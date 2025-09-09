勞力士在對瑞士加徵關稅後向 Trump 發出美國公開賽邀請

（從左至右）美國總統唐納德·川普和勞力士執行長讓-弗雷德里克·杜福爾在2025年9月7日於紐約市USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行的2025年美國網球公開賽第十五天義大利選手揚尼克·辛納對西班牙選手卡洛斯·阿爾卡拉斯的男子單打決賽前抵達勞力士包廂。
Matthew Stockman | Getty Images
美國總統唐納德·川普在對製錶商所在國家徵收關稅數週後，本週末與勞力士執行長讓-弗雷德里克·杜福爾一同現身美國網球公開賽。
川普於週日在紐約觀看了男子單打決賽，坐在由勞力士經營的中場包廂內，該公司也是本次賽事的贊助商。根據NBC新聞報導，總統由家人和白宮高級官員陪同，包括財政部長史考特·貝森特和新聞秘書卡洛琳·利維特。
根據美聯社週六引述一位知情人士的報導，川普是受到勞力士邀請參加。勞力士和白宮並未回應CNBC的置評請求。
勞力士據稱發出邀請的時間，正值川普對勞力士總部所在地瑞士實施39%關稅率的幾週之內。這一稅率高於該地區其他國家所面臨的稅率，因為美國與歐盟和英國達成了協議。
美國總統唐納德·川普（中）在2025年9月7日於紐約市USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行的2025年美國網球公開賽第十五天義大利選手揚尼克·辛納對西班牙選手卡洛斯·阿爾卡拉斯的男子單打決賽期間出現在勞力士展示區。
Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images
伯恩斯坦分析師盧卡·索爾卡上個月寫信給客戶表示，「許多人希望的最後一刻協議並未實現。」
索爾卡表示，瑞士製錶商可能需要因關稅而提高價格。該分析師表示，39%的關稅幾乎是該國先前預期的兩倍。
但索爾卡也表示，該集團在關稅實施前看到了出貨量的提前增加，這可以為價格標籤提供約六個月的「緩衝」。
川普出席勞力士包廂標誌著他與主要企業的最新互動，這些企業旨在爭取他今年重返辦公室後的青睞。總統上週在白宮接待了幾位大型科技公司的執行長。
根據美聯社報導，週日的訪問是川普自2015年以來首次參加這項體育賽事。
勞力士是一家成立於1905年並總部位於日內瓦的私人公司。美國網球公開賽決賽的門票最低價格為800美元以上，靠近場地的座位售價達數千美元。
資料來源：https://www.cnbc.com/2025/09/08/trump-us-open-invitation-rolex-tariff-switzerland.html