隨著 Bitcoin 突破 $125K，頂級迷因幣有望獲得巨大收益

Bitcoin已經打破了之前的歷史最高點，在2025年10月第一週飆升至$125,559。現在，焦點可能轉向大市值迷因幣，因為季節性交易員Altcoin Sherpa指出，像Dogecoin和Fartcoin這樣的幣種在Bitcoin大幅上漲後歷來都會飆升，這為迷因幣投資者提供了潛在機會。

Bitcoin突破引發大市值迷因幣反應

加密貨幣交易員Altcoin Sherpa表示，當Bitcoin展現強勁價格走勢時，大市值迷因幣通常會首先移動。例如，DOGE在2024年11月飆升，隨著Bitcoin攀升，DOGE達到了$0.438，月度收益增加了40%。

同樣，Fartcoin在2025年5月看到了巨大收益，頂峰達到$0.90，日交易量達到了$160百萬。這些例子顯示了一個明確的模式，當Bitcoin上漲時，迷因幣通常會迅速跟進。

支持迷因幣增長的另一個因素是，這些代幣中的許多已經下跌了數月，使它們處於與其他幣種不同的市場週期階段。

來自像Fartcoin和$SPX這樣的幣種的早期走勢已經是積極的，暗示市場可能正在為另一輪由迷因驅動的反彈做準備。

哪些迷因幣可能引領下一輪反彈？

在每個週期中，通常只有1到4個迷因幣成為頂級表現者，這使得選擇下一個贏家成為一個真正的挑戰。

同時，這使投資者更難決定是堅持像Doge、Shiba Inu和Pepe這樣的老牌幣種，還是嘗試像Fartcoin和其他"無用、惡搞"幣這樣更新、風險更高的選擇？

Sherpa還警告說，大多數迷因幣可能會落後，只有少數可能引領下一輪反彈。交易者需要仔細考慮他們的風險和可用資金。

行動前觀察Bitcoin

最終，大市值迷因幣的軌跡將緊密跟隨Bitcoin的下一步動作。Altcoin Sherpa建議交易者密切關注Bitcoin，因為BTC在這次突破後的走勢將決定哪些迷因幣在未來幾週上漲。

從歷史上看，這些幣種首先移動，為那些準備好乘坐迷因幣反彈的人提供早期機會。