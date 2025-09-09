交易所DEX+
這篇文章「川普在對瑞士徵收關稅後收到勞力士的美國網球公開賽邀請」發表於BitcoinEthereumNews.com。（從左至右）美國總統唐納德·川普和勞力士執行長讓-弗雷德里克·杜福爾在2025年9月7日於紐約市USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行的2025年美國網球公開賽第十五天，義大利選手揚尼克·辛納對戰西班牙選手卡洛斯·阿爾卡拉茲的男子單打決賽前抵達勞力士包廂。Matthew Stockman | Getty Images 唐納德·川普總統在對製錶商所在國實施關稅數週後，本週末與勞力士執行長讓-弗雷德里克·杜福爾一同現身美國網球公開賽。川普於週日在紐約觀看了男子單打決賽，坐在由同時也是賽事贊助商勞力士經營的中場包廂。根據NBC新聞報導，總統由家人和白宮高級官員陪同，包括財政部長史考特·貝森特和新聞秘書卡洛琳·利維特。 據美聯社週六引述一位知情人士的報導，川普是受勞力士邀請出席。勞力士和白宮均未回應CNBC的置評請求。 勞力士據稱發出邀請的時間，正值川普對勞力士總部所在地瑞士實施39%關稅率的數週之內。這一稅率高於該地區其他國家所面臨的稅率，因為美國與歐盟和英國達成了協議。 2025年9月7日，在紐約市USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行的2025年美國網球公開賽第十五天，義大利選手揚尼克·辛納對戰西班牙選手卡洛斯·阿爾卡拉茲的男子單打決賽期間，美國總統唐納德·川普（中）出現在勞力士展示屏上。Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images 伯恩斯坦分析師盧卡·索爾卡上個月向客戶寫道：「許多人希望的最後一刻協議並未實現。」索爾卡表示，瑞士製錶商可能需要提高價格...

勞力士在對瑞士加徵關稅後向 Trump 發出美國公開賽邀請

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:25
（從左至右）美國總統唐納德·川普和勞力士執行長讓-弗雷德里克·杜福爾在2025年9月7日於紐約市USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行的2025年美國網球公開賽第十五天義大利選手揚尼克·辛納對西班牙選手卡洛斯·阿爾卡拉斯的男子單打決賽前抵達勞力士包廂。

Matthew Stockman | Getty Images

美國總統唐納德·川普在對製錶商所在國家徵收關稅數週後，本週末與勞力士執行長讓-弗雷德里克·杜福爾一同現身美國網球公開賽。

川普於週日在紐約觀看了男子單打決賽，坐在由勞力士經營的中場包廂內，該公司也是本次賽事的贊助商。根據NBC新聞報導，總統由家人和白宮高級官員陪同，包括財政部長史考特·貝森特和新聞秘書卡洛琳·利維特。

根據美聯社週六引述一位知情人士的報導，川普是受到勞力士邀請參加。勞力士和白宮並未回應CNBC的置評請求。

勞力士據稱發出邀請的時間，正值川普對勞力士總部所在地瑞士實施39%關稅率的幾週之內。這一稅率高於該地區其他國家所面臨的稅率，因為美國與歐盟和英國達成了協議。

美國總統唐納德·川普（中）在2025年9月7日於紐約市USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行的2025年美國網球公開賽第十五天義大利選手揚尼克·辛納對西班牙選手卡洛斯·阿爾卡拉斯的男子單打決賽期間出現在勞力士展示區。

Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images

伯恩斯坦分析師盧卡·索爾卡上個月寫信給客戶表示，「許多人希望的最後一刻協議並未實現。」

索爾卡表示，瑞士製錶商可能需要因關稅而提高價格。該分析師表示，39%的關稅幾乎是該國先前預期的兩倍。

但索爾卡也表示，該集團在關稅實施前看到了出貨量的提前增加，這可以為價格標籤提供約六個月的「緩衝」。

川普出席勞力士包廂標誌著他與主要企業的最新互動，這些企業旨在爭取他今年重返辦公室後的青睞。總統上週在白宮接待了幾位大型科技公司的執行長。

根據美聯社報導，週日的訪問是川普自2015年以來首次參加這項體育賽事。

勞力士是一家成立於1905年並總部位於日內瓦的私人公司。美國網球公開賽決賽的門票最低價格為800美元以上，靠近場地的座位售價達數千美元。

資料來源：https://www.cnbc.com/2025/09/08/trump-us-open-invitation-rolex-tariff-switzerland.html

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

