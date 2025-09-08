交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
特朗普表示俄羅斯制裁第二階段已準備就緒，財政部要求歐盟協助擊敗普京的帖子出現在BitcoinEthereumNews.com。唐納德·特朗普週日在橢圓形辦公室表示，他已準備好推進對俄羅斯的第二階段制裁，這一步驟將直接針對莫斯科或仍在購買俄羅斯石油的國家，儘管這大約是他第20次以這種方式威脅克里姆林宮。但這位自由世界的領導人似乎從未能夠貫徹執行。當記者直接詢問他是否準備好進入"第二階段"時，特朗普回答："是的，我準備好了，"但沒有提供進一步解釋。據路透社報導，這一新立場是在特朗普數月來發出警告但未採取行動之後出現的，因為他試圖保持與弗拉基米爾·普京的談判渠道暢通。自1月重返辦公室以來，特朗普公開聲稱他可以迅速結束戰爭。但在停火方面沒有進展，而俄羅斯在一夜之間發動了迄今為止最大規模的空襲，造成四人死亡並引燃基輔一座政府大樓，特朗普的語氣已經變得強硬。這一切發生在特朗普上週已經為他之前的制裁辯護之後，特別是關於他決定對印度出口到美國的產品徵收50%關稅，理由是新德里繼續與俄羅斯進行石油貿易。"那讓俄羅斯損失了數千億美元，"特朗普上週三說。"你稱那為不採取行動？而且我還沒有實施第二階段或第三階段。"貝森特呼籲歐盟在石油制裁上合作財政部長斯科特·貝森特也在週日公開表態，敦促歐盟支持美國的次級懲罰措施。在NBC的《會見新聞界》節目中，貝森特表示，政府已準備好針對繼續購買俄羅斯石油的國家，警告如果與歐洲盟友協調一致，這可能迫使普京進行談判。"我們準備好增加對俄羅斯的壓力，但我們需要我們的歐洲夥伴...特朗普表示俄羅斯制裁第二階段已準備就緒，財政部要求歐盟協助擊敗普京的帖子出現在BitcoinEthereumNews.com。唐納德·特朗普週日在橢圓形辦公室表示，他已準備好推進對俄羅斯的第二階段制裁，這一步驟將直接針對莫斯科或仍在購買俄羅斯石油的國家，儘管這大約是他第20次以這種方式威脅克里姆林宮。但這位自由世界的領導人似乎從未能夠貫徹執行。當記者直接詢問他是否準備好進入"第二階段"時，特朗普回答："是的，我準備好了，"但沒有提供進一步解釋。據路透社報導，這一新立場是在特朗普數月來發出警告但未採取行動之後出現的，因為他試圖保持與弗拉基米爾·普京的談判渠道暢通。自1月重返辦公室以來，特朗普公開聲稱他可以迅速結束戰爭。但在停火方面沒有進展，而俄羅斯在一夜之間發動了迄今為止最大規模的空襲，造成四人死亡並引燃基輔一座政府大樓，特朗普的語氣已經變得強硬。這一切發生在特朗普上週已經為他之前的制裁辯護之後，特別是關於他決定對印度出口到美國的產品徵收50%關稅，理由是新德里繼續與俄羅斯進行石油貿易。"那讓俄羅斯損失了數千億美元，"特朗普上週三說。"你稱那為不採取行動？而且我還沒有實施第二階段或第三階段。"貝森特呼籲歐盟在石油制裁上合作財政部長斯科特·貝森特也在週日公開表態，敦促歐盟支持美國的次級懲罰措施。在NBC的《會見新聞界》節目中，貝森特表示，政府已準備好針對繼續購買俄羅斯石油的國家，警告如果與歐洲盟友協調一致，這可能迫使普京進行談判。"我們準備好增加對俄羅斯的壓力，但我們需要我們的歐洲夥伴...

川普表示俄羅斯制裁第二階段已準備就緒，財政部要求歐盟協助擊敗普丁

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:13
Threshold
T$0.01274-0.62%
Union
U$0.006068-1.26%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.344-2.62%
Movement
MOVE$0.06157-2.42%
READY
READY$0.015417-12.39%

唐納德·川普週日在橢圓形辦公室表示，他已準備好推進對俄羅斯的第二階段制裁，這一步驟將直接針對莫斯科或仍在購買俄羅斯石油的國家，儘管這大約是他第20次以這種方式威脅克里姆林宮。

