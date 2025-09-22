交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Q4 頂級加密貨幣精選包括 SOL、DOGE 和 SHIB — 但 MAGAX 預售憑藉 AI、稀缺性和審計支持提供指數級上漲潛力。Q4 頂級加密貨幣精選包括 SOL、DOGE 和 SHIB — 但 MAGAX 預售憑藉 AI、稀缺性和審計支持提供指數級上漲潛力。

2023 年第四季度頂級加密貨幣精選：Solana、Dogecoin、迷因狗挑戰者和 AI 驅動的預售寶石

作者：Blockchainreporter
2025/09/22 08:45
Solana
SOL$163.51-3.65%
柴犬幣
SHIB$0.000009863-2.45%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Sleepless AI
AI$0.06145-4.28%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0.001719-0.92%
Memecoin
MEME$0.001615-4.94%
podium main12

1. SOL的大型市值動能獲得機構青睞

Solana (SOL) 已突破主要阻力位約 $240–$250，這是數月來未能保持的水平。企業財庫正悄悄累積 SOL — 最近報告顯示，Forward Industries 等公司從交易所購入價值數百萬美元的 SOL。 

SOL 的技術實力，加上其質押收益和不斷增長的 DeFi 活動，使其成為大型投資者的最愛。

2. Dogecoin 獲得官方認可，但價格潛力喜憂參半

Dogecoin (DOGE) 剛剛獲得了重大合法性認可：其專屬美國 ETF，名為 DOJE，現已開始交易，提供更接近 DOGE 的曝光機會，而無需直接擁有代幣。儘管如此，雖然 

DOGE 已獲得重新關注和短期收益，但它面臨著約 $0.30 的阻力區域，以及許多投資者的預期已被計入價格。對許多人來說，DOGE 可能提供穩定回報，但不會像預售那樣帶來令人瞠目的倍數增長。

3. MAGAX：AI驅動的預售寶石將超越所有競爭者

MAGAX 在第四季度獨樹一幟。其預售現處於 第 2 階段，僅以 $0.000293 的價格提供入場機會 — 這個價格仍足夠早，可以捕捉爆炸性上漲。使其不僅僅是另一個迷因遊戲的因素：

  • 迷因賺錢 + Loomint AI：病毒內容獲得公平獎勵；操縱的可能性被降低了。
  • CertiK 審計：增加了安全性和信任，特別是在預售領域，許多項目因缺乏監督而失敗。
  • 階段定價內建稀缺性：第 1 階段已售罄，第 2 階段正在升溫，後續階段將不可避免地成本更高 — 使早期參與更有價值。

分析師預測 MAGAX 可能帶來 多倍 高於 SOL 等大型市值或 DOGE 等迷因名稱在第四季度可能提供的回報。

4. Shiba Inu 的復甦挑戰和主要風險

Shiba Inu (SHIB) 一直在與負面信號和社區壓力的混合因素作鬥爭。Shibarium Layer-2 生態系統最近遭遇橋接漏洞利用（被盜 $4.1 百萬），這暫時削弱了信任。 

價格走勢一直波動，儘管偶爾出現價格飆升，但 SHIB 需要突破強大阻力才能實現令人信服的突破。對許多人來說，SHIB 仍然是一個高風險、由迷因驅動的投資。

比較表：SOL vs DOGE vs SHIB vs MAGAX

特點Solana (SOL)Dogecoin (DOGE)Shiba Inu (SHIB)MAGAX (預售寶石)
近期價格/範圍~$240–$250~$0.26~$0.000012–0.000013~$0.000293 (第 2 階段預售)
主要優勢機構累積，DeFi/質押增長迷因傳承，現在有 ETF 曝光強大社區，基於迷因文化AI 公平性，審計，稀缺性 + 迷因賺錢模式
風險高位阻力，監管逆風過度炒作，迷因身份之外創新有限安全漏洞利用 (Shibarium)，波動性早期階段風險，預售風險，潛在競爭
上漲潛力 (第四季度/年底)中高 (1.5×-2×)中等 (50-100%)不確定 – 如突破則高；否則區間波動高潛力 (一些分析師預測 100×+)

為何投資者預測 MAGAX 是 2025 年增長最明智的賭注

在這四者中，如果您早期行動，MAGAX 提供了風險+回報嚴重傾向回報的教科書範例。像 SOL 這樣的大型代幣穩固，但許多收益已經計入價格。DOGE 通過新 ETF 獲得合法性，但這限制了其上漲空間。SHIB 可能反彈，但最近的漏洞利用和阻力使持續收益變得不確定。

MAGAX 給您：

  • 在主要上市和炒作浪潮之前入場。第 2 階段在價格上漲前仍有空間。
  • 實用工具，不僅僅是迷因價值 — AI 組件和審計帶來可信度。
  • 爆發性社區，這通常是最大加密貨幣收益背後的引擎。
MAGAX

探索 MAGAX 的激動人心邀請，加入旅程

Solana、Dogecoin 和 Shiba Inu 在第四季度各自帶來了一些價值。但 MAGAX 是下一階段突破潛力所在。第 2 階段預售的早期參與不僅僅是追逐炒作 — 它關乎定位、槓桿和走在可能成為 2025 年標誌性項目前面。

如果您相信具有機制的迷因、具有真實性的 AI 和社區驅動的推動力，那麼現在就是仔細研究 MAGAX 的時刻。

現在加入 MAGAX 旅程，因為價格在第 2 階段仍然較低。趕快行動，以免為時已晚。

本文不作為財務建議。僅供教育目的。

本文不作為財務建議。僅供教育目的。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.664-7.21%
Union
U$0.0061-1.07%
Index Cooperative
INDEX$0.882-0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06144-5.79%
Sleepless AI
AI$0.0615-4.68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,495.46
$104,495.46$104,495.46

-0.53%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,567.60
$3,567.60$3,567.60

+1.36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.51
$163.51$163.51

-1.67%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4564
$2.4564$2.4564

-2.87%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17786
$0.17786$0.17786

-0.76%