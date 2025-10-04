2025 年預售加密貨幣清單的頂級選擇：BlockDAG、Maxi Doge、Bitcoin Hyper 和 SUBBD

許多人正在關注入場價格仍然非常低的早期階段加密貨幣。關於潛在上漲空間的討論使預售加密貨幣清單成為熱門話題。這些預售通常提供的不僅僅是代幣。它們可能包括質押、推薦計劃和在發布前建立期待的獨特功能。

目前，四個名字正在吸引強烈關注：BlockDAG、Maxi Doge (MAXI)、Bitcoin Hyper (HYPER) 和 SUBBD (SUBBD)。每一個都突顯不同的優勢，從運作中的測試網絡到迷因驅動的增長再到 AI 支持的工具。以下是這些加密貨幣為何成為頭條新聞以及它們如何融入 2025 年預售加密貨幣清單的原因。

1. BlockDAG：覺醒測試網和預售成功

BlockDAG 正在推進其覺醒測試網。該網絡現在處理 1,400 TPS。它還支持帳戶抽象化，為開發者提供更簡單的鏈上工作方式。通過 BlockDAG (BDAG) IDE，開發者可以鑄造 NFT、創建 ERC20 代幣並直接測試 dApp。與許多只分享路線圖的項目不同，BlockDAG 展示了實時交付。反射和彩票 dApp 已經上線，在主網之前為用戶提供真實功能。

預售是一個主要亮點。到目前為止已籌集了近 4.2 億美元。在第 30 批次中，代幣價格為 0.0015 美元。已售出超過 265 億個代幣，持有者超過 312,000 人。挖礦採用率也很強勁。X1 移動應用程序用戶已超過 300 萬，已發貨 20,000 台實體礦機。這顯示了硬件和軟件方面的廣泛吸引力。

支持者指出，預期的 0.05 美元上市價格是需求高漲的主要原因。隨著推薦獎勵帶來新買家和批次快速移動，BlockDAG 位居預售加密貨幣清單的首位。一旦主網到來，錯過這個機會可能會讓人感到代價高昂。

2. Maxi Doge (MAXI)：結構化的迷因力量

Maxi Doge 從迷因文化中汲取靈感，但使用結構化預售。其品牌跟隨 Dogecoin，但模式依賴於稀缺性、分階段分配和提供高達 135% APY 的質押。

到 9 月底，MAXI 的價格為 0.000259 美元。預售已籌集約 250 萬美元，顯示早期需求。由於後期輪次價格上漲，許多買家在成本增加前尋求早期進入。

Maxi Doge 也通過有針對性的營銷建立關注度，擴大其支持者基礎。這反映了早期迷因幣在上市前使用的策略。雖然它尚未達到 BlockDAG 的規模，但 Maxi Doge 為那些尋找迷因支持需求的人提供了一個簡單選擇。如果其社區保持強勁，它可能在 2025 年成為最佳加密貨幣預售之一。

3. Bitcoin Hyper (HYPER)：速度宣稱，證明疑問

Bitcoin Hyper 將自己宣傳為更快、更可擴展的網絡。預售表現強勁，HYPER 價格為 0.012975 美元，籌集超過 1800 萬美元。支持者關注其速度宣稱和流暢的用戶體驗作為關注的主要原因。

然而，該項目面臨障礙。與 BlockDAG 不同，它尚無公共測試網。沒有實時應用程序顯示系統在負載下的表現。目前，它有資金實力但缺乏足夠的交付證明。

即使有這些差距，Bitcoin Hyper 仍然出現在許多清單上，因為其籌資能力和低成本入場點。預售提供了一種經濟實惠的進入方式，而市場則等待其技術宣稱的證明。

4. SUBBD (SUBBD)：AI 和創作者經濟

SUBBD 正在為創作者和粉絲構建融合 AI 和 Web3 的工具。其預售價格為 0.056525 美元，已籌集超過 110 萬美元。該項目專注於訂閱變現、AI 驅動功能和高達 20% APY 的質押獎勵。

它還提供社區主導的工具，如創作者獎勵和財政支持。價格預測表明 SUBBD 在 2025 年可能超過 0.40 美元，有些人長期預測達到 1 美元。這些是早期猜測，但它們突顯了不斷增長的興趣。

通過以創作者而非迷因或網絡為中心，SUBBD 脫穎而出。即使有利基焦點，它也被歸入 2025 年頂級預售之列。

哪種加密貨幣領導預售加密貨幣清單

預售階段是早期行動最重要的時候。這裡的每個項目都有其優勢。BlockDAG 展示了經過測試的實用性、破紀錄的預售和現在運行的真實 dApp。Maxi Doge 帶來結構化的迷因能量。Bitcoin Hyper 已籌集數百萬美元，但必須進一步證明自己。SUBBD 提供直接連接創作者的 AI 支持工具。

對於任何關注預售加密貨幣清單的人來說，問題不是這些名字是否值得關注，而是哪些最值得重視。BlockDAG 現在看起來最強，因為它結合了交付和規模。Maxi Doge、Bitcoin Hyper 和 SUBBD 都增加了多樣性，提供了更廣泛的選擇。下一個測試是它們中哪一個能將預售熱度轉化為長期增長。

