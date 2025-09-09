川普讚揚西點軍校取消湯姆·漢克斯頒獎典禮

要點 唐納德·川普總統讚揚美國西點軍校取消了原定表彰湯姆·漢克斯的頒獎典禮，抨擊這位演員是"覺醒派"，同時有指控稱該校校友會出於政治原因做出了這一決定。 川普讚揚西點軍校在其校友會取消了原計劃表彰湯姆·漢克斯的頒獎典禮後。(照片由 SAUL LOEB / AFP 提供) (照片由 SAUL LOEB/AFP 通過 Getty Images 提供) AFP 通過 Getty Images

關鍵事實

"我們不需要破壞性的、覺醒派的獲獎者獲得我們珍視的美國獎項，"川普在週一上午的 Truth Social 帖子中表示，讚揚西點軍校"明智地"取消了漢克斯的頒獎典禮。 川普的帖子發布數天前，西點軍校的校友會告知教職員，他們將不再舉行向漢克斯頒發西爾瓦納斯·塞耶獎的典禮，該獎項旨在表彰體現學校責任、榮譽和國家理念的非西點畢業生。 這一宣布促使一些退伍軍人和民主黨政治人士指責該機構出於政治原因取消典禮，因為漢克斯此前曾批評川普並為前總統喬·拜登籌款。 曾在美國入侵伊拉克期間指揮部隊訓練的保羅·伊頓少將，在週一上午在 X 平台上發文："我的母校西點軍校，就像美國一樣，已被 MAGA 劫持，拒絕了湯姆·漢克斯。這是一個新低點。" 川普在他的帖子中還抨擊了奧斯卡和其他"虛假頒獎典禮"，敦促它們"以公平和正義的名義審視其標準和做法"。 《福布斯》已聯繫西點軍校畢業生協會尋求評論（最先報導典禮取消的《華盛頓郵報》表示，校友會未回應評論請求，且無法聯繫到漢克斯）。

西點軍校為何取消湯姆·漢克斯的頒獎典禮？

西點軍校校友會會長兼首席執行官退役上校馬克·比格爾在給教職員的聲明中表示，取消典禮將使該機構能夠"繼續專注於其核心使命，即培養學員成為世界上最致命力量——美國陸軍的軍官，引領、戰鬥並取得勝利。"目前尚不清楚漢克斯的獎項是否已完全撤銷，或者是否會以不同形式頒發。西點軍校校友會曾在六月宣布漢克斯將於9月25日獲獎，理由是這位演員為退伍軍人發聲並在電影中塑造了軍隊形象。艾米·麥格拉思，一位海軍陸戰隊退伍軍人，也是2020年挑戰肯塔基州共和黨參議員米奇·麥康奈爾的民主黨人，指責軍校取消典禮是"因為[漢克斯]與川普立場不一致。"川普在他的第二任期內也對西點軍校施加了影響，他在一月簽署了一項行政命令，禁止武裝部隊經營的教育機構宣傳"非美國"思想，包括"性別意識形態"以及"美國建國文件是種族主義或性別歧視"的觀點。西點軍校還在七月撤回了對詹·伊斯特利的工作邀請，她是拜登政府前網絡安全官員，此舉發生在川普忠實支持者勞拉·盧默的投訴之後。

切線

川普對頒獎典禮的批評發生在"柯爾伯特深夜秀"贏得其首個艾美獎後數小時，該節目在獲得33次提名後，獲得了綜藝節目最佳導演獎。這一勝利發生在CBS表示該節目將因財務原因被取消數月後，儘管許多人將其解讀為一項政治決定，以確保其與Skydance合併的聯邦批准。取消節目也發生在該電視網與川普達成和解之後，川普曾起訴該網絡，指控其對他的選舉對手、前副總統卡瑪拉·哈里斯的"60分鐘"採訪進行了欺騙性剪輯。川普曾在七月的Truth Social帖子中慶祝柯爾伯特被解雇："我絕對喜歡柯爾伯特被解雇。他的才華甚至不如他的收視率。"柯爾伯特作為川普的長期批評者，在節目中回應川普："去你的。"

值得關注的是

柯爾伯特可能在本週末的黃金時段艾美獎頒獎典禮上獲獎，他與川普的批評者喬恩·斯圖爾特（《每日秀》）和吉米·基梅爾（ABC深夜秀）一起被提名為最佳脫口秀節目。

延伸閱讀

