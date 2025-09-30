Tuttle 的 Government Grift ETF 將於本週推出——您需要知道的事項 AI: Tuttle 的 Government Grift ETF 將於本週推出——您需要知道的事項

一個專注於美國政策制定者及其親密夥伴政治影響力的新交易所交易基金(ETF)可能最快於本週五推出。擬議中的 Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT)旨在為投資者提供接觸政治交易活動和與美國總統職位相關的企業關係的機會，在加密貨幣時代提供政治與金融市場交匯處的洞察。

這個擬議中的 ETF 最早可能於週五上線，等待 SEC 批准，註冊將於 10 月 3 日生效。

GRFT 通過分析 STOCK Act 交易報告來追蹤政治交易活動，專注於國會議員及其配偶進行的交易。

該基金針對具有明顯政治影響力或與白宮有聯繫的公司，包括那些受到 Trump 總統讚揚的公司。

它將持有 10 到 30 支股票和 ETF，持倉規模反映交易活動和感知到的總統影響力。

加密資產和行業連結巧妙地融入政治投資格局，與 Trump 相關的公司和迷因幣獲得了顯著關注。

一個即將推出的 ETF 可能會聚焦影響美國市場的政治動態，包括那些在快速發展的加密貨幣領域內的動態。Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT)於今年早些時候首次提出，可能最快於本週推出，SEC 將 10 月 3 日設為其註冊的生效日期。

該 ETF 將利用 STOCK Act 下的公開交易報告，該法案要求國會議員及其配偶披露交易，以追蹤他們的市場活動。此外，GRFT 將包括與總統影響力有密切關係的公司，例如與白宮有關聯的高管的公司，或那些受到現任政府，特別是 Donald Trump 讚揚的公司。

可以預見，GRFT 將追蹤一籃子 10 到 30 支股票和 ETF，每個持倉的權重反映了國會交易的水平和感知到的總統背書影響。根據招股說明書，該基金的前提是政治人物及其關聯人士可以影響金融市場或擁有影響證券價格的特權信息。

Cointelegraph 聯繫了 Tuttle 以獲取更多詳情，但未立即收到回應。有趣的是，加密貨幣可能被納入 ETF 投資組合的可能性暗示了傳統政治金融與數字資產之間的模糊界限。

加密貨幣在 Trump 影響力格局中的角色

Donald Trump 與加密貨幣領域的互動已有充分記錄且經常受到審視。值得注意的是，Trump Media & Technology Group (DJT)持有約 15,000 個 Bitcoin，價值約 17 億美元，而其子公司 Truth Social 已申請現貨加密 ETF。同樣，Trump 支持的股票，如公開交易的 Bitcoin 挖礦公司 American Bitcoin Corp (ABTC)和與 Trump 家族有關聯的其他公司，進一步強調了他在加密市場中的影響力。

雖然並非所有都是公開上市的，但 Trump 與以他和他的妻子 Melania 命名的迷因幣的聯繫，以及在持有數十億代幣的平台如 World Liberty Financial 中的所有權，強化了他與數字資產領域的深厚連結。

現有加密 ETF 和監管發展

Tuttle 已經管理了幾個專注於加密貨幣的交易所交易產品，包括追蹤各種加密貨幣如 XRP、Solana、Litecoin 和 Chainlink 的槓桿 ETF。這些產品擴大了投資者在更廣泛加密市場中的選擇，並反映了持續的機構興趣。

同時，SEC 最近的舉措——包括批准通用上市標準——可能會促進 Bitcoin 和 Ether 以外的新加密 ETF 更快獲得批准。市場觀察者認為，這種監管轉變可能會顯著增加更多現貨加密 ETF 進入市場的可能性，拓寬主流對數字資產的接觸。

隨著監管環境的發展，傳統金融產品和加密資產都準備增加整合，預示著政治、監管和數字創新的強大組合正在塑造加密市場的未來。

本文最初發表為《Tuttle 的 Government Grift ETF 將於本週推出——您需要知道的事項》，刊登於 Crypto Breaking News——您值得信賴的加密新聞、Bitcoin 新聞和區塊鏈更新來源。