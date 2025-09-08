川普表示俄羅斯制裁第二階段已準備就緒，財政部要求歐盟協助擊敗普丁

唐納德·川普週日在橢圓形辦公室表示，他已準備好推進對俄羅斯的第二階段制裁，這一步驟將直接針對莫斯科或仍在購買俄羅斯石油的國家，儘管這大約是他第20次以這種方式威脅克里姆林宮。

但這位自由世界的領導人似乎從未能夠兌現承諾。

當記者直接詢問他是否準備好進入「第二階段」時，川普回答：「是的，我準備好了」，但沒有提供進一步解釋。

據路透社報導，這一新立場是在川普數月來發出警告但未採取行動之後提出的，因為他試圖保持與弗拉基米爾·普京的談判渠道暢通。

自一月重返辦公室以來，川普公開聲稱他能迅速結束戰爭。但在停火方面毫無進展，而俄羅斯在一夜之間發動了迄今為止最大規模的空襲，造成四人死亡並引燃基輔一座政府大樓，川普的語氣已變得強硬。

這一切發生在川普上週已經為他之前的制裁辯護之後，特別是關於他決定對印度銷往美國的出口徵收50%關稅，理由是新德里繼續與俄羅斯進行石油貿易。

「那讓俄羅斯損失了數千億美元，」川普上週三說。「你稱那為不採取行動？而且我還沒有實施第二階段或第三階段。」

貝森特呼籲歐盟在石油制裁上合作

財政部長斯科特·貝森特週日也公開表態，敦促歐盟支持美國的次級制裁努力。在NBC的《會見新聞界》節目中，貝森特表示，政府已準備好針對繼續購買俄羅斯石油的國家，警告如果與歐洲盟友協調一致，這可能迫使普京進行談判。

「我們已準備好增加對俄羅斯的壓力，但我們需要歐洲夥伴跟隨我們，」貝森特說。他不理會經濟擔憂，包括對美國經濟衰退的恐懼，而是專注於烏克蘭的堅持能力。

「我們現在正處於一場競賽中，看烏克蘭軍隊能堅持多久，與俄羅斯經濟能支撐多久，」他補充道。他明確表示，華盛頓和布魯塞爾之間的聯合努力可以摧毀俄羅斯經濟，迫使普京回到談判桌。

他指出，中國仍然是俄羅斯最大的能源客戶之一。這一現實使情況變得複雜，特別是印度這個另一個大買家已經面臨美國的嚴厲懲罰。上個月對印度商品徵收的50%關稅仍然是川普本屆政府採取的最嚴厲經濟行動之一。

澤倫斯基支持關稅，質疑歐洲的角色

烏克蘭總統沃洛德米爾·澤倫斯基在ABC的《本週》節目中也談到了制裁策略。澤倫斯基公開支持川普懲罰繼續與俄羅斯做生意的國家的想法。

「我認為這是正確的想法，」他說。「他們中的一些國家，我是說，他們繼續購買俄羅斯石油和天然氣，這是不公平的。」澤倫斯基補充說：「我認為對繼續與俄羅斯做交易的國家徵收關稅的想法...這是正確的想法。」

川普的國際接觸也有所加強。他上個月前往阿拉斯加與普京會面，這是他重新擔任總統以來的首次會面。

僅僅幾天後，川普在白宮接待了澤倫斯基和幾位歐洲領導人，討論結束戰爭的問題。但儘管進行了這些高層討論，實地情況並未改變。俄羅斯空襲繼續。談判陷入停滯。

而克里姆林宮沒有表現出退讓的跡象。

