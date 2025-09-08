印度首席經濟顧問表示 Trump 的關稅對印度 GDP 構成威脅

印度首席經濟顧問 V. Anantha Nageswaran 警告，美國總統唐納德·川普對印度商品徵收 50% 關稅可能會嚴重打擊該國經濟。

在接受彭博電視採訪時，Nageswaran 表示，這些關稅可能會使印度在截至 3 月 31 日的財政年度國內生產總值 (GDP) 降低了約 0.5% 至 0.6%。

上個月，美國將印度出口關稅從 25% 提高到了 50%，理由是印度繼續購買折扣俄羅斯石油，川普聲稱此舉違反了美國對莫斯科的制裁。

這一關稅率是亞洲經濟體中最高的，使印度出口商與越南、孟加拉國和印尼的出口商相比處於不利地位。美國是印度最大的消費國，購買了印度近五分之一的出口產品。紡織品、珠寶、鞋類和皮革製品等大量使用廉價勞動力的產業預計將受到最嚴重的打擊。

經濟學家還警告，長期的關稅戰可能會使印度明年的經濟增長降低了 0.8% 以上。一些投資銀行甚至警告，如果印度出口需求進一步崩潰，可能會損失 1%。

關稅打擊導致出口停滯

Nageswaran 表示，50% 的關稅是由兩次連續加徵組成的。美國最初在今年徵收了 25% 的關稅。在印度不顧華盛頓警告繼續購買折扣俄羅斯石油後，第二個 25% 的懲罰性關稅在 8 月底加徵。

這一突然上漲讓印度出口商措手不及。曾經在美國市場上較便宜的商品現在價格大幅上漲。分析師表示，高額關稅使印度產品與越南、孟加拉國和印尼的廉價進口產品相比失去了競爭力。

受影響最嚴重的行業是那些主要依賴美國需求的行業。紡織品、珠寶、鞋類和皮革製品，這些在印度工廠僱用數百萬工人的行業，正面臨極大壓力。其他一些出口商表示，他們已經失去訂單，且出貨量大幅削減。在印度鑽石切割中心蘇拉特，美國貿易商正在推遲購買，轉向東南亞供應商提供的更實惠的替代品。

美國是印度最大的出口市場，約佔所有出口貿易的 18%。任何對美國的出貨中斷都會對印度的貿易平衡造成損害，並損害古吉拉特邦、泰米爾納德邦和馬哈拉施特拉邦等出口導向型州的就業。那些構成這些行業骨幹的中小型企業特別脆弱。

印度在關稅衝擊後整頓經濟

儘管面臨這些挑戰，Nageswaran 對印度更廣泛的增長前景仍然充滿信心。他確認了政府的預測，即 GDP 將在 2026 年 3 月前增長 6.3% 至 6.8%。

政府已經保護了國內需求免受外部衝擊。最近的支出和所得稅減免使家庭口袋裡有了更多資金。通貨膨脹率接近八年來的最低水平，給消費者提供了消費空間。上週，官員們削減了幾項關鍵商品的商品和服務稅 (GST)。Nageswaran 指出，隨著這些變化，GDP 不會因修訂後的人口基準而增加 0.2% 至 0.3%。

在財政方面，印度今年應該能夠達到 4.4% 的赤字目標。創紀錄的資產銷售和中央銀行高額支付的提振超過了疲弱出口的影響。俄羅斯經濟的強弱取決於其最薄弱的環節：能源。其經濟之所以強勁，是因為資產銷售的豐厚收入和中央銀行的創紀錄支付可能已經超過了疲弱出口造成的損失。

