解釋了各種類型 ETF 之間的差異。雖然一些 ETF 可能仍會獲得批准，但 Morgan 表示，現貨加密貨幣 ETF 的批准時間表可能面臨延遲，特別是如果政府持續關閉。

    Eleanor Terrett 闡明 ETF 批准流程

    Fox Business 記者 Eleanor Terrett 最近詳細解釋了不同類型 ETF 的批准流程，特別關注現貨加密貨幣 ETF。Terrett 解釋說，並非所有交易所交易基金都遵循相同的批准程序。

    例如，Teucrium XRP ETF 持有國債、現金和掉期應收款而非直接持有加密資產，是根據 1940 年《投資公司法》註冊的。這種結構使其避免了需要 SEC 明確批准，一旦法定等待期結束，它就自動生效。

    相比之下，現貨加密貨幣 ETF，如那些針對流行數字資產如 Litecoin (LTC)、Solana (SOL) 或 XRP 的 ETF，是根據 1933 年《證券法》監管的。這些產品在推出前需要美國證券交易委員會 (SEC) 的積極批准。因此，SEC 運作的任何中斷，包括政府關閉，都可能直接影響其批准時間表。

    Bill Morgan 討論關閉的影響

    該領域的法律專家 Bill Morgan 提供了他對美國政府關閉可能對現貨加密貨幣 ETF 批准產生的影響的見解。他指出，SEC 的公司財務部門負責審查和批准 ETF 申請。

    雖然在政府關閉期間，SEC 的一些職能可能會繼續，但 Morgan 指出，該機構可能會減少其運作。這種減少可能會導致現貨加密貨幣 ETF批准流程的延遲，因為它會減慢 SEC 處理申請的能力。

    Morgan 保持謹慎樂觀，表示如果政府很快重新開放，一些加密貨幣 ETF 的批准仍可能在十月底進行。然而，他承認圍繞這種情況的不確定性，表示："加密貨幣從不讓人失望"，強調了該行業和監管流程的不可預測性質。

    社區對新聞的反應

    Morgan 的評論引發了加密貨幣社區的不同反應。社交媒體平台 X（前身為 Twitter）上的許多用戶對數字資產如 XRP 的長期潛力表示樂觀，儘管關閉造成了延遲。一些社區成員也對監管進展緩慢表示失望，這一直是該行業面臨的持續問題。

    Eleanor Terrett 回應了 Morgan 的見解，感謝他對情況的"公平和誠實評估"。這次交流強調了加密資產監管環境的複雜性，利益相關者在等待進一步發展時表現出耐心和關注。

    ETF 批准可能延遲

    關閉對 ETF 批准的影響主要會影響那些根據 1933 年《證券法》需要 SEC 批准的 ETF。雖然根據 1940 年《投資公司法》註冊的 ETF，如 Teucrium XRP ETF，可能不會面臨相同的延遲，但現貨加密貨幣 ETF 直接與 SEC 的批准流程相關。如果關閉持續，它可能會推遲加密貨幣 ETF 的時間表，使投資者和公司等待明確性。

    同時，行業利益相關者繼續密切監控情況，希望迅速解決。隨著政府關閉的進行，許多人正在關注 SEC 對 ETF 申請和批准狀態的進一步更新。圍繞監管批准的不確定性突顯了加密貨幣行業在尋求更大程度融入傳統金融 市場時面臨的挑戰。

美國政府關閉可能延遲現貨加密貨幣 ETF 批准，專家表示 一文最先出現在 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

