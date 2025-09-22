交易所DEX+
Trump 提名 Ellison、Dell 和 Murdoch 家族參與計劃控制 TikTok 美國演算法，由 Oracle 主導資料保護。Trump 週日表示，一群知名科技和媒體人物，包括 Larry Ellison、Rupert 和 Lachlan Murdoch 以及 Michael Dell，將成為接管 TikTok 的團隊成員 [...]

川普任命埃里森、戴爾、默多克家族為美國 TikTok 接管團隊

作者：Cryptopolitan
2025/09/22 04:10
特朗普提名艾利森、戴爾和默多克家族參與接管 TikTok 美國演算法的計劃，由甲骨文主導資料保護。

特朗普週日表示，一群知名科技和媒體人物，包括拉里·艾利森、魯伯特和拉克蘭·默多克，以及邁克爾·戴爾，將成為接管 TikTok 演算法團隊的一部分，隨著這個社交媒體平台的美國業務易手。他在福克斯新聞的「週日簡報」採訪中概述了這些人物及其角色。

「你知道，他們都是非常知名的人物。拉里·艾利森是其中之一。他參與其中。他是個很棒的人。邁克爾·戴爾也參與其中。我不得不告訴你，一個名叫拉克蘭的人也參與其中，」特朗普說，指的是拉克蘭·默多克，福克斯公司的執行長，該公司擁有福克斯新聞。他補充說，魯伯特·默多克「可能會加入這個團隊」。

涉及默多克家族的談判可能會將福克斯公司帶入投資財團。然而，拉克蘭和魯伯特·默多克不會以個人身份投資。在 TikTok 計劃中的角色可能會支持福克斯公司進軍數位媒體的努力，因為其業務的某些部分，包括廣播電視，正面臨壓力。

戴爾科技公司的執行長戴爾是交易中提到的商業領袖之一。特朗普的言論標誌著與先前討論的 TikTok 交易投資者名單的變化。政府此前曾指出艾利森的甲骨文，以及 Andreessen Horowitz 和 Silver Lake，是與該計劃相關的主要投資者。

特朗普週五表示，他與中國國家主席習近平進行了「非常有成效的通話」，這次談話推動了 TikTok 談判的進展。他描述了達成協議的進展，但沒有分享有關時間的更多細節。

官員稱中國字節跳動將獲得 TikTok 美國業務七個董事會席位中的一席

白宮新聞秘書卡羅琳·利維特週六表示，重組後的 TikTok 實體將有七名董事會成員，其中六名將是美國人。這一設置反映了 2024 年 4 月國會法案的要求，該法案呼籲在美國全國範圍內禁止 TikTok，除非該應用程式 80% 的資產被出售給美國投資者。

利維特還表示，美國用戶的隱私和資料將由甲骨文主導，且甲骨文將投資該平台。艾利森的公司從 2020 年開始託管 TikTok 的美國資料，這一安排一直是政府對該平台資料安全目標的核心。

本週的進展標誌著在美國和中國之間數月談判後的一個罕見進步，這些談判旨在緩解貿易和技術摩擦，這些摩擦一直壓制著市場。

特朗普週五表示，他和習近平在通話中就 TikTok 達成了協議，並計劃在六週內親自會面，儘管北京的公開聲明尚未明確談判進展到何種程度。

目前尚不清楚正在討論的安排是否能滿足 2024 年法律對完全分離的要求。關於如何處理演算法控制以及新董事會的權力如何在美國結構中定義，仍存在疑問。

特朗普高度讚揚 TikTok 幫助他贏得去年的選舉。在他的個人帳戶上，總統擁有超過 1500 萬粉絲。上個月，白宮也在 TikTok 上創建了一個帳戶，突顯了該平台的影響力，即使官員們推動改變其所有權。

根據白宮官員描述的協議，所有美國用戶的資料將存儲在由甲骨文運營的美國雲端基礎設施上。這與 2020 年開始的託管設置相符，如果所有權計劃繼續進行，這一設置將會持續。談判者正在與 12 月中旬的暫停期和法律設定的 2025 年 1 月截止日期賽跑。

