2025年的預售週期充滿了競爭者。從迷因驅動的炒作到承諾長期擴展的網絡，新項目正在爭奪關注。然而，在一個獎勵實際交付而非噪音的市場中，那些獲得嚴肅關注的項目正在證明其設計能夠滿足需求。

這份清單審視了4個領先的預售項目，首先是BlockDAG。憑藉限時0.0015美元的入場價和利潤豐厚的實時測試網，BlockDAG團隊在正式啟動前就已經證明了其吸引力。

1. BlockDAG (BDAG)：覺醒測試網展示了以太坊所錯過的

BlockDAG是今年資金最充足的預售項目，原因很明確。其模型將有向無環圖(DAG)的可擴展性與工作量證明(PoW)的安全性結合起來。當許多區塊鏈只能選擇交易速度或強驗證時，BlockDAG使用分層系統，支持並行處理同時維持驗證標準。這種設置看起來像是從未出現的以太坊3.0版本，但沒有瓶頸。

使其脫穎而出的是它已經上線運行。覺醒測試網正在運行中，配備了區塊瀏覽器、礦工儀表板和X1移動挖礦應用程序，現在每天有超過300萬人使用。到目前為止，BlockDAG已籌集了近4.2億美元，售出了265億個代幣，入場價仍然設定在0.0015美元。

除了這些數字外，全球已發貨20,000台硬件礦機，證明採用不僅僅是數字化的。對於那些詢問本季度應購買哪些頂級預售加密貨幣的人來說，BlockDAG (BDAG)無疑是討論的一部分。

2. Little Pepe：迷因流行但無進展

Little Pepe被定位為下一個病毒式迷因玩法，將幽默與持有者功能相結合以鼓勵持有。其品牌定位大膽，迷因繼續廣泛流傳。然而，當涉及到實際開發時，產出與其獲得的關注不相匹配。

白皮書強調"社區文化"和質押機制，但沒有確認的產品、審計或時間表。沒有測試網或瀏覽器可供互動。他們更新中展示的質押儀表板仍處於預Alpha階段，沒有宣布發布日期。對於那些只尋求幽默的人來說，Little Pepe可能會滿足這一角色。但對於任何尋找頂級預售加密貨幣購買的人來說，在工作產品和可用工具很重要的情況下，它遠遠落後。

3. Maxi Doge：網上炒作，但技術基礎薄弱

Maxi Doge在2025年建立了明顯的追隨者，這得益於迷因活動、Telegram群組和影響者推廣。其預售在四月和五月期間看到了關注度的爆發，與病毒式X（前Twitter）帖子相關。然而，在更仔細的審查下，技術基礎看起來不清晰。

可用的文檔很少。沒有公開的工作演示或代碼庫，關於結構和可持續性的關鍵問題仍未得到解答。沒有瀏覽器，沒有測試網，也沒有礦工活動來顯示進展。

Maxi Doge可能通過社交活動吸引暫時的關注，但沒有可見的技術交付，很難將其視為頂級預售加密貨幣之一，特別是與已經展示工作基礎設施和可測量規模的BlockDAG相比。

4. PepeNode：擴展願景停留在概念階段

PepeNode將自己宣傳為迷因生態系統的Layer-2擴展設計，旨在降低費用並提高速度。其路線圖指向zk-rollups、NFT工具和改進的質押。然而，在這個階段，它大部分仍停留在紙面上。

沒有實時的Layer-2演示。質押平台已經面臨兩次延遲，開發者更新也不定期。對於那些權衡頂級預售加密貨幣購買選擇的人來說，PepeNode尚未提供可用產品或交付證明。

與已經擁有完整測試網並發貨超過19,500台礦機的BlockDAG相比，PepeNode顯然處於早期階段。它可能在以後吸引興趣，但目前它並未被定位為頂級預售項目。

最終說明

2025年的預售市場正在被交付證明所塑造。Little Pepe提供幽默但缺乏進展。Maxi Doge聚集人群但缺乏結構。PepeNode有想法但幾乎沒有成果。然而，BlockDAG已經在技術和財務上取得了成果。

售出超過265億個代幣，籌集了近4.2億美元，並擁有由功能性測試網支持的實時基礎設施，BlockDAG已經展示了真正的進展。對於那些尋找頂級預售加密貨幣購買的人來說，它提供了工作產品、折扣入場和增長潛力的最強組合之一。