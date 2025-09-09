勞力士在對瑞士加徵關稅後向 Trump 發出美國公開賽邀請

（從左至右）美國總統唐納德·川普和勞力士執行長讓-弗雷德里克·杜福爾在2025年9月7日於紐約市USTA比莉·珍·金國家網球中心舉行的2025年美國網球公開賽第十五天義大利選手揚尼克·辛納對西班牙選手卡洛斯·阿爾卡拉斯的男子單打決賽前抵達勞力士包廂。

美國總統唐納德·川普在對製錶商所在國家徵收關稅數週後，本週末與勞力士執行長讓-弗雷德里克·杜福爾一同現身美國網球公開賽。

川普於週日在紐約觀看了男子單打決賽，坐在由勞力士經營的中場包廂內，該公司也是本次賽事的贊助商。根據NBC新聞報導，總統由家人和白宮高級官員陪同，包括財政部長史考特·貝森特和新聞秘書卡洛琳·利維特。

根據美聯社週六引述一位知情人士的報導，川普是受到勞力士邀請參加。勞力士和白宮並未回應CNBC的置評請求。

勞力士據稱發出邀請的時間，正值川普對勞力士總部所在地瑞士實施39%關稅率的幾週之內。這一稅率高於該地區其他國家所面臨的稅率，因為美國與歐盟和英國達成了協議。