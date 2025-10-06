交易所DEX+
與 Trump 相關的 USD1 穩定幣因延遲認證報告面臨審查

作者：Coincentral
2025/10/06 03:13

TLDR

  • USD1 最新的認證報告來自七月，引發透明度疑慮。
  • 78% 的 USD1 供應量存放在與交易所相關的離岸地址中。
  • USD1 可能面臨即將到來的 GENIUS 法案穩定幣規則的挑戰。
  • BitGo 報告延遲引發對 USD1 儲備管理的質疑。

由 World Liberty Financial 推出的穩定幣 USD1，這個與 Trump 家族有關聯的項目，正因其認證報告延遲而面臨審查。根據 NYDIG 的說法，這些對投資者和監管機構透明度至關重要的報告已經過時，最新報告可追溯至七月。這引發了對該項目是否符合行業標準的擔憂，因為 USDC 和 Tether 等競爭對手一直保持更及時的報告時間表。

認證延遲引發 USD1 的擔憂

USD1 背後的團隊因未能及時更新其月度認證報告而受到批評。這些報告是維持投資者和監管機構信任的重要組成部分。

截至 2025 年 10 月，USD1 最新報告發布於七月，遠遠落後於 Circle 的 USDC 和 Tether 等競爭對手的時間表。例如，在本報告發布時，USDC 已經提供了八月的儲備數據。

NYDIG 全球研究主管 Greg Cipolaro 強調了最新認證對 USD1 規模項目的重要性。他表示：「對於 USD1 這樣地位的項目，最新認證是不可協商的。」報告延遲可能表明存在透明度問題，並可能在不久的將來引發投資者和監管機構的進一步審查。

BitGo 的角色和 USD1 儲備託管

負責 USD1 儲備託管的公司 BitGo 尚未對穩定幣認證報告延遲提供明確解釋。考慮到 USD1 的快速增長，總供應量已增加到 27 億美元，這一點令人擔憂。儘管有這種增長，缺乏及時報告可能影響對項目穩定性和未來前景的信心。BitGo Trust 負責儲備的存儲和管理，但尚未收到 BitGo 或 World Liberty Financial 關於此問題的官方回應。

雖然 BitGo 在 USD1 託管中的參與至關重要，但定期報告的延遲引發了對公司內部流程的質疑。透明度被認為是確保穩定幣可信度和安全性的關鍵因素之一，這方面的任何缺口都可能削弱投資者信心。

離岸分布和監管風險

使情況更加複雜的是 USD1 的分布。根據 NYDIG 的分析，約 78% 的 USD1 供應量存放在與海外交易所相關的地址中。這表明穩定幣的大部分使用和流通發生在美國境外，這可能為監管監督和合規帶來挑戰。

這種離岸分布也可能與即將到來的 GENIUS 法案產生潛在問題，該法案旨在監管穩定幣發行。預計將在 2027 年頒布的該法案將限制穩定幣的發行僅限於受監管銀行的子公司或符合州資格的實體。鑑於發行 USD1 的 BitGo Technologies 不符合這些標準，它可能需要進行結構性變更以符合未來的監管要求。

監管不確定性和未來調整

隨著穩定幣的監管環境不斷發展，USD1 的未來可能取決於它如何適應即將到來的 GENIUS 法案和其他法規。預計該法律將對穩定幣發行者施加更嚴格的指導方針，使 USD1 必須滿足某些標準才能繼續其增長。

如果 USD1 不遵守即將到來的法規，它可能面臨維持其市場地位的挑戰。監管框架的這些潛在變化可能導致項目的重大調整，特別是在其治理和結構方面。目前，該項目將如何解決這些問題以及是否能夠滿足 GENIUS 法案設定的要求仍有待觀察。

這篇文章「與 Trump 相關的 USD1 穩定幣因延遲認證報告面臨審查」首次發表於 CoinCentral。

