頂級加密貨幣監管者 Adrienne Harris 四年後離開關鍵金融職位

Adrienne Harris 將卸任紐約金融服務部主管一職，結束了四年任期，在此期間她處於華爾街監管和美國加密貨幣監管的核心位置。

州長 Kathy Hochul 於週一宣布，Harris 將由 Kaitlin Asrow 接任，後者將於 10 月 18 日成為代理主管。

Asrow 過去四年一直擔任該機構研究與創新執行副主管，負責數位資產公司的許可和監管工作。

在監管機構任職期間，Asrow 協助建立了全球最大的數位資產監管團隊之一。她此前曾在聯邦儲備銀行和金融服務創新中心（現稱為金融健康網絡）工作。

Harris 在加密貨幣增長期間於 2021 年接掌 NYDFS

NYDFS 成立於 2011 年，監管範圍廣泛，包括全球銀行、保險公司、抵押貸款機構、匯款服務商以及在紐約 BitLicense 框架下運營的加密貨幣公司。

其監管範圍涵蓋了摩根大通、巴克萊和德意志銀行等巨頭，以及 Coinbase、Circle 和 Paxos 等數位資產提供商。

Harris 於 2021 年接任主管一職，迅速成為最著名的加密貨幣監管者之一。她將部門的虛擬貨幣團隊從三名員工擴大到超過 60 名專家，建立了被認為是全球最大的加密貨幣監管部門。

NYDFS 發布美國首個美元支持穩定幣標準

她的方法將消費者保護與明確的企業指導相結合。在她的領導下，NYDFS 發布了八項監管指南。這些指南包括美國首個美元支持穩定幣標準。它們還涵蓋了加密貨幣破產期間處理客戶資產的規則，以及使用區塊鏈分析打擊金融犯罪的實踐。

此外，Harris 致力於更新 2015 年首次推出的 BitLicense 制度。她完善了代幣上市和下架的政策。她還明確了「綠名單」代幣的規則。更進一步，她將框架擴展到在 Ethereum 和 Solana 等區塊鏈上發行的穩定幣。這些變化影響了聯邦提案和關於數位資產監管的國際辯論。

支持者表示，她的領導使紐約成為全球數位資產監管的基準。然而，批評者指出，這對初創企業造成了合規負擔，它們通常將紐約視為最難進入的市場之一。

全球市場結構協調增加了監管需求

Harris 的離職正值金融監管機構面臨越來越大壓力之際。他們必須在創新與系統性保障之間取得平衡。此外，穩定幣的興起、關於中央銀行數位貨幣的辯論以及關於市場結構的全球對話都突顯了州級領導在塑造美國政策中的重要性。

同時，Asrow 的任命標誌著連續性，特別是在數位資產方面。她在為加密貨幣公司建立監管能力方面的經驗將至關重要。此外，隨著行業面臨快速增長和日益增加的審查，她預計將引導該機構進入下一階段。