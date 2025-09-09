交易所DEX+
交易員於2025年8月29日在紐約證券交易所工作。紐約證券交易所交易員正在保留美聯儲下週可能將其關鍵利率降低半個百分點的選項，儘管華爾街大多數人認為這樣做的門檻相當高。在市場定價的最可能情況下,美聯儲將於9月17日將隔夜資金利率降低了25個基點,即0.25個百分點。根據CME集團的FedWatch工具(該工具基於30天聯邦基金期貨合約衡量美聯儲行動的可能性),週一下午降息四分之一個百分點的可能性約為88%。然而,這留下了一個微小的可能性,即中央銀行的聯邦公開市場委員會仍可能實施半個百分點的降息,就像它在2024年9月會議上所做的那樣。交易員忽視了委員會可能按兵不動的任何可能性,這種情況的可能性為12%。在週五的就業報告顯示8月非農就業崗位僅增加到22,000個,而失業率上升到近四年高點的4.3%後,市場情緒更加傾向於美聯儲放寬政策。「疲軟的8月就業報告將有助於推動委員會達成共識,不僅本月應恢復降息,而且在未來幾個月可能適合進一步降息,」花旗集團經濟學家Andrew Hollenhorst在就業數據發布後的一份報告中表示。雖然Hollenhorst認為FOMC可能會有一些支持更大幅度行動的聲音,「但我們不認為委員會大多數成員會支持50[基點]的降息。」那些可能支持更大幅度行動的人包括理事Michelle Bowman和Christopher Waller,以及如果參議院在美聯儲召開會議前確認他的話,還有Stephen Miran。花旗持有一個略微不同於共識的觀點,即FOMC...

交易員認為聯準會有可能降息半個百分點

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:43
交易員於2025年8月29日在紐約證券交易所工作。

NYSE

交易員保留了美聯儲下週可能將關鍵利率降低半個百分點的選項，儘管華爾街大多數人認為這樣做的門檻相當高。

在市場定價的最可能情境中，美聯儲將於9月17日將隔夜基金利率降低了25個基點，即0.25個百分點。根據CME集團的FedWatch工具（該工具基於30天聯邦基金期貨合約衡量美聯儲行動的可能性），週一下午降息四分之一個百分點的機率約為88%。

然而，這仍留下了一個微小的可能性，即中央銀行的聯邦公開市場委員會仍可能實施半個百分點的降息，就像它在2024年9月會議上所做的那樣。隨著交易員忽視委員會可能按兵不動的任何可能性，這種情況的機率為12%。

在週五的就業報告顯示8月非農就業僅增加了22,000個，而失業率上升到近四年高點4.3%後，市場情緒更加傾向於美聯儲寬鬆政策。

「疲軟的8月就業報告將有助於推動委員會達成共識，不僅本月應恢復降息，而且在未來幾個月進一步降息可能是適當的，」花旗集團經濟學家Andrew Hollenhorst在就業數據發布後的一份報告中表示。

雖然Hollenhorst認為FOMC可能會有一些支持更大幅度降息的聲音，但「我們不認為委員會的大多數成員會支持50[基點]的降息。」那些可能支持更大幅度降息的人包括理事Michelle Bowman和Christopher Waller，以及如果參議院在美聯儲召開會議前確認他的話，還有Stephen Miran。

花旗持有一個略微不同於共識的觀點，認為FOMC將在接下來的五次會議中每次都降息，因為官員們關注當前通脹趨勢並更加關注勞動市場的疲軟。這一預測基於美聯儲官員繼續擔憂通脹但更加關注就業。

「8月就業報告鞏固了美聯儲在即將到來的會議上實施一系列保險性降息的理由，」野村經濟學家David Seif寫道。「隨著通脹風險上升，我們預計官員們需要看到更明確的勞動市場壓力證據或市場金融條件的急劇收緊，才會實施更激進的寬鬆政策。」

目前市場預期美聯儲下週降息，跳過10月，然後在12月再次降息。

自從FOMC主席開始在每次會議後舉行新聞發布會以來——始於2019年，由現任主席Jerome Powell開始——美聯儲在調整利率期間跳過會議的情況很少見。

然而，Apollo經濟學家Torsten Slok表示，政策制定者現在處於一個棘手的位置，通脹仍高於目標，就業形勢疲軟，使中央銀行穩定物價和充分就業的雙重目標相互衝突。

CPI即將公布

美聯儲官員將在本週晚些時候獲得生產者和消費者價格的通脹數據，這是會議前的最後一個重要數據發布。道瓊斯調查的經濟學家預計所有項目的通脹率將上升到2.9%，儘管核心通脹預計將保持在3.1%。高於預期的CPI可能會確定四分之一個百分點的降息幅度。

「在最壞的情況下，如果通脹意外上升，這將真的變得棘手，我們可能會在下週開始討論這個問題，」Slok週一在CNBC上表示。「也就是說，當雙重使命的一方說應該降息，而另一方說應該加息時，美聯儲如何制定政策？」

Slok表示，他仍然預期美聯儲的傾向是寬鬆政策，即使面對頑固的通脹。

「我認為他們將開始更多地談論通脹預期，並開始減少對當前通脹的權重，而更關注未來通脹，」他說。

來源：https://www.cnbc.com/2025/09/08/traders-see-a-chance-the-fed-cuts-by-a-half-point.html

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

