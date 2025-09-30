交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
一個新興的加密貨幣名稱在2025年吸引了嚴肅關注，提供了預售訪問、基礎設施野心和迷因幣心理學的罕見組合。Little Pepe被許多人稱為"迷因幣的Solana"——在其預售中價格低於$0.0025，並在某些情況下預測將帶來超過10,000%的上漲空間。本文探討為何這個標籤[...]]]>一個新興的加密貨幣名稱在2025年吸引了嚴肅關注，提供了預售訪問、基礎設施野心和迷因幣心理學的罕見組合。Little Pepe被許多人稱為"迷因幣的Solana"——在其預售中價格低於$0.0025，並在某些情況下預測將帶來超過10,000%的上漲空間。本文探討為何這個標籤[...]]]>

值得投資的頂級加密貨幣：新幣價格低於 $0.0025，被稱為 2025 年的 Solana，預測上漲幅度達到 12,000%

作者：Crypto News Flash
2025/09/30 13:08
TOP Network
TOP$0,000096--%
SuperRare
RARE$0,03288-2,43%
Memecoin
MEME$0,001613-4,94%
Pepe
PEPE$0,000006-3,69%
WHY
WHY$0,00000002286+0,35%

一個新興的加密貨幣名稱在2025年吸引了嚴肅的關注，提供了預售訪問、基礎設施野心和迷因幣心理學的罕見組合。Little Pepe被許多人稱為「迷因幣的Solana」——在其預售中價格低於$0.0025，並在某些情況下預測將帶來超過10,000%的上漲空間。本文探討為何這個標籤正在獲得關注，以及LILPEPE如何與像Solana這樣的成熟區塊鏈相比較。

Little Pepe (LILPEPE)：是什麼讓它特別

LILPEPE目前處於預售第13階段，每個代幣$0.0022，已經通過所有預售階段籌集了超過$26百萬，並在此期間售出了超過160億個代幣。該項目被構建為與Ethereum兼容的Layer-2鏈，具有純迷因代幣通常缺乏的功能：零交易稅、反狙擊機器人保護、質押和治理機制，以及迷因幣項目的啟動平台。這些元素通過同時符合技術實用性和社區能量，為LILPEPE提供了比許多迷因幣更堅實的基礎。

預售本身非常成功。一個階段接一個階段，需求超過了預期。第12階段提前售罄，資金流入強勁，代幣銷售量高。

上漲潛力：10倍到12,000倍？

LILPEPE的上漲預測橫跨溫和和極為雄心勃勃的領域。一些分析師預計，假設發行價格和交易所上市順利進行，到上市時或2025年第四季度將有約10倍的收益。在更激進的情況下，提到了100倍或更多的收益——特別是如果上市後的炒作、更廣泛的採用和強大的實用性吸引力結合在一起。

甚至一些預測暗示有12,000%回報的潛力，如果一切順利，這一水平將使LILPEPE成為最爆炸性的迷因幣成功故事之一。這些預測依賴於幾個假設：預售轉化為成功的交易所上市；Layer-2網絡功能可靠交付；社區增長和社交媒體/炒作動態保持強勁；以及沒有重大的監管或技術挫折。

風險與回報的博弈

LILPEPE的實用性、基礎設施和迷因文化的承諾使其比許多投機性迷因幣更具吸引力，但風險仍然很高。智能合約錯誤、推出延遲、不利的上市條件、稀釋或代幣釋放計劃，以及市場下滑都是潛在的陷阱。

Solana的風險不同：競爭、日益增加的監管審查，以及擴展或生態系統挑戰。雖然SOL較少投機性，但其上漲空間也較少極端。對於願意接受高風險的投資者，LILPEPE提供了不對稱回報的可能性——現在小額資本投入可能帶來巨大收益。

對於更加規避風險的投資者，風險敞口可能有限，但通過仔細的投資組合權重，它可以作為多元化加密貨幣投資組合中高上漲部分。

Little Pepe vs Solana：在投資組合中的角色

如果Solana被視為「基礎」資產——人們持有它是為了穩定增長、機構認可、擴展升級和實際應用——那麼LILPEPE適合「月球射擊加實用性」類別。

它結合了迷因文化的能量與新興技術特性和預售經濟學，使早期參與具有吸引力。一個謹慎的策略可能會將大部分風險敞口分配給已經證明的資產，如SOL、ETH等，同時為像LILPEPE這樣的預售保留一部分，在那裡可能的收益是巨大的。

結論：為什麼LILPEPE看起來像「2025年的Solana」

Little Pepe體現了許多定義突破性區塊鏈項目的特徵：強大且不斷增長的社區、內置實用性、驗證需求的預售、低入場價格和雄心勃勃的路線圖。以$0.0022，籌集了超過$26百萬並售出160億個代幣，LILPEPE展示了吸引力和早期信心。

雖然Solana繼續自己的攀升，提供更多穩定性和較少投機性回報，LILPEPE被定位為潛在的超級增長。如果一切按照希望進行——上市、使用、社區擴展、技術執行——LILPEPE在12-24個月內提供數百到數千百分比範圍的倍數並非不合理。

這些預測基於廣泛參與、成功的代幣經濟執行和有利的市場情緒。相信迷因/生態系統混合模型並且對高風險感到舒適的投資者可能會發現LILPEPE是2025年最令人興奮的加密貨幣機會之一。

對於那些偏好更多確定性的人，像Solana這樣的成熟玩家仍然是強有力的賭注——但發現「下一個Solana」的機會往往存在於像Little Pepe這樣的預售中。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2,664-7,21%
Union
U$0,0061-1,07%
Index Cooperative
INDEX$0,882-0,11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0,06144-5,79%
Sleepless AI
AI$0,0615-4,68%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

Coinbase 在 MON 發行前推出代幣銷售平台供投資者使用

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 495,50
$104 495,50$104 495,50

-0,53%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 567,44
$3 567,44$3 567,44

+1,36%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,58
$163,58$163,58

-1,62%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4570
$2,4570$2,4570

-2,85%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17783
$0,17783$0,17783

-0,78%