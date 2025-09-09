交易這名球員將使湖人隊立即成為爭冠熱門

紐奧良，路易斯安那州 – 3月27日：洛杉磯湖人隊的勒布朗·詹姆斯（6號）在2022年3月27日於紐奧良路易斯安那州的思慕雪國王中心進行的NBA比賽第三節中被紐奧良鵜鶘隊的赫伯特·瓊斯（5號）防守。紐奧良鵜鶘隊以116比108贏得了比賽。用戶須知：用戶明確承認並同意，通過下載和使用此照片，用戶同意Getty Images許可協議的條款和條件。（照片由Sean Gardner/Getty Images提供） Getty Images

儘管擁有NBA史上最偉大的兩位進攻球員勒布朗·詹姆斯和盧卡·東契奇，以及另一位隨著賽季推進變得越來越致命的新星奧斯汀·里維斯，洛杉磯湖人隊仍未成為真正的頂級爭冠球隊。

博彩公司（如BetMGM）將他們視為西部聯盟的中游球隊，主要是因為他們缺乏優秀的角色球員來輔助他們星光熠熠的三巨頭。

考慮到場上同時只能有五名球員，而你可能希望詹姆斯、東契奇和里維斯盡可能多地在場上，其餘兩個位置應該由一名擅長切入籃下/保護籃框的中鋒和一名高水平的防守側翼填補，後者能夠防守多個位置並在進攻端不拖後腿。

他們休賽期的重磅引援——德安德烈·艾頓——能否滿足第一個需求仍有待觀察。他在鳳凰城太陽隊的表現給人一些希望，認為他可能是這個角色的合適人選。然而，對於他們當前陣容中是否有人能夠彌補另一個明顯弱點，則沒有太多樂觀的理由。

湖人隊確實有一系列願意擔當的候選人——馬庫斯·斯馬特、八村壘、蓋比·文森特、賈里德·范德比爾特、傑克·拉拉維亞和道爾頓·克內赫特。但他們都存在嚴重的問題。

拉拉維亞和克內赫特有望成為優秀的進攻輔助角色，但如果要他們擔任主要防守尖兵，則遠超出他們的能力範圍。范德比爾特和斯馬特擁有出色的防守背景，但對他們進攻能力和出場時間的擔憂超過了這些聲譽。文森特可能是這群人中最平衡的球員，但他的身高（6呎2吋）限制了他的防守效能。同時，八村壘缺乏成為頂級外圍防守者所需的速度和靈活性。

這意味著——除非這些球員中有人出現意外的飛躍——湖人隊需要引進一名球員來擔當這個角色。問題是這類球員需求量很大，而且大多數都已經被他們的球隊給予豐厚的薪資（例如OG阿努諾比、傑倫·約翰遜和傑倫·薩格斯）。

幸運的是，有一位球員完全符合湖人隊的需求，可能以適當的價格獲得，而且尚未簽下昂貴的合約。

赫伯特·瓊斯將是洛杉磯湖人隊交易的完美人選

如果你還沒有從縮略圖或前面部分的簡短描述中猜出，我們所指的球員是紐奧良鵜鶘隊前鋒赫伯特·瓊斯。

自2021年進入聯盟以來，瓊斯已經確立了自己作為聯盟中最出色/最全能側翼防守者之一的地位。在他職業生涯的前四個賽季中，瓊斯在防守估計加減值（根據Dunks & Threes的數據）方面排名都在第86百分位或更高。

他結合了長度（7呎臂展）和隱藏的力量，使他能夠防守各種體型和大小的球星。上賽季，他85%的上場時間都在打大前鋒或中鋒位置——這證明了他能夠防守場上所有五個位置的能力。

總的來說，瓊斯應該有能力獨自提升這支搖搖欲墜的防守陣容。

赫伯特·瓊斯2024-25賽季球員卡。 BBall Index。

瓊斯在進攻端的影響力遠不如他在防守端，但他在這方面已經取得了顯著進步。在2023-24賽季，瓊斯三分球命中率達到了41.8%（第93百分位），同時每75次進攻中有近四次籃下出手（第46百分位）。理論上，他應該能夠充分利用東契奇/詹姆斯/里維斯為他創造的優勢，從而保持在場上的價值。

除了他與三巨頭在場上的完美契合外，瓊斯的合約至少受控制到2029年。在接下來的兩個賽季中，他的薪資將佔薪資上限不到10%，之後他的新合約生效，仍將保持在13%以下。

由於瓊斯2025-26賽季的薪資上限影響很小（1390萬美元），湖人隊很容易就能湊出相應的匹配薪資（八村壘或蓋比·文森特應該就能做到）。當然，考慮到瓊斯對高水平陣容的靈活適應性，湖人隊將不得不付出寶貴的選秀權（我猜至少兩個首輪選秀權，但誰知道鵜鶘隊新管理層會怎麼想），但這是值得的，因為他的年齡（下賽季開始時他將是27歲）與東契奇（26歲）和里維斯（27歲）很匹配。

因為瓊斯在這個休賽期簽了續約合同，湖人隊將不得不等到1月14日才能實際完成這筆交易。但即使如此，他們在季後賽開始前仍有幾個月的時間將他融入陣容。

隨著詹姆斯輝煌的NBA職業生涯接近尾聲，湖人隊願意付出多少資產來幫助他獲得第五個NBA冠軍仍不確定。但如果洛杉磯想要最大化當前的核心陣容，引進瓊斯將是完美的方式。