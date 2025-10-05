NYDIG 表示，與 Trump 有關聯的 World Liberty Financial 的穩定幣需要更好的證明報告

根據 NYDIG 的報告，由川普家族相關 DeFi 項目 World Liberty Financial 推出的快速成長穩定幣 USD1 背後的團隊，在更新其月度證明報告方面已經落後，這是對投資者和監管機構的關鍵透明度措施。

截至十月初，最新可用的報告來自七月。NYDIG 全球研究主管 Greg Cipolaro 在報告中表示，這種延遲使 USD1 與競爭對手如 Circle 的 USDC（已發布至八月的儲備數據）和 Tether（季度報告）不同步。

"對於 USD1 這樣地位的項目，最新的證明報告是不可協商的，"Cipolaro 寫道。

CoinDesk 已聯繫 BitGo 和 World Liberty Financial 尋求評論，但截至撰稿時尚未收到回覆。

BitGo 的連接

雖然 BitGo Trust 負責監管穩定幣的儲備，但發行方 BitGo Technologies 尚未解釋報告間隔的原因。他指出，考慮到 USD1 不斷提升的知名度和 27 億美元的供應量，這一疏忽值得注意。

同時，USD1 的代幣分佈顯示其大部分吸引力在海外。NYDIG 聲稱，其對頂級錢包的分析顯示，大約 78% 的供應量存在於與海外交易所相關的地址中。

展望未來，USD1 的結構可能與即將實施的 GENIUS 法案相衝突。該法案預計將在 2027 年初前生效，限制穩定幣發行僅限於受監管銀行的子公司或符合州資格的實體。

NYDIG 還表示，BitGo Technologies 目前似乎既不符合受監管銀行也不符合州資格實體類別，這意味著可能需要進行結構性變更，Cipolaro 寫道。