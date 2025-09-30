交易所DEX+
川普、輝瑞將宣布降低醫療補助計劃藥品價格的協議

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 23:33
美國總統唐納德·川普於2025年5月12日在華盛頓特區白宮羅斯福廳的新聞發佈會上發表講話。

Nathan Howard | Reuters

總統唐納德·川普將於週二宣布與輝瑞達成協議，自願降低藥品售價，同時他的政府正推動將美國藥品價格與國外較低價格掛鉤。

白宮官員告訴CNBC的Eamon Javers，川普將於東部時間上午11點（UTC +8 晚上11點）宣布與輝瑞的藥品定價協議。該官員表示，輝瑞CEO Albert Bourla將出席會議。

一位消息人士告訴CNBC的Angelica Peebles，該協議包括在醫療補助計劃中提供折扣價格，以及只要公司在美國建設製造工廠，就給予三年的計劃中製藥關稅暫緩。

此協議出現之際，輝瑞和其他16家製藥商正面臨川普週一的最後期限，要求他們按照總統信函中的要求採取措施降低藥品價格。

輝瑞尚未立即回應置評請求。《華盛頓郵報》於週二首先報導了這一消息。

在這一報導發布後，輝瑞股價在週二上漲了超過3%。

川普在五月簽署了一項行政命令，恢復了一項具爭議性的計劃——"最惠國"政策，該政策旨在通過將美國部分藥品價格與國外顯著較低的價格掛鉤來大幅削減藥品成本。

此協議出現之際，製藥商正為川普計劃對進口到美國的藥品徵收關稅做準備。

這是突發新聞。請刷新頁面獲取最新消息。

來源：https://www.cnbc.com/2025/09/30/trump-pfizer-drug-price-agreement.html

