交易者放棄 Shiba Inu 預測，轉向 Pepeto 預售的 100 倍潛在收益

市場再次甦醒。經過長期低迷後，綠色蠟燭正在回歸，提醒交易者他們最初進入加密貨幣的原因——大幅波動和改變生活的收益。然而，對於2025年柴犬幣價格預測，問題很簡單：傳奇幣種仍然是正確的路徑，還是該探索新的領域？

目前，柴犬幣(SHIB)似乎正在失去動力，這種疲軟趨勢在許多曾經引領整個週期的知名幣種中都很明顯——橫盤交易、輕微推動和減弱的速度。這就是為什麼每一個嚴肅的柴犬幣價格預測討論都回到同一個核心觀點：如果老巨頭不再領跑，那麼下一輪行情往往會更早開始，當價格很小而增長空間很長時。

進入預售階段。這是投資者尋求擴張空間而非僅僅接受剩餘機會的地方。而一個預售項目持續搶佔頭條：Pepeto (PEPETO)。它將強大的社區文化與實際效用相結合，起始價格設計為非對稱收益。在本文中，我們將探討柴犬幣目前的表現，以及為什麼Pepeto作為一個在頭條趕上之前具有巨大回報潛力的幣種，仍然是關注的焦點。

柴犬價格預測

還記得柴犬幣首次爆發時的感覺嗎？小額購買變成了超大成功故事。螢幕上充滿了截圖，朋友之間互相發訊息，每一個新高都吸引著下一波人群。這是令人振奮的——幾週內實現真正的財富。但市場在進化。曾經看似明顯的交易現在顯得擁擠、緩慢且不那麼令人興奮。如果你正在尋找下一個大動作，問問自己：SHIB仍然是正確的選擇，還是巨大的上漲空間已經過去？

今天，柴犬幣(SHIB)徘徊在短期支撐位附近，上方就是阻力位。交易量低迷，訂單簿薄弱。實際買入流量的激增可能會穩定價格，而沉重的賣出壓力可能會測試更低水平。對於新的突破，交易者關注交易所資金流入、鯨魚錢包和鏈上活動增加作為早期信號。簡而言之：柴犬幣價格預測似乎平衡，但它需要交易量，而且需要快速點燃下一波浪潮。

阻力是結構性的。儘管Ethereum聯合創始人Vitalik Buterin在2021年5月銷毀了約410T SHIB，目前流通供應量仍接近590T。達到0.01美元的目標將意味著接近5.9萬億美元的估值——這是一個巨大的挑戰。鏈上活動已經減弱，Shibarium交易從2025年7月27日的462萬減少到了2025年8月25日的約624,140，表明使用率降低。所有權高度集中，前十個錢包持有約62%的供應量——這種不平衡可能會抑制更廣泛的參與。

這就是為什麼許多柴犬幣的早期支持者現在正在尋找其他地方的非對稱設置——低入場價格和長期增長路徑的項目。Pepeto就是這樣一個強有力的候選者。讓我們深入了解為什麼投資者今天正在從SHIB和其他預售項目轉向Pepeto。

來源：TradingView / CoinMarketCap

為什麼交易者正從柴犬幣轉向Pepeto

想像一下你以後會講述的故事：當加密貨幣市場再次醒來時，你抓住了時機，選擇了正確的幣種，並迅速行動。這就是為什麼許多聰明的投資者現在正在行動——他們不想錯過成為下一個百萬富翁代幣的機會。看起來將成為那個階段的項目，你真的不應該錯過的，是Pepeto，目前正處於上市前、預售和社區建設階段。憑藉微小的入場價格和長期的發展空間，這是聰明資金早期流入的地方。

Pepeto不是在複製柴犬幣；它是在升級藍圖。建立在Ethereum上，它利用深度流動性並將文化與強大工具配對：零費用交易所實現快速交易，跨鏈橋實現無縫價值轉移，以及227% APY的質押獎勵，獎勵早期信徒。每筆交易都涉及PEPETO代幣，將實際使用轉化為穩定需求而非炒作。模因週期現在比以往任何時候都更快，有青蛙幣、Pepe克隆幣等等，但只有少數項目將炒作與實際效用相結合——Pepeto的目標是佔據這一賽道。

預售已經籌集了超過670萬美元，因為支持者看到的不僅僅是一個模因——他們看到了在0.000000153美元的100倍機會，在主要上市重新定價基本面之前。你不必全力以赴，但如果你忽視它，你就選擇了在旁觀，而其他人正在寫下下一個"我本應該買入"的帖子。

結論

Pepeto (PEPETO)正迅速確立自己作為現在最佳購買加密貨幣的地位。雖然Bonk在Solana上仍然是一個強有力的競爭者，並將繼續保持相關性，但其龐大規模和專注於空投的方法使得另一次大規模50倍或100倍的激增不太可能。

Pepeto結合了真實的模因文化與日常實際使用——提供零費用交換、原生跨鏈橋、透明的代幣經濟學和227% APY的質押獎勵——所有這些都在遠低於1美元的入場點。

如果你的目標是真正的上漲空間，現在是跳入Pepeto的完美時機，趁著預售仍在進行且價格較低。早期支持者正在為下一輪牛市和獲得改變生活的收益的機會做好準備——不要錯過你的機會。像這樣的機會很少見，而且幾乎不會出現兩次。