但這位自由世界的領導人似乎從未能夠兌現承諾。

當記者直接詢問他是否準備好進入「第二階段」時，川普回答：「是的，我準備好了」，但沒有提供進一步解釋。

據路透社報導，這一新立場是在川普數月來發出警告但未採取行動之後提出的，因為他試圖保持與弗拉基米爾·普京的談判渠道暢通。

自一月重返辦公室以來，川普公開聲稱他能迅速結束戰爭。但在停火方面毫無進展，而俄羅斯在一夜之間發動了迄今為止最大規模的空襲，造成四人死亡並引燃基輔一座政府大樓，川普的語氣已變得強硬。

這一切發生在川普上週已經為他之前的制裁辯護之後，特別是關於他決定對印度銷往美國的出口徵收50%關稅，理由是新德里繼續與俄羅斯進行石油貿易。

「那讓俄羅斯損失了數千億美元，」川普上週三說。「你稱那為不採取行動？而且我還沒有實施第二階段或第三階段。」

貝森特呼籲歐盟在石油制裁上合作

財政部長斯科特·貝森特週日也公開表態，敦促歐盟支持美國的次級制裁努力。在NBC的《會見新聞界》節目中，貝森特表示，政府已準備好針對繼續購買俄羅斯石油的國家，警告如果與歐洲盟友協調一致，這可能迫使普京進行談判。

「我們已準備好增加對俄羅斯的壓力，但我們需要歐洲夥伴跟隨我們，」貝森特說。他不理會經濟擔憂，包括對美國經濟衰退的恐懼，而是專注於烏克蘭的堅持能力。

「我們現在正處於一場競賽中，看烏克蘭軍隊能堅持多久，與俄羅斯經濟能支撐多久，」他補充道。他明確表示，華盛頓和布魯塞爾之間的聯合努力可以摧毀俄羅斯經濟，迫使普京回到談判桌。

他指出，中國仍然是俄羅斯最大的能源客戶之一。這一現實使情況變得複雜，特別是印度這個另一個大買家已經面臨美國的嚴厲懲罰。上個月對印度商品徵收的50%關稅仍然是川普本屆政府採取的最嚴厲經濟行動之一。

澤倫斯基支持關稅，質疑歐洲的角色

烏克蘭總統沃洛德米爾·澤倫斯基在ABC的《本週》節目中也談到了制裁策略。澤倫斯基公開支持川普懲罰繼續與俄羅斯做生意的國家的想法。

「我認為這是正確的想法，」他說。「他們中的一些國家，我是說，他們繼續購買俄羅斯石油和天然氣，這是不公平的。」澤倫斯基補充說：「我認為對繼續與俄羅斯做交易的國家徵收關稅的想法...這是正確的想法。」

川普的國際接觸也有所加強。他上個月前往阿拉斯加與普京會面，這是他重新擔任總統以來的首次會面。

僅僅幾天後，川普在白宮接待了澤倫斯基和幾位歐洲領導人，討論結束戰爭的問題。但儘管進行了這些高層討論，實地情況並未改變。俄羅斯空襲繼續。談判陷入停滯。

而克里姆林宮沒有表現出退讓的跡象。

KEY Difference Wire幫助加密貨幣品牌迅速突破並主導頭條新聞

來源：https://www.cryptopolitan.com/trump-phase-two-of-russia-sanctions/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01271-0.39%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12408-0.64%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

當更廣泛的市場動盪不安，但一個預售卻在用戶、收入和需求方面持續攀升時會發生什麼？這正是為什麼數千名買家本週稱BlockchainFX為2025年最佳加密貨幣預售選擇的原因。Bitcoin正在下滑，Zcash正在突破水平，而BlockchainFX正在上升，因為它提供真實的實用性、每日USDT獎勵，[...] 這篇文章《2025年11月加密貨幣市場新聞：Bitcoin走弱，Zcash攀升，BlockchainFX在其早期交易許可證批准和LICENSE50獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣》首次發表於Blockonomi。
Nowchain
NOW$0.00232+1.31%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 20:17
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17661-2.96%
Swarm Network
TRUTH$0.02526-10.23%
RealLink
REAL$0.06763-4.11%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

加密貨幣市場新聞 2025 年 11 月：Bitcoin 走弱，Zcash 攀升，BlockchainFX 在其早期交易許可證獲批及 LICENSE50 獎勵代碼後成為現在最佳購買加密貨幣

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,445.25
$104,445.25$104,445.25

-0.58%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,534.62
$3,534.62$3,534.62

+0.42%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.66
$162.66$162.66

-2.18%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4424
$2.4424$2.4424

-3.42%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17744
$0.17744$0.17744

-0.99%