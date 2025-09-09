Tyler, The Creator 的專輯銷量增加了 12,500%

Tyler, The Creator 的《Cherry Bomb》在十週年黑膠重新發行後重返 Billboard 排行榜，在說唱和 R&B/嘻哈專輯榜單上奪得第一名。美國說唱歌手 Tyler Gregory Okonma，又稱「Tyler, The Creator」，於 2024 年 4 月 13 日在加州 Indio 的 Empire Polo Club 舉行的 Coachella Valley 音樂與藝術節上表演。（照片由 VALERIE MACON / AFP 提供）（照片由 VALERIE MACON/AFP 通過 Getty Images 提供） AFP via Getty Images

十多年前，Tyler, The Creator 正崛起成為嘻哈樂壇最炙手可熱且最具創意的名字之一。Cherry Bomb 幫助鞏固了他在這一音樂類型中作為創新人物的地位，並為他在多個 Billboard 排行榜上贏得了令人印象深刻的位置。

十年後，Tyler 重新發行了 Cherry Bomb 十週年黑膠版，這張專輯再次成為美國的暢銷書和頂級表現者，重新進入多個 Billboard 排名，粉絲們總共購買了數千份。

週年紀念版銷量爆發

在 Tyler 推出 Cherry Bomb 週年紀念版後，過去追蹤期內銷量爆發。Luminate 報告稱，這張十年前的專輯在最近一週在美國全境售出了 50,500 份。前一週，這個嘻哈項目僅售出 400 份。僅僅一週內，Cherry Bomb 的銷量增加了 12,500%。

Tyler, The Creator 重返第一

這一銷量激增使 Cherry Bomb 在 Top R&B/Hip-Hop Albums 和 Top Rap Albums 排行榜上都登上了榜首。Cherry Bomb 現在在這兩個特定類型的排名上已有兩週位居第一，因為它在 2015 年 5 月首次登上榜首。

多個前十名重新進入

同一張專輯也在另外三個榜單上重新出現在前十名內，它在 Vinyl Albums 榜單上重返第 3 名，在 Top Album Sales 榜單上重返第 4 名，在 Billboard 200 上重返第 6 名，這要歸功於 51,750 個等效單位——幾乎全部都是純購買。

在黑膠專輯榜上創新高

Cherry Bomb 僅在一個榜單上達到了新的高峰。Tyler 的專輯從未在 Vinyl Albums 榜單上攀升至第 3 名這麼高，這張粉絲最愛的專輯在榜單上度過的第二週就達到了新的最佳表現。在除了 Billboard 200 之外的每個其他榜單上，它都回到了歷史最高位置。