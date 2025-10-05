交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
根據 NYDIG 的報告，由川普家族相關 DeFi 專案 World Liberty Financial 推出的快速成長穩定幣 USD1 的團隊，在更新其月度認證報告方面已經落後，這是對投資者和監管機構的關鍵透明度措施。截至十月初，最新可用的報告來自七月。NYDIG 研究全球主管 Greg Cipolaro 在報告中表示，這種延遲使 USD1 與競爭對手如 Circle 的 USDC（已發布截至八月的儲備數據）和 Tether（季度報告）不同步。 "對於 USD1 這樣地位的專案，最新的認證報告是不可協商的，"Cipolaro 寫道。 CoinDesk 已聯繫 BitGo 和 World Liberty Financial 尋求評論，但截至撰稿時尚未收到回覆。 BitGo 連接 雖然 BitGo Trust 負責監管穩定幣的儲備，但發行方 BitGo Technologies 尚未解釋報告間的差距。他指出，考慮到 USD1 不斷提升的形象和 27 億美元的供應量，這一疏忽值得注意。 同時，USD1 的代幣分佈顯示其大部分吸引力在海外。NYDIG 聲稱，其對頂級錢包的分析顯示，約 78% 的供應量存在於與海外交易所相關的地址中。 展望未來，USD1 的結構可能與即將實施的 GENIUS 法案相衝突。預計在 2027 年初生效的該法律，將穩定幣發行限制在受監管銀行的子公司或符合州資格的實體。 NYDIG 還表示，BitGo Technologies 目前似乎既不符合受監管銀行也不符合符合州資格實體的類別，這意味著可能需要結構性變更，Cipolaro 寫道。根據 NYDIG 的報告，由川普家族相關 DeFi 專案 World Liberty Financial 推出的快速成長穩定幣 USD1 的團隊，在更新其月度認證報告方面已經落後，這是對投資者和監管機構的關鍵透明度措施。截至十月初，最新可用的報告來自七月。NYDIG 研究全球主管 Greg Cipolaro 在報告中表示，這種延遲使 USD1 與競爭對手如 Circle 的 USDC（已發布截至八月的儲備數據）和 Tether（季度報告）不同步。 "對於 USD1 這樣地位的專案，最新的認證報告是不可協商的，"Cipolaro 寫道。 CoinDesk 已聯繫 BitGo 和 World Liberty Financial 尋求評論，但截至撰稿時尚未收到回覆。 BitGo 連接 雖然 BitGo Trust 負責監管穩定幣的儲備，但發行方 BitGo Technologies 尚未解釋報告間的差距。他指出，考慮到 USD1 不斷提升的形象和 27 億美元的供應量，這一疏忽值得注意。 同時，USD1 的代幣分佈顯示其大部分吸引力在海外。NYDIG 聲稱，其對頂級錢包的分析顯示，約 78% 的供應量存在於與海外交易所相關的地址中。 展望未來，USD1 的結構可能與即將實施的 GENIUS 法案相衝突。預計在 2027 年初生效的該法律，將穩定幣發行限制在受監管銀行的子公司或符合州資格的實體。 NYDIG 還表示，BitGo Technologies 目前似乎既不符合受監管銀行也不符合符合州資格實體的類別，這意味著可能需要結構性變更，Cipolaro 寫道。

NYDIG 表示，與 Trump 有關聯的 World Liberty Financial 的穩定幣需要更好的證明報告

作者：Coinstats
2025/10/05 22:00
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8,287-4,75%
Torch of Liberty
LIBERTY$0,02833+4,73%
USD1
USD1$0,9994--%
DeFi
DEFI$0,000876+0,92%
Wink
LIKE$0,005464+11,78%

根據 NYDIG 的報告，由川普家族相關 DeFi 項目 World Liberty Financial 推出的快速成長穩定幣 USD1 背後的團隊，在更新其月度證明報告方面已經落後，這是對投資者和監管機構的關鍵透明度措施。

截至十月初，最新可用的報告來自七月。NYDIG 全球研究主管 Greg Cipolaro 在報告中表示，這種延遲使 USD1 與競爭對手如 Circle 的 USDC（已發布至八月的儲備數據）和 Tether（季度報告）不同步。

"對於 USD1 這樣地位的項目，最新的證明報告是不可協商的，"Cipolaro 寫道。

CoinDesk 已聯繫 BitGo 和 World Liberty Financial 尋求評論，但截至撰稿時尚未收到回覆。

BitGo 的連接

雖然 BitGo Trust 負責監管穩定幣的儲備，但發行方 BitGo Technologies 尚未解釋報告間隔的原因。他指出，考慮到 USD1 不斷提升的知名度和 27 億美元的供應量，這一疏忽值得注意。

同時，USD1 的代幣分佈顯示其大部分吸引力在海外。NYDIG 聲稱，其對頂級錢包的分析顯示，大約 78% 的供應量存在於與海外交易所相關的地址中。

展望未來，USD1 的結構可能與即將實施的 GENIUS 法案相衝突。該法案預計將在 2027 年初前生效，限制穩定幣發行僅限於受監管銀行的子公司或符合州資格的實體。

NYDIG 還表示，BitGo Technologies 目前似乎既不符合受監管銀行也不符合州資格實體類別，這意味著可能需要進行結構性變更，Cipolaro 寫道。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2,664-7,21%
Union
U$0,0061-1,07%
Index Cooperative
INDEX$0,882-0,11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0,06144-5,79%
Sleepless AI
AI$0,0615-4,68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 453,49
$104 453,49$104 453,49

-0,57%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 561,32
$3 561,32$3 561,32

+1,18%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,35
$163,35$163,35

-1,76%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4553
$2,4553$2,4553

-2,91%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17771
$0,17771$0,17771

-0,84%