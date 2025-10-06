最近創下歷史新高的頂級加密資產，$BTC 今日主導市場

根據 Phoenix Group 在 2025 年 10 月 5 日（UTC +8）的報告，最近有幾種知名加密貨幣達到了歷史最高價（ATH）。創下新的 ATH 對加密市場樂觀情緒產生重大影響，並吸引加密交易者和投資者。這份清單包括達到 ATH 的前 10 種加密貨幣，其中加密領導者 Bitcoin 的歷史最高價超過了 $125K。

USDai ($USDAI) 是成功達到 ATH 的頂級加密貨幣，在 2025 年 10 月 4 日（UTC +8）達到 $1.06 的歷史最高價。在達到 ATH 後，$USDAI 價格降低了 -0.3%，儘管它已回升到 $1.06，目前正以此價值交易。此外，$BNB、$ORDER、$HYPE 和其他幾種加密貨幣憑藉其上升趨勢吸引了加密交易者和投資者。

Bitcoin 在 $125K 創下新 ATH，而山寨幣則努力保持漲幅

Bitcoin ($BTC) 在這份 ATH 達成者名單中位居第二位。$BTC 在 2025 年 10 月 5 日（UTC +8）達到了 $125,559.20 的 ATH 價格。同樣地，BNB ($BNB) 目前交易價格為 $1164.01，從其 ATH 值 $1190 降低了 -2.3%。這些價值每天都在波動，有時達到 ATH，有時則達到 ATL（歷史最低點）。Phoenix 已在其官方 X 帳戶上公布了其中一種加密貨幣的統計數據。

Orderly ($ORDER) 也是達到 ATH 的加密貨幣之一，在 2025 年 10 月 5 日（UTC +8）達到了 $0.47 的 ATH 價格，但在經歷 -7.4% 的下跌後，目前交易價格為 $0.43。$ORDER 的下跌百分比比 $USDAI、$BTC 和 $BNB 都要高。

同樣地，Hyperliquid ($HYPE) 在 ATH 達成者名單中努力保持第五位置。$HYPE 在 2025 年 9 月 18 日（UTC +8）達到了 $59.26 的 ATH 價格，之後經歷了 -17.2% 的嚴重下跌，目前以 $49.07 的新價格交易。

Falcon Finance 從 ATH 下跌 73%，其他貨幣緊隨其後

Aster ($ASTER) 是達到 $2.41 ATH 的加密貨幣，在價格降低了 -23.9% 後，目前可以 $1.83 的價格交易。下一個，Hemi ($HEMI)，目前交易價格為 $0.092；它也面臨了從 ATH $0.18 降低了 -51.0% 的重大下跌。

Avantis ($AVNT) 在這場競賽中獲得倒數第二的位置，成功達到了 $2.62 的 ATH，然後突然面臨 -56.7% 的下跌，以 $1.14 的新交易價格出現。最後但同樣重要的是，Falcon Finance ($FF) 達到了 $0.66 的 ATH，同時也是唯一一個面臨 -73.1% 大幅下跌的加密貨幣，目前交易價格為 $0.18。